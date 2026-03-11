Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев

19:28 11.03.2026

Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе?

11.03.2026 | Рустам МАСАЛИЕВ



С наступлением весны в Кыргызстане отмечается сезонное обострение проблематики, связанной с реформированием образования в стране. Не далее как 2 марта на заседании комитета по образованию Жогорку Кенеша депутат Салтанат Аманова подняла проблему, касающуюся изучения иностранных языков в школах, подчеркнув, что уровень преподавания английского и русских языков в регионах оставляет желать лучшего. По ее словам, несмотря на длительное обучение, многие выпускники не могут свободно общаться ни на русском, ни на английском языках. Она даже обратилась к замминистра просвещения Надире Джусупбековой с вопросом: "Почему, несмотря на уроки русского языка, дети не могут выразить свои мысли четко, а вложенные средства в обучение английскому языку не дают результата?"



В итоге замминистра согласилась с тем, что текущие методы преподавания языков недостаточно эффективны, так как акцент делается на грамматике, а в учебниках отсутствуют практические и коммуникативные методы. Она также пояснила, что "мы обновляем учебные материалы по английскому языку с 1 по 12 класс, чтобы дети могли учиться говорить и понимать устную речь".



Самое удивительное, что, обозначив сложности с английским языком, про русский язык замминистра просвещения не проронила ни слова.



Оно и понятно, учитывая, что незадолго до этого, 18 февраля, в Бишкеке состоялась встреча посла Великобритании Ника Боулера и главы Минпросвещения Кыргызстана Догдуркул Кендирбаевой, в ходе которой британская сторона выразила готовность не только обновлять содержание образовательных программ, но и профинансировать выкуп лицензий на учебники английского языка для старших классов.



Обозначенные выше договоренности подкрепились далее в ходе первой министерской встречи стран ЦА и Британии в формате "С5+1", состоявшейся 26 февраля, вследствие которой стало очевидно, что Лондон расширяет свое присутствие в Кыргызстане, включая горячую готовность стать идеологическим и материальным спонсором перехода на 12-летнюю модель школьного обучения в стране.



Кстати, после этой знаковой встречи ряд СМИ стал писать о том, что такого рода контакты на высшем уровне демонстрируют влияние Лондона на процессы реформирования образовательной системы в Кыргызстане. Более того, в сети Интернет появились высказывания о том, что все предпринимаемые в настоящее время шаги по реформе образования ведут к уничтожению образовательной системы в стране, к навязыванию "европейских ценностей" и искоренению проверенных временем национальных традиций в образовании и т. п.



По весьма справедливому мнению директора Общественного фонда "Институт развития общественных отношений стран Центральной Азии" Каллан Эрназаровой, поскольку сфера образования является очень привлекательной для продвижения "мягкой силы", стоило бы сначала провести экспертную оценку предлагаемой Западом программы.



Тем более что у Д. Кендирбаевой нет должного профессионального опыта для продвижения подобных реформ. Собственно, поэтому министр уже прославилась рядом сомнительных решений по поводу перевода образования в школах на 12-летнее обучение, замены системы экзаменов регулярными аттестациями, закрытия русских классов в сельских школах – и все это под предлогом усиления роли кыргызского языка в сфере образования. По ее мнению, необходимо создание таких условий, при которых выпускники свободно бы владели кыргызским языком независимо от языка обучения в школе, в том числе за счет уменьшения преподавания наиболее востребованного русского языка.



В 2025 году инициативная чиновница, отрабатывая прямые указания своих западных кураторов, выступила с пламенной речью на 21-м Всемирном образовательном форуме в Лондоне, призывая готовить молодежь к зеленой экономике и зеленым навыкам, а также к "устойчивому развитию" и углублению экологического образования в школах. В связи с этим, помимо Великобритании, горящей желанием влезть в процессы просвещения Бишкека, одним из спонсоров реформы образования в Кыргызстане стал Азиатский банк развития, акционерами которого являются США и Япония, расщедрившийся аж на 40 млн долларов.



