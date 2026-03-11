 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
00:05  ВС РФ начали штурм ключевого узла обороны ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 5 марта
Четверг, 05.03.2026
19:25  Опровержение: Иран не стрелял по Турции и Азербайджану
15:19  МК: "Нигде так не врут, как на войне", или Иранские фантазии Трампа
14:00  Наравне и наряду. В проекте новой конституции Казахстана языковые нормы остаются в центре общественной дискуссии, - Данияр Ашимбаев
13:23  В Кыргызстане отмечают День Ак калпака и национальной одежды. Как в парламенте отметили этот праздник
13:06  В Туркменистане Госсовет безопасности подвел итоги работы силовиков за два месяца текущего года
12:57  В Казахстане предлагают смягчить наказания для случайно вовлеченных в войны за границей
12:00  Дипломатия фарисейства. Постыдная позиция лидеров ЦентрАзии в иранском конфликте, - Сергей Кожемякин
03:11  Чужие дети. Нацизм – истинная суть западной цивилизации, - Платон Беседин
НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
14:15 12.03.2026

Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
Финляндия становится ключевым хабом для выхода на рынки Северной и Центральной Европы

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
11.03.2026

В то время как геополитический ландшафт мира становится все более непредсказуемым, Узбекистан и Финляндия демонстрируют приверженность взаимовыгодному партнерству. Состоявшийся 9–10 марта визит главы МИД Узбекистана Бахтиера Саидова в Хельсинки не просто укрепил инвестиционное сотрудничество, портфель которого уже оценивается в 1 млрд евро, но и подчеркнул стратегическую важность диалога. На встречах с президентом Финляндии Александром Стуббом и министром иностранных дел Элиной Валтонен обсуждались пути реализации существующих договоренностей, свидетельствуя о готовности обеих стран совместно отвечать на глобальные вызовы.

После подписания в октябре прошлого года Соглашения о расширенном партнерстве между Брюсселем и Ташкентом страны Европейского союза демонстрируют стремительно возрастающий интерес к Центральной Азии, и в эпицентре этого внимания находится Узбекистан. Ярким подтверждением стал визит президента Финляндии Александра Стубба в Узбекистан и Казахстан 29 октября 2025 года (см. "НГ" от 29.10.25), где был подписан внушительный пакет торгово-экономических соглашений.

Напомним, в ходе переговоров с президентом Шавкатом Мирзиеевым приоритетное внимание было уделено углублению кооперации в таких стратегически важных отраслях, как геология и критические материалы, энергетика, агропромышленный комплекс, цифровизация, искусственный интеллект, экология, туризм и целый ряд других направлений. Также были предметно рассмотрены перспективы сотрудничества в сферах образования, медицины и трудовой миграции, что позволило сформировать общий портфель проектов, превышающий 1 млрд евро.

В рамках этой динамичной повестки на 2026 год запланировано проведение первого форума ректоров и инноваций. Именно эта программа легла в основу визита министра иностранных дел Узбекистана Бахтиера Саидова в Хельсинки. Узбекистан проявляет глубокую заинтересованность в передовых финских технологиях и стремится к расширению экспорта своей продукции на скандинавские рынки. Приоритетные категории товаров включают текстиль, одежду, фрукты, орехи, обувь, изделия из кожи, камня, цемента, а также медь и медные полуфабрикаты.

Для эффективного экспорта оптимальная логистика пролегает через порты "Хельсинки" и "ХаминаКотка" (крупнейший универсальный порт Финляндии на Балтийском море, расположенный на юго-востоке страны в 145 км от Хельсинки), с выходом на крупные дистрибьюторские сети. Ключевыми условиями для наращивания объемов узбекского экспорта являются строгая сертификация по стандартам ЕС, обеспечение стабильности поставок и заключение долгосрочных регулярных контрактов.

На встрече с президентом Александром Стуббом Бахтиер Саидов отметил, что "внешнеполитические ведомства обеих стран приложат все усилия для реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей". Особое внимание в ходе встречи было уделено укреплению экономического и инвестиционного партнерства, а также активизации совместных инициатив на международной арене.

По итогам круглого стола, в котором приняли участие более 30 ведущих финских компаний, в центре внимания оказались перспективы дальнейшей реализации совместных проектов в жизненно важных секторах. Среди них – энергетика, горнодобывающая промышленность, транспорт, стремительно развивающиеся информационные технологии и машиностроение. "Мы подчеркнули огромный потенциал экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Финляндией, особенно в формате B2B", – написал в своем Telegram-канале глава Бахтиер Саидов, выразив твердую уверенность, что "сегодняшний диалог будет способствовать реализации новых совместных проектов и дальнейшему укреплению узбекско-финских экономических связей".

Не менее значимым этапом визита стали переговоры Бахтиера Саидова с Андре Кююсвеком, главным исполнительным директором Северного инвестиционного банка. В ходе этой встречи стороны обсудили вопросы стратегического расширения взаимного сотрудничества, уделяя особое внимание привлечению финансирования для проектов в таких ключевых областях, как устойчивая инфраструктура, развитие возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности. Был также рассмотрен потенциал активного участия банка в приоритетных инвестиционных инициативах, нацеленных на всестороннюю поддержку проводимых в Узбекистане реформ и обеспечение устойчивого долгосрочного экономического роста страны.

Устойчивость финской модели развития в сочетании с динамичностью узбекских реформ закладывает прочный фундамент для углубления двустороннего сотрудничества. В настоящее время в Узбекистане успешно функционируют 14 предприятий с финским капиталом, охватывающих такие ключевые отрасли, как электроника, программирование, энергетика, сельское хозяйство, пищевая и химическая промышленность, а также производство телекоммуникационного оборудования.

Для Узбекистана в условиях нарастающей глобальной нестабильности и закрытия традиционных южных торговых маршрутов из-за конфликта в Иране стратегическое значение приобретают альтернативные логистические коридоры. Один из них идет через Финляндию. Этот северный маршрут становится не просто запасным вариантом, а ключевым направлением для выхода узбекской продукции на рынки Северной и Центральной Европы. Финляндия, со своими современными портами ("Хельсинки", "ХаминаКотка") и развитой инфраструктурой, служит надежным транзитным узлом.

Эксперты называют преимущества: это диверсификация экспортных рынков Узбекистана, снижающая зависимость от геополитически нестабильных регионов. Повышение устойчивости и предсказуемости поставок для узбекских экспортеров, обеспечивающих бесперебойный доступ к европейским потребителям. Укрепление экономических связей с Финляндией и Европой, стимулирующее приток инвестиций и технологий. Создание более безопасного и экономически эффективного коридора для импорта высокотехнологичной продукции из Европы в Узбекистан. Доступ к крупным европейским дистрибьюторским сетям и повышение конкурентоспособности узбекских товаров. Позиционирование Узбекистана как важного логистического хаба в рамках "Срединного коридора" (Китай – Казахстан – Каспийское море – Азербайджан – Грузия – Турция – далее ЕС). Снижение транспортных рисков и издержек, связанных с прохождением через зоны конфликтов. Способствование устойчивому экономическому росту и региональной интеграции в Центральной Азии. Этот стратегический поворот не только минимизирует риски, но и открывает новые горизонты для взаимовыгодного сотрудничества.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773314100


