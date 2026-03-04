 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 12.03.2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
01:14  НГ: Туркменистан открыл границу для бегущих от боевых действий
00:05  ВС РФ возобновили наступление на восточном берегу Днепра – итоговая сводка Readovka за 4 марта
Среда, 04.03.2026
21:36  Rogandar: Почему арабские монархии, платившие за "американскую крышу", теперь бегут к Путину
00:05 12.03.2026

ВС РФ вынудили ВСУ вводить в бой резервы на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 11 марта

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 11 марта в разрезе СВО. Русские принудили Киев применить резервы на Добропольском направлении, что грозит ВСУ резким осложнением обстановки в перспективе. На Украине описали принципы воздействия ВС РФ на один из основных факторов, от которого зависит боеспособность украинских войск – на логистику.



Отсрочка неизбежного

Части 2-й и 51-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ на Добропольском направлении ведут наступательные бои с целью преодолеть большой оборонительный контур ВСУ, прикрывающий коммуникации Славянска и Краматорска. Он представляет собой сложную систему полевых укреплений на всей площади между городом Доброполье и селом Гришино. ВСУ оказывают максимально упорное сопротивление, но, несмотря на все усилия неприятеля, оперативный кризис для него усугубляется. Это выразилось в том, что украинские штурмовые подразделения из состава 425-го ОШП не смогли вернуть хотя бы часть села Гришино под свой контроль. Теперь этот населенный пункт по мере зачистки становится "накопителем" для наших штурмовых подразделений, которые уже прощупывают украинскую оборону к северу и к западу от него.

Севернее ситуация для неприятеля еще тяжелей. Гарнизон ВСУ в Белицком просел и не сумел предотвратить расширение нашего контроля в частном секторе в восточной части города. Складывающаяся обстановка непосредственно угрожает всей украинской обороне. Ведь она выстроена линией строго с востока на запад по улицам с многоквартирными домами в центре города. Силы 155-й ОМБр, поддерживаемые подразделениями 25-й ОВДБр ВСУ и занявшие указанную линию обороны, рискуют оказаться в охвате. Однако, несмотря на все риски, неприятель не спешит сдавать Белицкое. Ведь это приведет к обвалу фронта к западу и юго-западу от города. Оборонительная система ВСУ в районе выстроена преимущественно фронтом на юг и юго-восток. Потеря Белицкого автоматически будет равняться обесцениванию ряда важных рубежей, ВС РФ их просто обойдут. Кстати, схожая картина и в районе села Гришино. Оно, как и Белицкое, является "билетом" внутрь оборонительного контура украинских войск. Часть фортификаций также потеряют свою ценность для противника, если мы прорвемся за упомянутые населенные пункты. Этим и объясняется упорство украинских войск в обороне с готовностью контратаковать, не считаясь с потерями.

Чуть севернее неприятель силами 12-й ОБрОН НГУ "Азов" (организация признана террористической и запрещена в России), подразделений 44-й ОМБр – ее подразделения развернуты и в Константиновке – при поддержке других частей контратакуют в районе села Новый Донбасс, занятом российскими войсками в начале марта. Задача противника состоит в том, чтобы не допустить сближения частей 51-й армии ВС РФ с шахтой "Белицкая" и ее терриконом. Они прикрывают единственную асфальтированную дорогу от Белицкого, по которой гарнизон ВСУ может отойти в сельскую агломерацию к западу от города.

Нет оснований говорить о том, что в скором времени фронт неприятеля рухнет и наша 51-й гв ОА сможет быстро выйти к Доброполью. Противник частично перебросил штурмовые подразделения с Запорожского направления, а также ввел в бой резерв из сил 1-го армейского корпуса НГУ. Но важно отметить, что этим ВСУ выигрывают лишь отсрочку неизбежного. Когда силы, пригодные для действий по тактике маневренной обороны, "сточатся", противник сдерживать ВС РФ не сможет, пассивная оборона – для него смерть.

О логистической изоляции зоны боевых действий

Украинский военный блогер Бунятов (позывной "Осман" в ВСУ) прояснил картину действий наших войск на Добропольском направлении.

"Тем не менее враг не прекращает регулярные попытки штурмовых действий малыми группами, проводит разведку путей, ищет наши позиции, проводит хаотичное минирование, охотится за бомберами и НРК, работает авиацией", – написал он в своем Telegram-канале.

В этом коротком сообщении заключена концепция, по которой действуют ВС РФ. Одним из слагаемых успеха русских войск в наступлении является постоянная охота на транспорт ВСУ. И методы у этого следующие. Основной – это охота наших FPV на машины снабженцев на трассах. Есть также такой способ, как дистанционное минирование (применяется линейка мин ПТМ и другие боеприпасы). Дроном или различными инженерными средствами дистанционного минирования (ИСДМ) "засеиваются" альтернативные маршруты, по которым на передний край доставляется пехота или боеприпасы. Разведка путей снабжения, о которой сказал Бунятов, как раз и нужна для того, чтобы понять, где "сеять" мины. Этот аспект приобретает в актуальных условиях особую важность, так как неприятель на опасных для него участках отказывается от доставки грузов пикапами, чтобы не подставлять дефицитный транспорт под удар FPV. Он применяет НРТК (наземные робототехнические комплексы), которые малозаметны и позволяют не рисковать водителем. Однако дистанционное минирование ПТМ площадей, по которым в любое время дня и ночи может пройти сухопутный дрон, минимизирует объем грузов, которые доходят до украинской передовой.

Уничтожение сельскохозяйственных гексакоптеров как в полете, так и на взлетной площадке также входит в приоритет наших военных. "Бабушки", как такие дроны называют на фронте, могут принести много неприятностей для наших солдат. Так что гексакоптер уничтожается в первую очередь.

Таким образом, можно констатировать, что наши войска сосредоточены на системном подрыве боеспособности украинских войск широчайшим спектром методов. Разные приемы применяются в работе по подавлению переднего края неприятеля и против его оперативного тыла, что в совокупности дает успех российским войскам как в обороне, так и в наступлении.

Вчера, 10 марта, главным событием дня стали успехи ГрВ "Север" в Сумской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773263100


