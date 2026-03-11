|Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
13:01 12.03.2026
Ряд членов Кабинета Министров принесли присягу на заседании Жогорку Кенеша
11.03.2026
11 марта в присутствии Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и депутатов Жогорку Кенеша состоялась церемония принесения присяги отдельными членами Кабинета Министров.
Присягу принесли:
– заместитель Председателя Кабинета Министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков;
– министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев;
– министра науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматова;
– министр транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев;
– министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Акыл Токтобаев;
– министр здравоохранения Дамирбек Осмонов;
– министр чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев;
– председатель Государственного комитета национальной безопасности Жумгалбек Шабданбеков.
Далее Президент Садыр Жапаров выступил с обращением к депутатам Жогорку Кенеша.
11.03.2026
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 11 марта принял участие в церемонии принесения присяги отдельными членами Кабинета Министров на заседании парламента и выступил с обращением к депутатам Жогорку Кенеша.
Глава государства затронул вопросы общественного единства, кадровой политики, развития образования, цифровизации государственного управления и борьбы с коррупцией.
Президент напомнил о недавнем инциденте в парламенте, когда отдельные депутаты попытались внести раскол, противопоставляя "ту сторону" и "эту сторону".
"Однако мы вовремя это остановили. Вы – народные избранники, прошедшие через выбор народа. Когда видишь подобное с вашей стороны, невольно возникает вопрос: если вы так поступаете, то куда тогда деваться простому народу? Поэтому давайте впредь не совершать подобных действий. Такое разделение и раскол создают угрозу государственности", – подчеркнул Садыр Жапаров.
Глава государства отметил, что в последние годы проводится последовательная работа по преодолению практики региональных разделений, сформировавшихся в предыдущие десятилетия.
"Я еще давно дал себе слово окончательно покончить с этим разделением, которое тянется с прежних времен. За последние пять лет такие расколы практически исчезли. В частности, была проведена ротация акимов, судей и других государственных служащих. Эта практика уже показывает положительные результаты", – сказал Президент.
В продолжение темы Глава государства сообщил о планах внедрить аналогичный принцип и в системе высшего образования.
"Если Бог даст, со следующего года мы начнем проводить ротацию и среди студентов. Из 10 тысяч бюджетных мест 5 тысяч будут выделяться на север, 5 тысяч – на юг. Студенты с севера будут направляться на обучение на юг, а студенты с юга – на север", – отметил Садыр Жапаров.
Первоначально запуск проекта планировался раньше, однако реализацию пришлось перенести на один год.
"Возник небольшой дефицит средств, поскольку в стране проходят крупные международные мероприятия. Поэтому реализация была перенесена на следующий год. В семи областях, а также в Оше и Бишкеке будут построены студенческие общежития со всеми современными условиями", – сообщил Президент.
Глава государства также остановился на вопросах подготовки будущих управленческих кадров, отметив значение школы "Акылман".
"Выпускники школы "Акылман", окончив затем высшие учебные заведения, ни одного дня не будут оставаться без работы. Если не будет вакансий, мы будем освобождать места – отправлять на пенсию тех, кому уже пора, и принимать на их место этих выпускников. Государство тратит миллиарды на их обучение, поскольку мы готовим кадры самой высокой квалификации", – сказал он.
Отдельно Глава государства остановился на вопросе борьбы с коррупцией, подчеркнув необходимость последовательного продолжения антикоррупционной политики.
"Недавно искали кандидата на должность министра чрезвычайных ситуаций: предложили десять человек, и по девяти было заключение – "коррупционер". Тогда я спросил: остались ли вообще в Кыргызстане кадры, которые могут быть достойными министрами? Мы дали народу обещание работать честно и искоренить коррупцию. Мы должны выполнить эту клятву", – сказал Президент.
Президент также подчеркнул необходимость ускорения цифровизации государственного управления, в том числе работы парламента.
"Если мы не перейдем на электронный парламент, на бумагу и другую технику расходуется очень много средств. С 2020 года было использовано 65 тонн бумаги – и это только формата А4", – отметил Президент.
В этой связи он предложил перевести работу парламента на электронный формат.
"Давайте переведем Жогорку Кенеш на планшеты и ноутбуки и сделаем электронный парламент. Забудьте о бумаге и ручках – таковы требования времени. Развитые страны перешли на это еще 30 лет назад", – заключил Глава государства.
Далее Президент Садыр Жапаров ответил на вопросы депутатов Жогорку Кенеша, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития страны, реализации государственных программ и актуальных направлений государственной политики.