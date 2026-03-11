НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС

Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС

Финляндия становится ключевым хабом для выхода на рынки Северной и Центральной Европы



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

11.03.2026



В то время как геополитический ландшафт мира становится все более непредсказуемым, Узбекистан и Финляндия демонстрируют приверженность взаимовыгодному партнерству. Состоявшийся 9–10 марта визит главы МИД Узбекистана Бахтиера Саидова в Хельсинки не просто укрепил инвестиционное сотрудничество, портфель которого уже оценивается в 1 млрд евро, но и подчеркнул стратегическую важность диалога. На встречах с президентом Финляндии Александром Стуббом и министром иностранных дел Элиной Валтонен обсуждались пути реализации существующих договоренностей, свидетельствуя о готовности обеих стран совместно отвечать на глобальные вызовы.



После подписания в октябре прошлого года Соглашения о расширенном партнерстве между Брюсселем и Ташкентом страны Европейского союза демонстрируют стремительно возрастающий интерес к Центральной Азии, и в эпицентре этого внимания находится Узбекистан. Ярким подтверждением стал визит президента Финляндии Александра Стубба в Узбекистан и Казахстан 29 октября 2025 года (см. "НГ" от 29.10.25), где был подписан внушительный пакет торгово-экономических соглашений.



Напомним, в ходе переговоров с президентом Шавкатом Мирзиеевым приоритетное внимание было уделено углублению кооперации в таких стратегически важных отраслях, как геология и критические материалы, энергетика, агропромышленный комплекс, цифровизация, искусственный интеллект, экология, туризм и целый ряд других направлений. Также были предметно рассмотрены перспективы сотрудничества в сферах образования, медицины и трудовой миграции, что позволило сформировать общий портфель проектов, превышающий 1 млрд евро.



В рамках этой динамичной повестки на 2026 год запланировано проведение первого форума ректоров и инноваций. Именно эта программа легла в основу визита министра иностранных дел Узбекистана Бахтиера Саидова в Хельсинки. Узбекистан проявляет глубокую заинтересованность в передовых финских технологиях и стремится к расширению экспорта своей продукции на скандинавские рынки. Приоритетные категории товаров включают текстиль, одежду, фрукты, орехи, обувь, изделия из кожи, камня, цемента, а также медь и медные полуфабрикаты.



Для эффективного экспорта оптимальная логистика пролегает через порты "Хельсинки" и "ХаминаКотка" (крупнейший универсальный порт Финляндии на Балтийском море, расположенный на юго-востоке страны в 145 км от Хельсинки), с выходом на крупные дистрибьюторские сети. Ключевыми условиями для наращивания объемов узбекского экспорта являются строгая сертификация по стандартам ЕС, обеспечение стабильности поставок и заключение долгосрочных регулярных контрактов.



На встрече с президентом Александром Стуббом Бахтиер Саидов отметил, что "внешнеполитические ведомства обеих стран приложат все усилия для реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей". Особое внимание в ходе встречи было уделено укреплению экономического и инвестиционного партнерства, а также активизации совместных инициатив на международной арене.



По итогам круглого стола, в котором приняли участие более 30 ведущих финских компаний, в центре внимания оказались перспективы дальнейшей реализации совместных проектов в жизненно важных секторах. Среди них – энергетика, горнодобывающая промышленность, транспорт, стремительно развивающиеся информационные технологии и машиностроение. "Мы подчеркнули огромный потенциал экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Финляндией, особенно в формате B2B", – написал в своем Telegram-канале глава Бахтиер Саидов, выразив твердую уверенность, что "сегодняшний диалог будет способствовать реализации новых совместных проектов и дальнейшему укреплению узбекско-финских экономических связей".



Не менее значимым этапом визита стали переговоры Бахтиера Саидова с Андре Кююсвеком, главным исполнительным директором Северного инвестиционного банка. В ходе этой встречи стороны обсудили вопросы стратегического расширения взаимного сотрудничества, уделяя особое внимание привлечению финансирования для проектов в таких ключевых областях, как устойчивая инфраструктура, развитие возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности. Был также рассмотрен потенциал активного участия банка в приоритетных инвестиционных инициативах, нацеленных на всестороннюю поддержку проводимых в Узбекистане реформ и обеспечение устойчивого долгосрочного экономического роста страны.



Устойчивость финской модели развития в сочетании с динамичностью узбекских реформ закладывает прочный фундамент для углубления двустороннего сотрудничества. В настоящее время в Узбекистане успешно функционируют 14 предприятий с финским капиталом, охватывающих такие ключевые отрасли, как электроника, программирование, энергетика, сельское хозяйство, пищевая и химическая промышленность, а также производство телекоммуникационного оборудования.



Для Узбекистана в условиях нарастающей глобальной нестабильности и закрытия традиционных южных торговых маршрутов из-за конфликта в Иране стратегическое значение приобретают альтернативные логистические коридоры. Один из них идет через Финляндию. Этот северный маршрут становится не просто запасным вариантом, а ключевым направлением для выхода узбекской продукции на рынки Северной и Центральной Европы. Финляндия, со своими современными портами ("Хельсинки", "ХаминаКотка") и развитой инфраструктурой, служит надежным транзитным узлом.



Эксперты называют преимущества: это диверсификация экспортных рынков Узбекистана, снижающая зависимость от геополитически нестабильных регионов. Повышение устойчивости и предсказуемости поставок для узбекских экспортеров, обеспечивающих бесперебойный доступ к европейским потребителям. Укрепление экономических связей с Финляндией и Европой, стимулирующее приток инвестиций и технологий. Создание более безопасного и экономически эффективного коридора для импорта высокотехнологичной продукции из Европы в Узбекистан. Доступ к крупным европейским дистрибьюторским сетям и повышение конкурентоспособности узбекских товаров. Позиционирование Узбекистана как важного логистического хаба в рамках "Срединного коридора" (Китай – Казахстан – Каспийское море – Азербайджан – Грузия – Турция – далее ЕС). Снижение транспортных рисков и издержек, связанных с прохождением через зоны конфликтов. Способствование устойчивому экономическому росту и региональной интеграции в Центральной Азии. Этот стратегический поворот не только минимизирует риски, но и открывает новые горизонты для взаимовыгодного сотрудничества.