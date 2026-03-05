Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин

18:00 12.03.2026

Наследники предателей. Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно"



Антисоветская пропаганда в республиках Центральной Азии вышла на новый уровень. Стыдливое замалчивание "подвигов" предателей из Туркестанского легиона и связей репрессированных с иностранными спецслужбами уступило место бравированию этими позорными фактами. Власти всячески потворствуют опасным идеологическим диверсиям.



Спустя треть века после разрушения СССР правящие классы постсоветских государств занялись пересмотром идеологической базы своего господства. Прежде упор делался на "несправедливость" и "жестокость" прежней эпохи. Мол, искренне желавшие помочь Советской власти представители интеллигенции были "коварно" и "необоснованно" репрессированы. Вынужденные учитывать настроения среднего и старшего поколений, заказчики и исполнители отчасти сдерживали себя в переписывании истории Великой Отечественной войны и некоторых других периодов.



Теперь заказ изменился. Уверенные в своей безнаказанности, руководители с обслугой окончательно сбрасывают маски. На щит поднимаются откровенные предатели и преступники. В Узбекистане уже несколько лет идет процесс реабилитации басмаческих главарей, руки которых были по локоть в крови соотечественников. За басмачами последовали гитлеровские прислужники. Одно из ведущих информационных агентств республики опубликовало восторженный материал о Рузи Назаре, служившем сначала фашистам, а затем американским империалистам.



В изображении авторов циничный негодяй оказывается "рыцарем идеи" и "пламенным патриотом". Получив в предвоенное время прекрасное образование в вузах Ташкента и Москвы, Назар, оказывается, не мог спокойно наблюдать за "жесткой советизацией и методичным уничтожением национальной интеллигенции". А потому, оказавшись в плену, не мучился выбором. "Он увидел в нацистской Германии силу, способную сокрушить советский строй, который он считал оккупационным по отношению к своей родине, - читаем в статье. - Этот период его жизни четко обозначил его роль не как наемника, а как политического деятеля, готового использовать любые геополитические инструменты для достижения суверенитета региона".



Оправдываемый идейными последователями из XXI века, Рузи Назар стал одним из главарей Туркестанского легиона вермахта. На счету у этого подразделения, в который обманом и под угрозой смерти загонялись уроженцы республик Центральной Азии, карательные операции и диверсии на советской территории и в Европе. Заслуженное наказание за свои злодеяния Назар, к сожалению, не понес. Подделав документы и сменив имя, он женился на дочери члена верховного суда послевоенной Баварии, а вскоре предложил свои услуги американцам. "Карьера Назара в ЦРУ растянулась на десятилетия и охватила самые горячие точки геополитического противостояния", - не скрывают восхищения нынешние антисоветчики. В числе его "подвигов" - интриги против СССР на Бандунгской конференции 1955 года, положившей начало движению неприсоединения, а также многолетняя работа в Турции. В последней Назар курировал печально известную операцию ЦРУ "Гладио", направленную на террор против левых сил и поддержку ультраправых группировок вроде "Серых волков".



"Распад Советского Союза стал для Рузи Назара моментом триумфа его идей. В мае 1992 года, после пятидесяти лет изгнания, он ступил на землю независимого Узбекистана", - говорится в статье, всячески подталкивающей читателей к мысли, что Назар - это не беспринципный "джентльмен удачи" и коллаборационист, а герой национально-освободительного движения.



В сегодняшнем Узбекистане прославление подобных фигур поощряется самыми высокими инстанциями. Среди записных антикоммунистов - вице-спикер парламента, лидер партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишер Кадыров. Оправдывая социально-экономические проблемы республики, он назвал их наследием СССР. "Бедность или лень не являются присущими узбекам качествами. Это советская болезнь, следствие советской экономической политики", - заявил политик.



Согласно извращенной логике Кадырова, коммунисты считали предпринимательскую деятельность преступлением, что породило теневую экономику и иждивенческие настроения. Над преодолением этих последствий и работают нынешние власти Узбекистана, создающие "благоприятную среду для предпринимательской деятельности".



