|С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
04:00 13.03.2026
Компания осуществляла выбросы, загрязняющие окружающую среду
АСТАНА, 12 мар - Sputnik. Штраф в размере 2 млрд тенге ($4 млн) взыскали с оператора Карачаганакского месторождения, сообщили в прокуратуре Западно-Казахстанской области.
"Специализированной природоохранной прокуратурой ЗКО проанализировала деятельность Karachaganak Petroleum Operating b.v... Компания осуществляла выбросы, загрязняющие окружающую среду. Объем сверхнормативных выбросов составил 13,8 тонны", - говорится в сообщении надзорного органа.
Прокуроры направили документы в региональный департамент экологии, который наложил штраф по статье 328 КоАП Казахстана (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду).
Карачаганакское месторождение на западе Казахстана является одним из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире.
Оно занимает территорию более 280 квадратных километров. Его расчетные начальные балансовые запасы углеводородов составляют 13,6 млрд баррелей конденсата и 59,4 трлн кубических футов газа, а общие оценочные запасы превышают 2,4 млрд баррелей конденсата и 16 трлн кубических футов газа.
Акционерами являются "КазМунайГаз" (10%), Eni (29,25%), Shell (29,25%), Chevron (18%), "Лукойл" (13,5%).