Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана

21:21 11.03.2026

Гендиректор ИРНА призвал информагентства ОАНА освещать войну против Ирана, опираясь на беспристрастные источники



Тегеран, 11 марта, ИРНА – Генеральный директор агентства Исламской Республики Иран (ИРНА) Хосейн Джабери Ансари обратился с письмом к руководителям информагентств – членам исполкома ОАНА (OANA - Organization of Asia-Pacific News Agencies). Отметив, что в условиях агрессии Тель-Авива и Вашингтона против Ирана западные мейнстрим СМИ транслируют военную пропуганду США и израильского режима, он призвал азиатские агентства освещать реальные факты и донести голос иранского народа.



"Агрессоры не только убили лидера Исламской революции и ряд иранских официальных лиц, но и преднамеренно наносили удары по гражданским объектам, чтобы причинить максимальные страдания и человеческие потери иранскому народу. В первый день этой террористической атаки они поразили школу в городе Минаб на юге Ирана, что привело к гибели по меньшей мере 175 человек – учениц, учителей и сотрудников этого учебного заведения", – написал в этом послании Джабери Ансари, отметив, что агрессия США и сионистского режима является нарушением императивных норм международного права, международных законов и Устава ООН.



"В последующие дни агрессоры также атаковали несколько спортивных комплексов и нанесли удар по Гостелерадио Исламской Республики Иран, стремясь воспрепятствовать распространению информации о своих военных преступлениях", – добавил он.



Гендиректор ИРНА напомнил, что Иран вел дипломатические переговоры с Соединенными Штатами, когда Вашингтон и Тель-Авив во второй раз за последние месяцы напали на Иран. "Эта война привела к прекращению дипломатических усилий, и теперь Иран, в соответствии с международными законами, использует свое естественное право на законную самооборону", – продолжил он.



Джабери Ансари также констатировал, что в сложившихся условиях мейнстримные СМИ на Западе не отражают реальную картину событий в этой несправедливой войне, основанной на открытой агрессии, а в основном распространяют военную пропаганду сионистского режима и США. В этой связи он призвал региональные и азиатские СМИ, выражая солидарность с народом и правительством Ирана, использовать беспристрастные источники для освещения этой войны и донесения голоса иранских граждан, подвергшихся жестокому нападению США и Израиля.



