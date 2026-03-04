В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов

06:41 11.03.2026

В Русском доме в Улан-Баторе открылся первый в истории Монголии образовательный проект для журналистов по изучению русского языка. Проект приурочен к 50-летию Русского дома в Улан-Баторе.



Участниками программы стали 25 монгольских журналистов от 20 до 40 лет: корреспонденты теле- и радиокомпаний, интернет-изданий, печатной прессы, а также редакторы и руководители медиахолдингов.



Программа реализуется совместно с Томским политехническим университетом. Преподаватели университета с кафедры русского языка будут заниматься с журналистами дистанционно два раза в неделю. Очные занятия будут проходить в Русском доме в Монголии. Курс предназначен для участников с разными уровнями владения языком.



Проект организован в рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного между Русским домом в Монголии и Объединенным Союзом журналистов Монголии. Курс по изучению русского языка для представителей СМИ Монголии станет одной из первых программ в рамках Меморандума.



