|Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
12:00 11.03.2026
Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада
Антон Трофимов
11 марта 2026
Ни молниеносной, ни победоносной "крупной военной операции" против Ирана у Америки не получилось. Даже уничтожившее остатки международного и военного права убийство иранских руководителей не помогло Вашингтону дестабилизировать обстановку в стране или лишить мужества ее защитников. Итогом двух недель боевых действий на Ближнем Востоке стали устремившиеся в космос цены на нефть и газ, еще сильнее углубившийся раскол проамериканской коалиции, а самое главное - резкое ухудшение внутреннего положения в самих США.
"В телефонном интервью во второй половине дня в понедельник президент Трамп заявил, что война США с Ираном, возможно, почти окончена, - пытается поднять соотечественникам настроение американская CBS News. - "Думаю, война практически завершена, в значительной степени", - сказал президент, выступая из своего гольф-клуба в Дорале, Флорида. "У [Ирана] нет флота, нет связи, у них нет военно-воздушных сил. Их ракеты разрознены. Их беспилотники взрывают повсюду, включая предприятия по их производству". Американские военные сообщили, что за первую неделю операций поразили более 3000 иранских целей. "Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось", - заявил Трамп".
Победные реляции нынешнего хозяина Белого дома, министра войны Пита Хегсета и других американских официальных лиц внушают серьезные сомнения в правдивости говорящих. Непонятно, как страна, у которой "нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил", а "ракеты разрознены", третью неделю подряд успешно сопротивляется атакующей коалиции.И при этом наносит по ней удары настолько болезненные, что страны Персидского залива всерьез задумались, какую цену им придется заплатить за согласие поддержать авантюру США.
Таков первый итог операции Epic Fury, то есть "Эпическая ярость". Которую сначала Иран, а за ним и другие страны уже называют "Эпической ошибкой" - Epic Fail. Ирония переименования не только злая, но и очень точная. Вместо "маленькой победоносной войны", как в фильме "Плутовство" (он же "Хвост виляет собакой"), администрация Трампа получила пожирающий миллиарды долларов затяжной конфликт. Последствия уже испытывают на себе простые американцы: за последние дни бензин в США стал дороже на 17-20% - величина более чем существенная для американского обывателя.
Второй крупный итог "Эпической ошибки" - резкий скачок цен на нефть и газ на мировых рынках, который ставит перед Трампом неприятный вопрос: что выгоднее? Объявить о "победе" над Ираном или распечатать американскую нефтяную кубышку.
Третий итог "крупной военной операции" США и Израиля - кардинальное изменение расклада сил на мировом рынке энергоносителей. Америка могла бы не обращать на него внимания, если бы он не ударил с невероятной силой по ее преданным вассалам в Европе. А самое главное, если бы в результате колоссальные преимущества (как экономические, так и, что более важно, геополитические!) не получили Россия и ее ближайшие союзники - Китай и Индия.
"Из-за западных санкций Россия долгое время продавала нефть со скидкой. Но теперь ситуация может измениться: ее главные покупатели - Индия и Китай - спешат заручиться поставками. Причем теперь это даже может произойти с одобрения Вашингтона, - хватается за голову американский Politico. В пятницу Министерство финансов США выдало Индии 30-дневное разрешение на закупки российской нефти, чтобы "сохранить регулярные поставки на мировой рынок". На следующий день министр финансов США Скотт Бессент допустил, что США могут даже частично снять санкции с российской нефти - это решительный пересмотр прошлогоднего подхода, когда Вашингтон карал другие страны за покупку российской энергии".
То, что допустил глава американского Минфина, почти сразу реализовал президент Трамп. "Мы снимаем ряд санкций, касающихся нефти, для снижения цен. У нас есть санкции в отношении некоторых стран, и мы собираемся их снять до тех пор, пока ситуация не наладится", - заявил хозяин Белого дома. И при этом не исключил, что США могут и не вернуть эти санкции обратно, когда цены на нефть опять упадут.
Внезапное решение Дональда Трампа большинство наблюдателей прямо связали с предшествовавшим ему звонком из Белого дома в Кремль. По словам помощника президента России по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, между лидерами состоялся "весьма предметный и, я думаю, не бесполезный обмен мнениями".
После телефонного разговора с Белым домом Владимир Путин провел совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа. Президент России особо подчеркнул, что "в текущих условиях обостряется конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов, за обеспечение стабильных, предсказуемых поставок нефти и газа", и в этой обстановке "мы увеличиваем поставки нашим надежным партнерам, причем сразу в нескольких регионах мира". К их числу российский лидер отнес "не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия".
Помня про "мысли вслух" Владимира Путина насчет возможного прекращения поставок российских энергоносителей в ЕС, можно допустить, что Москва начала крупную игру по принуждению Запада к миру. Прежде всего - на Украине. Хотя не исключено, что и решение Вашингтона снять часть антироссийских санкций стало ответом на важное предложение Кремля по поводу урегулирования ситуации вокруг Ирана.
Две недели яростных, но бессильных ударов США и Израиля по Ирану продемонстрировали, что Америка готова на любое преступление ради глобального контроля над энергоресурсами. Россия, и это сегодня тоже очевидно всем, берется за оружие только ради безопасности своих соотечественников. Если рассуждать с холодным цинизмом, чтобы получить максимальную выгоду из ошибки Америки, России сегодня достаточно быть подчеркнуто нейтральной по отношению к участникам "Эпической ошибки" - и показательно верной союзникам. К счастью, Москва никогда не следовала западной модели поведения "моя хата с краю". Чем не только подтвердила статус надежного партнера, но и заслужила искреннее уважение в мире.
Вот это, пожалуй, и есть самый главный итог "Эпической ярости", переросшей в "Эпическую ошибку". Сегодня она обещает стать еще и эпическим финалом всей цивилизации Запада.