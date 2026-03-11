Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию

13:01 12.03.2026

Ряд членов Кабинета Министров принесли присягу на заседании Жогорку Кенеша

11.03.2026



11 марта в присутствии Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и депутатов Жогорку Кенеша состоялась церемония принесения присяги отдельными членами Кабинета Министров.



Присягу принесли:

– заместитель Председателя Кабинета Министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков;

– министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев;

– министра науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматова;

– министр транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев;

– министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Акыл Токтобаев;

– министр здравоохранения Дамирбек Осмонов;

– министр чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев;

– председатель Государственного комитета национальной безопасности Жумгалбек Шабданбеков.



Далее Президент Садыр Жапаров выступил с обращением к депутатам Жогорку Кенеша.



