|Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
00:05 12.03.2026
ВС РФ вынудили ВСУ вводить в бой резервы на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 марта
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 11 марта в разрезе СВО. Русские принудили Киев применить резервы на Добропольском направлении, что грозит ВСУ резким осложнением обстановки в перспективе. На Украине описали принципы воздействия ВС РФ на один из основных факторов, от которого зависит боеспособность украинских войск – на логистику.
Отсрочка неизбежного
Части 2-й и 51-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ на Добропольском направлении ведут наступательные бои с целью преодолеть большой оборонительный контур ВСУ, прикрывающий коммуникации Славянска и Краматорска. Он представляет собой сложную систему полевых укреплений на всей площади между городом Доброполье и селом Гришино. ВСУ оказывают максимально упорное сопротивление, но, несмотря на все усилия неприятеля, оперативный кризис для него усугубляется. Это выразилось в том, что украинские штурмовые подразделения из состава 425-го ОШП не смогли вернуть хотя бы часть села Гришино под свой контроль. Теперь этот населенный пункт по мере зачистки становится "накопителем" для наших штурмовых подразделений, которые уже прощупывают украинскую оборону к северу и к западу от него.
Севернее ситуация для неприятеля еще тяжелей. Гарнизон ВСУ в Белицком просел и не сумел предотвратить расширение нашего контроля в частном секторе в восточной части города. Складывающаяся обстановка непосредственно угрожает всей украинской обороне. Ведь она выстроена линией строго с востока на запад по улицам с многоквартирными домами в центре города. Силы 155-й ОМБр, поддерживаемые подразделениями 25-й ОВДБр ВСУ и занявшие указанную линию обороны, рискуют оказаться в охвате. Однако, несмотря на все риски, неприятель не спешит сдавать Белицкое. Ведь это приведет к обвалу фронта к западу и юго-западу от города. Оборонительная система ВСУ в районе выстроена преимущественно фронтом на юг и юго-восток. Потеря Белицкого автоматически будет равняться обесцениванию ряда важных рубежей, ВС РФ их просто обойдут. Кстати, схожая картина и в районе села Гришино. Оно, как и Белицкое, является "билетом" внутрь оборонительного контура украинских войск. Часть фортификаций также потеряют свою ценность для противника, если мы прорвемся за упомянутые населенные пункты. Этим и объясняется упорство украинских войск в обороне с готовностью контратаковать, не считаясь с потерями.
Чуть севернее неприятель силами 12-й ОБрОН НГУ "Азов" (организация признана террористической и запрещена в России), подразделений 44-й ОМБр – ее подразделения развернуты и в Константиновке – при поддержке других частей контратакуют в районе села Новый Донбасс, занятом российскими войсками в начале марта. Задача противника состоит в том, чтобы не допустить сближения частей 51-й армии ВС РФ с шахтой "Белицкая" и ее терриконом. Они прикрывают единственную асфальтированную дорогу от Белицкого, по которой гарнизон ВСУ может отойти в сельскую агломерацию к западу от города.
Нет оснований говорить о том, что в скором времени фронт неприятеля рухнет и наша 51-й гв ОА сможет быстро выйти к Доброполью. Противник частично перебросил штурмовые подразделения с Запорожского направления, а также ввел в бой резерв из сил 1-го армейского корпуса НГУ. Но важно отметить, что этим ВСУ выигрывают лишь отсрочку неизбежного. Когда силы, пригодные для действий по тактике маневренной обороны, "сточатся", противник сдерживать ВС РФ не сможет, пассивная оборона – для него смерть.
О логистической изоляции зоны боевых действий
Украинский военный блогер Бунятов (позывной "Осман" в ВСУ) прояснил картину действий наших войск на Добропольском направлении.
"Тем не менее враг не прекращает регулярные попытки штурмовых действий малыми группами, проводит разведку путей, ищет наши позиции, проводит хаотичное минирование, охотится за бомберами и НРК, работает авиацией", – написал он в своем Telegram-канале.
В этом коротком сообщении заключена концепция, по которой действуют ВС РФ. Одним из слагаемых успеха русских войск в наступлении является постоянная охота на транспорт ВСУ. И методы у этого следующие. Основной – это охота наших FPV на машины снабженцев на трассах. Есть также такой способ, как дистанционное минирование (применяется линейка мин ПТМ и другие боеприпасы). Дроном или различными инженерными средствами дистанционного минирования (ИСДМ) "засеиваются" альтернативные маршруты, по которым на передний край доставляется пехота или боеприпасы. Разведка путей снабжения, о которой сказал Бунятов, как раз и нужна для того, чтобы понять, где "сеять" мины. Этот аспект приобретает в актуальных условиях особую важность, так как неприятель на опасных для него участках отказывается от доставки грузов пикапами, чтобы не подставлять дефицитный транспорт под удар FPV. Он применяет НРТК (наземные робототехнические комплексы), которые малозаметны и позволяют не рисковать водителем. Однако дистанционное минирование ПТМ площадей, по которым в любое время дня и ночи может пройти сухопутный дрон, минимизирует объем грузов, которые доходят до украинской передовой.
Уничтожение сельскохозяйственных гексакоптеров как в полете, так и на взлетной площадке также входит в приоритет наших военных. "Бабушки", как такие дроны называют на фронте, могут принести много неприятностей для наших солдат. Так что гексакоптер уничтожается в первую очередь.
Таким образом, можно констатировать, что наши войска сосредоточены на системном подрыве боеспособности украинских войск широчайшим спектром методов. Разные приемы применяются в работе по подавлению переднего края неприятеля и против его оперативного тыла, что в совокупности дает успех российским войскам как в обороне, так и в наступлении.
Вчера, 10 марта, главным событием дня стали успехи ГрВ "Север" в Сумской области.