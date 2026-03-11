 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 12.03.2026
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
13:01 12.03.2026

Ряд членов Кабинета Министров принесли присягу на заседании Жогорку Кенеша
11.03.2026

11 марта в присутствии Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и депутатов Жогорку Кенеша состоялась церемония принесения присяги отдельными членами Кабинета Министров.

Присягу принесли:
– заместитель Председателя Кабинета Министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков;
– министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев;
– министра науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматова;
– министр транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев;
– министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Акыл Токтобаев;
– министр здравоохранения Дамирбек Осмонов;
– министр чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев;
– председатель Государственного комитета национальной безопасности Жумгалбек Шабданбеков.

Далее Президент Садыр Жапаров выступил с обращением к депутатам Жогорку Кенеша.



Президент Садыр Жапаров: "Мы дали народу обещание работать честно и искоренить коррупцию. Мы должны выполнить эту клятву"
11.03.2026

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 11 марта принял участие в церемонии принесения присяги отдельными членами Кабинета Министров на заседании парламента и выступил с обращением к депутатам Жогорку Кенеша.

Глава государства затронул вопросы общественного единства, кадровой политики, развития образования, цифровизации государственного управления и борьбы с коррупцией.

Президент напомнил о недавнем инциденте в парламенте, когда отдельные депутаты попытались внести раскол, противопоставляя "ту сторону" и "эту сторону".

"Однако мы вовремя это остановили. Вы – народные избранники, прошедшие через выбор народа. Когда видишь подобное с вашей стороны, невольно возникает вопрос: если вы так поступаете, то куда тогда деваться простому народу? Поэтому давайте впредь не совершать подобных действий. Такое разделение и раскол создают угрозу государственности", – подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава государства отметил, что в последние годы проводится последовательная работа по преодолению практики региональных разделений, сформировавшихся в предыдущие десятилетия.

"Я еще давно дал себе слово окончательно покончить с этим разделением, которое тянется с прежних времен. За последние пять лет такие расколы практически исчезли. В частности, была проведена ротация акимов, судей и других государственных служащих. Эта практика уже показывает положительные результаты", – сказал Президент.

В продолжение темы Глава государства сообщил о планах внедрить аналогичный принцип и в системе высшего образования.

"Если Бог даст, со следующего года мы начнем проводить ротацию и среди студентов. Из 10 тысяч бюджетных мест 5 тысяч будут выделяться на север, 5 тысяч – на юг. Студенты с севера будут направляться на обучение на юг, а студенты с юга – на север", – отметил Садыр Жапаров.

Первоначально запуск проекта планировался раньше, однако реализацию пришлось перенести на один год.

"Возник небольшой дефицит средств, поскольку в стране проходят крупные международные мероприятия. Поэтому реализация была перенесена на следующий год. В семи областях, а также в Оше и Бишкеке будут построены студенческие общежития со всеми современными условиями", – сообщил Президент.

Глава государства также остановился на вопросах подготовки будущих управленческих кадров, отметив значение школы "Акылман".

"Выпускники школы "Акылман", окончив затем высшие учебные заведения, ни одного дня не будут оставаться без работы. Если не будет вакансий, мы будем освобождать места – отправлять на пенсию тех, кому уже пора, и принимать на их место этих выпускников. Государство тратит миллиарды на их обучение, поскольку мы готовим кадры самой высокой квалификации", – сказал он.

Отдельно Глава государства остановился на вопросе борьбы с коррупцией, подчеркнув необходимость последовательного продолжения антикоррупционной политики.

"Недавно искали кандидата на должность министра чрезвычайных ситуаций: предложили десять человек, и по девяти было заключение – "коррупционер". Тогда я спросил: остались ли вообще в Кыргызстане кадры, которые могут быть достойными министрами? Мы дали народу обещание работать честно и искоренить коррупцию. Мы должны выполнить эту клятву", – сказал Президент.

Президент также подчеркнул необходимость ускорения цифровизации государственного управления, в том числе работы парламента.

"Если мы не перейдем на электронный парламент, на бумагу и другую технику расходуется очень много средств. С 2020 года было использовано 65 тонн бумаги – и это только формата А4", – отметил Президент.

В этой связи он предложил перевести работу парламента на электронный формат.

"Давайте переведем Жогорку Кенеш на планшеты и ноутбуки и сделаем электронный парламент. Забудьте о бумаге и ручках – таковы требования времени. Развитые страны перешли на это еще 30 лет назад", – заключил Глава государства.

Далее Президент Садыр Жапаров ответил на вопросы депутатов Жогорку Кенеша, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития страны, реализации государственных программ и актуальных направлений государственной политики.

Источник - President.kg