К слову, очень сомнительна позиция министра просвещения и в части того, что на Западе будут котироваться аттестаты кыргызских выпускников. Дело в том, что порядка 2% от общего количества выпускников поступает в вузы России, Казахстана и других стран, а те ребята, которые уезжают на Запад, обычно не возвращаются. Получается, что эффективным результатом реформирования образования явится подготовка местных талантливых кадров для проживания и работы на Западе.



Самое смешное, что, высказываясь о конкурентоспособности кыргызстанских выпускников в западных вузах, чиновница предпочитает одновременно говорить о закрытии в школах русских классов. Для сравнения: тысячи выпускников кыргызских школ учатся в России на бюджетной основе, из них 5 329 человек учатся бесплатно, а 3 482 – платно. В то время как в США – 1 500 студентов, в Германии – 604 студента, в Турции – 2 082 студента, в Венгрии – 366 студентов, в Чехии – 315 студентов, во Франции – 122 студента, в Австрии – 149 студентов, в Великобритании – 200, в Италии – 500 студентов.



Показательно и то, что глава Минпросвещения безапелляционно продвигает прозападную позицию, кардинально противоположную политике президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который уже неоднократно заявлял о желании развивать преподавание русского языка в школах.



В свою очередь, российский лидер Владимир Путин еще в прошлом году во время заявлений по итогам российско-кыргызских переговоров сообщил, что "конечно, не может не радовать, что в Киргизии совместно с Россией осуществляется, повсеместно и свободно используется русский язык, по Конституции имеющий статус официального. Мы это высоко ценим".



В подтверждение достаточно вспомнить знаменательные мероприятия, состоявшиеся в конце прошлого года. Так, 12-13 декабря 2025 года в Кыргызско-Российском Славянском университете прошла международная научно-практическая конференция "Транслингвальная лингвокультурология: теоретические направления и практика обучения русскому языку как неродному". Важно подчеркнуть, что для кыргызов он не родной, но при этом выступает фактором культурно­-языкового сближения народов.



Немногим ранее, 30 октября 2025 года, в Бишкекском государственном университете имени К. Карасаева состоялась Международная научно-практическая конференция "Русский язык – язык дружбы и мира", посвященная 75-летию доктора филологических наук, профессора БГУ Анарбая Намитаевича Сыдыкова. В процессе мероприятия его участниками было подчеркнуто, что для Кыргызстана русский язык – больше, чем язык межнационального общения, поскольку в настоящее время около 82% населения, а это почти 5 млн человек, владеют русским языком на уровне от достаточного до свободного. В системе среднего образования на русском языке обучаются 42% школьников, а в ведущих вузах страны – 50% студентов.



26-28 сентября 2025 года в Бишкеке прошел международный форум педагогов русского языка и предметов на русском языке "Билингвальное образование сегодня: глобальные вызовы и эффективные практики". По словам его участников, состоявшиеся дискуссии, обмен мнениями, лекции, семинары, несомненно, принесут плоды в обучении русскому языку, в сохранении и развитии русскоязычного образовательного пространства на Евразийском континенте.



Ну и наконец, 20 февраля, накануне Международного дня родного языка, на гуманитарном факультете Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина состоялась презентация выставки, посвященной жизни и деятельности Константина Кузьмича Юдахина, который, будучи русским человеком по рождению, стал "настоящим кыргызом по жизни", как он сам себя называл. В ходе выступлений специалистов было обозначено, что в Кыргызстане сложилась уникальная ситуация билингвизма, благодаря которой люди разных национальностей прекрасно понимают друг друга, многие кыргызоговорящие люди считают русский язык своим вторым родным, активно используют его. Представители других национальностей (корейцы, дунгане, татары, евреи) тоже называют русский своим родным языком, при этом хорошо понимая кыргызскую речь.



Похоже, выступления иных депутатов Жогорку Кенеша и высокопоставленных чиновников, высказывающих сомнения по части необходимости русского языка, шиты белыми нитками...