Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию

Среда, 11.03.2026
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
13:01  Агрессия против Ирана как "лакмусовая бумажка": who is who в нынешнем мире? - Валентин Катасонов
12:00  "Я за Казахстан": Джанибек Сулеев - о войне в Заливе, нефти и рисках для страны
Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
11:06 11.03.2026

"Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
09 Марта 2026

В России в последнее время заметно активизировалась деятельность различных магов, экстрасенсов, гадалок и колдунов. В списке оказываемых ими услуг появился, например, поиск родственников, пропавших без вести на СВО, что отдает некоторым цинизмом.

Корреспондент Царьграда побеседовал на эту тему с судебным экспертом-религиоведом, членом Экспертного Совета Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Игорем Иванишко.

Он отметил, что поиск пропавших - это не новая практика, если судить по количеству разного рода эзотериков, которые предлагают такую услугу. Просто сейчас достаточно высокая динамика. Эксперт отметил другой немаловажный факт: на территорию России сейчас в большом количестве едут разные арологи, астрологи, нумерологи из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, потому что там законодательство запрещает такую деятельность.

В 2024 году в ноябре в Таджикистане вообще проводили массовые облавы на всех магов и колдунов, - сообщил Иванишко.

По его словам, тогда за месяц там было проведено свыше 1,4 тысячи задержаний. Поэтому сейчас весь этот поток хлынул к нам, в Россию. Здесь они регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, а многие занимаются эзотерическими практиками просто так, безо всякой регистрации.

Эксперт отметил, что всплеск активности магов и колдунов начался еще в 2022 году, после начала СВО. Сейчас просто произошла некая "оптимизация" этого направления за счет эзотериков, приехавших из стран СНГ. Люди шли к ним за оберегами для бойцов, воюющих на спецоперации. Был также запрос на магию смерти для врагов. Граждане, считающие себя верующими, но, вероятно, не слишком разбирающиеся в этих вопросах, приходили к батюшке и просили: помолитесь, чтобы те, кто воюет на той стороне, были убиты.

Священник говорит, православная Церковь не совершает молитвенную практику на убийство. Молитва о воинстве не является убийственной, мы не делаем какие-то проклятия, заклятия и так далее, - рассказал специалист.

Люди же потом говорили: в церкви вот мне не помогли, зато огромное количество питерских, московских эзотериков с большим удовольствием за относительно небольшие деньги такие проклятия насылает. То есть, использует магические обряды на смерть, пояснил эксперт. Он также отметил, что часть административных дел по сатанизму* касались магов и колдунов. Это значит, что они в своих практиках активно использовали сатанистскую* символику.

По мнению Иванишко, решение Верховного суда России о признании сатанизма* экстремистским движением и запрете его на территории страны можно частично использовать в отношении эзотериков. Следует бороться с тем, что многие из них используют атрибутику, символику сатанизма*. Но, конечно, не всех огульно запрещать и штрафовать. На взгляд эксперта, необходимо также принятие закона о запрете рекламы оккультно-магических услуг.

Как вы знаете, сейчас предпринимается уже одиннадцатая попытка в Государственной Думе внести этот законопроект, - отметил специалист.

Он также напомнил, что 29 января во время Рождественских чтений Святейший Патриарх Кирилл публично обратился к депутатам и указал, что не понимает, почему этот законопроект тормозится, кто или что мешает его принять.

То есть получается, что и Русская Православная Церковь, и общественники, и депутаты уже заручились поддержкой самых сильных государственных органов, и тем не менее мы видим, что вот это болото продолжается, - с горечью отметил Иванишко.

По его словам, в прошлом году были получены два отрицательных заключения по законопроектам, связанным с запретом рекламы окультно-магических услуг. Но выяснить, кто именно от органов федеральной исполнительной власти не дает положительных отзывов, не удалось, так как эксперты обезличены. Получается, что заключение дают ведомства в целом. Тем не менее, понятно, что есть конкретные чиновники, которые выступают против принятия этого законопроекта, заключил Игорь Иванишко.

Источник - Царьград
Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773216360


