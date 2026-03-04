|Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
21:21 11.03.2026
Гендиректор ИРНА призвал информагентства ОАНА освещать войну против Ирана, опираясь на беспристрастные источники
Тегеран, 11 марта, ИРНА – Генеральный директор агентства Исламской Республики Иран (ИРНА) Хосейн Джабери Ансари обратился с письмом к руководителям информагентств – членам исполкома ОАНА (OANA - Organization of Asia-Pacific News Agencies). Отметив, что в условиях агрессии Тель-Авива и Вашингтона против Ирана западные мейнстрим СМИ транслируют военную пропуганду США и израильского режима, он призвал азиатские агентства освещать реальные факты и донести голос иранского народа.
"Агрессоры не только убили лидера Исламской революции и ряд иранских официальных лиц, но и преднамеренно наносили удары по гражданским объектам, чтобы причинить максимальные страдания и человеческие потери иранскому народу. В первый день этой террористической атаки они поразили школу в городе Минаб на юге Ирана, что привело к гибели по меньшей мере 175 человек – учениц, учителей и сотрудников этого учебного заведения", – написал в этом послании Джабери Ансари, отметив, что агрессия США и сионистского режима является нарушением императивных норм международного права, международных законов и Устава ООН.
"В последующие дни агрессоры также атаковали несколько спортивных комплексов и нанесли удар по Гостелерадио Исламской Республики Иран, стремясь воспрепятствовать распространению информации о своих военных преступлениях", – добавил он.
Гендиректор ИРНА напомнил, что Иран вел дипломатические переговоры с Соединенными Штатами, когда Вашингтон и Тель-Авив во второй раз за последние месяцы напали на Иран. "Эта война привела к прекращению дипломатических усилий, и теперь Иран, в соответствии с международными законами, использует свое естественное право на законную самооборону", – продолжил он.
Джабери Ансари также констатировал, что в сложившихся условиях мейнстримные СМИ на Западе не отражают реальную картину событий в этой несправедливой войне, основанной на открытой агрессии, а в основном распространяют военную пропаганду сионистского режима и США. В этой связи он призвал региональные и азиатские СМИ, выражая солидарность с народом и правительством Ирана, использовать беспристрастные источники для освещения этой войны и донесения голоса иранских граждан, подвергшихся жестокому нападению США и Израиля.
OANA (Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана) - крупнейшее медиаобъединение в мире, созданное в 1961 году по инициативе ЮНЕСКО.
География: В организацию входят 42 информационных агентства из 35 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Масштаб: На долю членов OANA приходится около 2/3 всего мирового информационного потока.
Руководство (2025–2028): В настоящее время в организации председательствует Россия в лице агентства ТАСС.
Цель: Прямой обмен новостями между странами региона, внедрение ИИ в журналистику и совместная борьба с фейками.
Страны-участницы OANA
- Центральная и Южная Азия: Афганистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Непал.
- Ближний Восток: Иран, Турция, Азербайджан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман, Йемен.
- Восточная и Юго-Восточная Азия: Китай, Япония, Южная Корея, КНДР, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Камбоджа, Лаос, Монголия, Бруней.
- Тихоокеанский регион и другие: Россия, Австралия.