По той же бугристой антисоветской колее мчится казахстанская государственность. Наблюдая за все новыми откровениями, невольно вспоминаешь шутку: "в ходе следственных действий главное - не выйти на самого себя". Несколько лет назад президент Касым-Жомарт Токаев поручил завершить процесс реабилитации репрессированных и рассекретить все связанные с этим материалы. В прошлом году он рассказал об успехах затеянной работы. По словам Токаева, рассекречено свыше 2,5 миллиона документов, издан 72-томный сборник материалов, реабилитировано более трехсот тысяч "жертв политических гонений". "Устранять "белые пятна" истории - наш священный долг перед прошлыми и будущими поколениями, - подчеркнул президент. -Такая масштабная работа в нашей стране ранее не проводилась. Даже в других государствах подобные исследования до сих пор не реализованы. Это результат колоссального труда, за который я выражаю искреннюю признательность всем участникам".



На каких же примерах воспитывается подрастающее поколение? Одними из героев современного Казахстана являются лидеры партии "Алаш". В годы Гражданской войны они воевали против Советской власти в союзе с Колчаком и Анненковым, затем некоторые из них перешли на сторону большевиков и заняли видные посты. В 1937-1938 годах многих "алашевцев" репрессировали, причем современная пропаганда изображает их "невинными жертвами тоталитаризма". Главарям "Алаша" установлены памятники, их называют "основоположниками казахской государственности".



Однако, как признал недавно историк Кайырболат Нурбай, обвинения Алихана Букейханова, Ахмета Байтурсынова и прочих в шпионаже и антисоветском заговоре не были сфабрикованы. По его словам, в 1920-1930-е годы бывшие деятели "Алаша", занявшие видные посты в Советском Казахстане, поддерживали тесные связи с английской, японской и турецкой разведками. "На самом деле получается, если внимательно смотреть архивные документы, то они были шпионами, - заявил в одном из интервью Нурбай. - Сложилось мнение, что их якобы расстреляла просто так Советская власть… На самом деле НКВД, разведка тоже работали… и потихоньку разведка это все обнаружила".



Откровения, надо признать, скандальные, переворачивающие все существующие пропагандистские схемы. Но сделаны ли из этого выводы? Ничуть не бывало! Шпионам и предателям их преступления ставятся в заслугу! Тот же Нурбай, известный своими националистическими взглядами, называет "алашевцев"… "шпионами в положительном смысле слова", "шпионами на благо независимости"!



Такому изощренному софизму мог бы позавидовать сам Геббельс! Впрочем, учитывая, что история - "это политика, опрокинутая в прошлое", нынешние руководители нашли прекрасные образцы для подражания. Отсюда - встраивание в геополитические авантюры США вроде "Совета мира" и "Авраамовых соглашений", а также риторика о защите интересов народа из уст ставленников олигархических кланов. Современным правителям действительно есть чему поучиться у "Алаша" и басмаческих главарей.



Неудивительно, что запятнанные лапы дотянулись до священной памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Образец нового отношения к той эпохе - статья под названием "Зачем казахи умирали за чужую страну" и с подзаголовком "Просто пушечное мясо". Здесь повторяются все набившие оскомину мифы об "одной винтовке на десятерых", "жестокости" Георгия Жукова и других полководцев, "благородстве" западных союзников СССР и, конечно, обеление предателей. Одним из героев публикации стал Нуркан Сеитов. Нарком легкой промышленности Казахской ССР в 1940-1941 годах, он попал в плен и присоединился к Туркестанскому легиону. Историк Кайдар Алдажуманов утверждает, что у Сеитова и ему подобных не было выбора, а экс-нарком, дескать, не воевал даже, а "всего лишь" работал преподавателем-пропагандистом в диверсионной школе, где немцы обучали легионеров.



Выбор правильной или неправильной стороны истории - дело каждого. Сделав его сами, руководители постсоветских государств, однако, навязывают этот шаг своим странам, обрекая тем самым миллионы людей на незавидную судьбу, которая ждет всех, кто не извлек уроков из прошлого.



Сергей Кожемякин