Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию

11:06 11.03.2026

"Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию

09 Марта 2026



В России в последнее время заметно активизировалась деятельность различных магов, экстрасенсов, гадалок и колдунов. В списке оказываемых ими услуг появился, например, поиск родственников, пропавших без вести на СВО, что отдает некоторым цинизмом.



Корреспондент Царьграда побеседовал на эту тему с судебным экспертом-религиоведом, членом Экспертного Совета Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Игорем Иванишко.



Он отметил, что поиск пропавших - это не новая практика, если судить по количеству разного рода эзотериков, которые предлагают такую услугу. Просто сейчас достаточно высокая динамика. Эксперт отметил другой немаловажный факт: на территорию России сейчас в большом количестве едут разные арологи, астрологи, нумерологи из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, потому что там законодательство запрещает такую деятельность.



В 2024 году в ноябре в Таджикистане вообще проводили массовые облавы на всех магов и колдунов, - сообщил Иванишко.



По его словам, тогда за месяц там было проведено свыше 1,4 тысячи задержаний. Поэтому сейчас весь этот поток хлынул к нам, в Россию. Здесь они регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, а многие занимаются эзотерическими практиками просто так, безо всякой регистрации.



Эксперт отметил, что всплеск активности магов и колдунов начался еще в 2022 году, после начала СВО. Сейчас просто произошла некая "оптимизация" этого направления за счет эзотериков, приехавших из стран СНГ. Люди шли к ним за оберегами для бойцов, воюющих на спецоперации. Был также запрос на магию смерти для врагов. Граждане, считающие себя верующими, но, вероятно, не слишком разбирающиеся в этих вопросах, приходили к батюшке и просили: помолитесь, чтобы те, кто воюет на той стороне, были убиты.



Священник говорит, православная Церковь не совершает молитвенную практику на убийство. Молитва о воинстве не является убийственной, мы не делаем какие-то проклятия, заклятия и так далее, - рассказал специалист.



Люди же потом говорили: в церкви вот мне не помогли, зато огромное количество питерских, московских эзотериков с большим удовольствием за относительно небольшие деньги такие проклятия насылает. То есть, использует магические обряды на смерть, пояснил эксперт. Он также отметил, что часть административных дел по сатанизму* касались магов и колдунов. Это значит, что они в своих практиках активно использовали сатанистскую* символику.



По мнению Иванишко, решение Верховного суда России о признании сатанизма* экстремистским движением и запрете его на территории страны можно частично использовать в отношении эзотериков. Следует бороться с тем, что многие из них используют атрибутику, символику сатанизма*. Но, конечно, не всех огульно запрещать и штрафовать. На взгляд эксперта, необходимо также принятие закона о запрете рекламы оккультно-магических услуг.



Как вы знаете, сейчас предпринимается уже одиннадцатая попытка в Государственной Думе внести этот законопроект, - отметил специалист.



Он также напомнил, что 29 января во время Рождественских чтений Святейший Патриарх Кирилл публично обратился к депутатам и указал, что не понимает, почему этот законопроект тормозится, кто или что мешает его принять.



То есть получается, что и Русская Православная Церковь, и общественники, и депутаты уже заручились поддержкой самых сильных государственных органов, и тем не менее мы видим, что вот это болото продолжается, - с горечью отметил Иванишко.



По его словам, в прошлом году были получены два отрицательных заключения по законопроектам, связанным с запретом рекламы окультно-магических услуг. Но выяснить, кто именно от органов федеральной исполнительной власти не дает положительных отзывов, не удалось, так как эксперты обезличены. Получается, что заключение дают ведомства в целом. Тем не менее, понятно, что есть конкретные чиновники, которые выступают против принятия этого законопроекта, заключил Игорь Иванишко.