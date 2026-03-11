Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов

12:00 11.03.2026

Антон Трофимов

11 марта 2026



Ни молниеносной, ни победоносной "крупной военной операции" против Ирана у Америки не получилось. Даже уничтожившее остатки международного и военного права убийство иранских руководителей не помогло Вашингтону дестабилизировать обстановку в стране или лишить мужества ее защитников. Итогом двух недель боевых действий на Ближнем Востоке стали устремившиеся в космос цены на нефть и газ, еще сильнее углубившийся раскол проамериканской коалиции, а самое главное - резкое ухудшение внутреннего положения в самих США.



"В телефонном интервью во второй половине дня в понедельник президент Трамп заявил, что война США с Ираном, возможно, почти окончена, - пытается поднять соотечественникам настроение американская CBS News. - "Думаю, война практически завершена, в значительной степени", - сказал президент, выступая из своего гольф-клуба в Дорале, Флорида. "У [Ирана] нет флота, нет связи, у них нет военно-воздушных сил. Их ракеты разрознены. Их беспилотники взрывают повсюду, включая предприятия по их производству". Американские военные сообщили, что за первую неделю операций поразили более 3000 иранских целей. "Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось", - заявил Трамп".



