Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka

00:05 13.03.2026

ВС РФ завершают приготовления к генеральному штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 12 марта



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 12 марта в разрезе СВО. Русские продолжают подрывать боеспособность гарнизона ВСУ в Константиновке, еще один маршрут поставки грузов закрыт. СБУ провела неудачную информационную операцию, призванную выставить Россию "страной-террористом", умолчав о проблеме радикализации огромного количества дезертиров из ВСУ.



