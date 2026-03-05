Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026

10 марта



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Шамырканов Урматбек Муслинович освобожден от занимаемой должности министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Чыныбаев Канатбек Койчубекович назначен исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

Кандидатура Чыныбаева Канатбека Койчубековича вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.



11 марта



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Маралбаев Марат Мелисбекович освобожден от занимаемой должности первого заместителя директора – начальника Главного штаба Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Сыдыков Мирзамир Мыктыбекович назначен первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики – начальником Главного штаба.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Сатимов Данияр Иркабаевич назначен заместителем председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Исаков Мансур Токтобаевич назначен заместителем председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Чыныбаев Канатбек Койчубекович назначен министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.