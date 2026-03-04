 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
18:39  10 самых важных дат истории Кустаная, - П.В.Густерин
14:04  Readovka: Ближневосточный "блицкриг" провален. Для США ситуация стала патовой
Архив
Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
21:21 11.03.2026

Гендиректор ИРНА призвал информагентства ОАНА освещать войну против Ирана, опираясь на беспристрастные источники

Тегеран, 11 марта, ИРНА – Генеральный директор агентства Исламской Республики Иран (ИРНА) Хосейн Джабери Ансари обратился с письмом к руководителям информагентств – членам исполкома ОАНА (OANA - Organization of Asia-Pacific News Agencies). Отметив, что в условиях агрессии Тель-Авива и Вашингтона против Ирана западные мейнстрим СМИ транслируют военную пропуганду США и израильского режима, он призвал азиатские агентства освещать реальные факты и донести голос иранского народа.

"Агрессоры не только убили лидера Исламской революции и ряд иранских официальных лиц, но и преднамеренно наносили удары по гражданским объектам, чтобы причинить максимальные страдания и человеческие потери иранскому народу. В первый день этой террористической атаки они поразили школу в городе Минаб на юге Ирана, что привело к гибели по меньшей мере 175 человек – учениц, учителей и сотрудников этого учебного заведения", – написал в этом послании Джабери Ансари, отметив, что агрессия США и сионистского режима является нарушением императивных норм международного права, международных законов и Устава ООН.

"В последующие дни агрессоры также атаковали несколько спортивных комплексов и нанесли удар по Гостелерадио Исламской Республики Иран, стремясь воспрепятствовать распространению информации о своих военных преступлениях", – добавил он.

Гендиректор ИРНА напомнил, что Иран вел дипломатические переговоры с Соединенными Штатами, когда Вашингтон и Тель-Авив во второй раз за последние месяцы напали на Иран. "Эта война привела к прекращению дипломатических усилий, и теперь Иран, в соответствии с международными законами, использует свое естественное право на законную самооборону", – продолжил он.

Джабери Ансари также констатировал, что в сложившихся условиях мейнстримные СМИ на Западе не отражают реальную картину событий в этой несправедливой войне, основанной на открытой агрессии, а в основном распространяют военную пропаганду сионистского режима и США. В этой связи он призвал региональные и азиатские СМИ, выражая солидарность с народом и правительством Ирана, использовать беспристрастные источники для освещения этой войны и донесения голоса иранских граждан, подвергшихся жестокому нападению США и Израиля.



OANA (Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана) - крупнейшее медиаобъединение в мире, созданное в 1961 году по инициативе ЮНЕСКО.

География: В организацию входят 42 информационных агентства из 35 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Масштаб: На долю членов OANA приходится около 2/3 всего мирового информационного потока.
Руководство (2025–2028): В настоящее время в организации председательствует Россия в лице агентства ТАСС.
Цель: Прямой обмен новостями между странами региона, внедрение ИИ в журналистику и совместная борьба с фейками.

Страны-участницы OANA
- Центральная и Южная Азия: Афганистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Непал.
- Ближний Восток: Иран, Турция, Азербайджан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман, Йемен.
- Восточная и Юго-Восточная Азия: Китай, Япония, Южная Корея, КНДР, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Камбоджа, Лаос, Монголия, Бруней.
- Тихоокеанский регион и другие: Россия, Австралия.

Источник - АГЕНТСТВО IRNA
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773253260


