|Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
00:05 13.03.2026
ВС РФ завершают приготовления к генеральному штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 12 марта
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 12 марта в разрезе СВО. Русские продолжают подрывать боеспособность гарнизона ВСУ в Константиновке, еще один маршрут поставки грузов закрыт. СБУ провела неудачную информационную операцию, призванную выставить Россию "страной-террористом", умолчав о проблеме радикализации огромного количества дезертиров из ВСУ.
"Последние штрихи"
Части 8-й гвардейской общевойсковой армии и 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ВС РФ завершают приготовления к генеральному штурму Константиновки. Логистическая изоляция украинского гарнизона города после авиаудара по дамбе Хрущевского пруда в конце февраля дала свои плоды. Источники, близкие к действующей армии, подтвердили, что неприятель полностью оставил Ильиновку. В условиях, когда нет нормального снабжения и идут постоянные бомбардировки, ВСУ просто не могут себе позволить расточать силы для удержания ВС РФ на дистанции от южных микрорайонов города. Украинские войска отказались от удержания рубежей и в северных предместьях Константиновки. Неприятель там резко снизил активность своих штурмовых групп в районе Новодмитровки и сосредоточился на подготовке обороны непосредственно северных окраин города. В условиях острого дефицита всего единственное, на что может рассчитывать украинский гарнизон, – это уплотнение своих порядков непосредственно в городской черте.
Однако, помимо деградации боевого потенциала гарнизона ВСУ, у них есть еще одна причина свернуть активность к северу от Константиновки. Наши ВКС при помощи ФАБ-3000 уничтожили дамбу водохранилища Молочарка. Поток воды затапливает долину реки Грузская, делая одноименную балку непригодной ни для обороны, ни для маневров силами. Таким образом, наши летчики лишили украинские подразделения возможности заходить в Новодмитровку через посадки балки Грузская. Более того, затопление площадей к югу от водохранилища Молочарка сделало сельские дороги у одноименного поселка непригодными для движения сухопутных дронов.
В этой связи можно предположить, что ВКС РФ продолжат наносить удары и по другим дамбам. Неприятель также отправляет сухопутные дроны через дамбы пруда №9 и Коропейского водохранилища, расположенные к западу от города. Если ВСУ лишатся и этих маршрутов подвоза грузов, то и без того скудное снабжение сократится до абсолютного минимума. Единственная схема сухопутного обеспечения, которая останется доступной для украинских войск, – это сложный маршрут, идущий через Ижевку на юг. Однако, насколько он проходим для сухопутных дронов из-за сложного рельефа местности, неизвестно. Таким образом, ВСУ остается полагаться на их давний прием обеспечения, который они применяли для окруженцев, – сельскохозяйственные дроны. Но, учитывая их малую грузоподъемность в сравнении с сухопутными аппаратами, украинскому гарнизону придется рассчитывать лишь на ранее накопленный объем боеприпасов и прочего. А без полноценного обеспечения накопленное исчерпывается очень быстро.
В качестве вывода можно сказать, что время работает на русские войска. Операция по "удушению" гарнизона Константиновки может продолжаться еще неопределенное время. Главное – добиться максимального упадка боеспособности неприятеля. К логистической изоляции добавляется и "утюжка" его бомбардировками, как это в свое время делалось с окруженным гарнизоном ВСУ в Мирнограде.
Информационно-психологическая операция
Украинский журналист Цаплиенко сообщил о том, что в Ровно задержан мужчина по подозрению в подготовке теракта в центре города. При нем обнаружено СВУ с поражающими элементами. СБУ утверждает, что задержанный – якобы агент российских спецслужб, который получил задание изготовить самодельную бомбу и взорвать ее в центре Ровно.
Вроде бы складная легенда, но СБУ прокололась на фотографиях, которыми сопроводила сюжет. Среди них и фото задержанного, и он одет в комплект демисезонной формы ВСУ (мультикам рисунка ММ-25, введен приказом МОУ летом 2025 года) без знаков различия. Это дает основания предположить, что несостоявшийся подрывник является дезертиром. В пользу этой версии также говорит и то, что изготовление СВУ, да еще с электродетонатором, требует специальных армейских навыков, недоступных для простого обывателя.
Таким образом, с уверенностью можно сказать, что СБУ задержала дезертира. Остается вопросом, куда он хотел заложить бомбу. Подсказать цель подрывника может инцидент, произошедший в городе Коломыя Ивано-Франковской области в середине февраля. Тогда неизвестные бросили СВУ в здание ТЦК. То есть и задержанный в Ровно мог планировать акцию против "бусификаторов".
Не стоит забывать, что на Украине множество дезертиров, число которых оценивается в десятки тысяч. Они озлоблены на режим Зеленского, а особенно на его функционеров – сотрудников военкоматов. Для многих из дезертиров месть "похитителям в форме" стала смыслом жизни, что объясняет их готовность идти на риск даже по возвращении домой.
В этой ситуации украинская спецслужба просто не могла допустить появления новости о том, что очередной дезертир планировал акцию против представителей власти. Тогда была создана легенда, что мужчина, без указания того, что он дезертир, по заданию наших спецслужб планировал теракт в центре Ровно. Акцент смещен на то, что акция планировалась сугубо против гражданского населения. Этим СБУ решала сразу 2 задачи: обвинить Россию в варварских методах и заретушировать то, что против ТЦК участились акции с применением взрывчатки, которые организуют те, кто был насильственно мобилизован.
И важно обратить внимание. Учитывая то, что новость о событиях в Ровно далеко не рядовая, с отчетливыми признаками информационно-психологической операции, для ее распространения специально привлечен ресурс журналиста Цаплиенко. Таким ходом СБУ пытается обеспечить максимальную результативность ИПсО по принципу расширения "площади посева".
Вчера, 11 марта, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях на Добропольском направлении.