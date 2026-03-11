США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне

05:15 12.03.2026

11 марта 2026



На иранском фронте - без перемен: как Соединенные Штаты, так и Иран периодически заявляют о своей победе, но при этом на поле боя пока наблюдается тактическая ничья, считает политолог Алексей Пилько.



По ситуации на 11 марта, США не могут подавить Тегеран военной силой, иранские ракеты по-прежнему летят по американским военным объектам в арабских странах, их энергетической инфраструктуре и Израилю. С другой стороны, ВВС США и Израиля имеют возможность проводить на территории Ирана масштабную кампанию. Однако стратегически выигрывает именно Тегеран, пишет политолог в телеграм-канале.



"Он сумел перекрыть Ормузский пролив и взять под контроль львиную долю экспорта нефти и газа из стран Персидского залива. Соединенные Штаты сами хотели распределять энергоресурсы как Ирана, так и его арабских соседей. Однако теперь это делает их принципиальный соперник и останавливаться не собирается. В итоге складывается картина довольно позорной для Дональда Трампа „Венесуэлы наоборот". Вашингтон внезапно оказался в тупике, потому что Пентагон оказался неспособен решить военным путем поставленные ему геоэкономические задачи. При этом других способов, кроме силового, администрация Трампа и не предполагала. В итоге самый мощный военно-морской флот в мире при поддержке самых мощных военно-воздушных сил ничего не могут уже вторую неделю поделать с крупным региональным игроком, который уверенно берет за горло мировой рынок нефти и газа", - заявил Пилько.



По его мнению, если в течение месяца Соединенные Штаты не сумеют сломать Иран силой, то их авторитет в мировой политике - и в глазах оппонентов, и в представлении союзников - неминуемо упадет. Прежде незыблемые американские гарантии перестанут рассматриваться в качестве таковых "со всем вытекающим отсюда последствием: ускорением движения от однополярности к многополярности". Успех Трампа в Венесуэле притормозил это движение, а его возможное поражение в Иране придаст ему новый импульс, считает политолог.



"Самое унизительное для США состоит в том, что они уже не могут выйти из развязанного ими же конфликта в одностороннем порядке (как они это сделали в июне прошлого года). Потому что теперь на такой сценарий не согласен Тегеран: он требует гарантий от нового нападения, сохранения своего атомного проекта, отмены санкций и компенсации ущерба. Поэтому Соединенные Штаты вынуждены воевать дальше, хотя и понимают все риски и непредсказуемость последствий продолжения боевых действий", - заключил Пилько.



