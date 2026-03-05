С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа

04:00 13.03.2026

Компания осуществляла выбросы, загрязняющие окружающую среду



АСТАНА, 12 мар - Sputnik. Штраф в размере 2 млрд тенге ($4 млн) взыскали с оператора Карачаганакского месторождения, сообщили в прокуратуре Западно-Казахстанской области.



"Специализированной природоохранной прокуратурой ЗКО проанализировала деятельность Karachaganak Petroleum Operating b.v... Компания осуществляла выбросы, загрязняющие окружающую среду. Объем сверхнормативных выбросов составил 13,8 тонны", - говорится в сообщении надзорного органа.



Прокуроры направили документы в региональный департамент экологии, который наложил штраф по статье 328 КоАП Казахстана (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду).



Карачаганакское месторождение на западе Казахстана является одним из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире.



Оно занимает территорию более 280 квадратных километров. Его расчетные начальные балансовые запасы углеводородов составляют 13,6 млрд баррелей конденсата и 59,4 трлн кубических футов газа, а общие оценочные запасы превышают 2,4 млрд баррелей конденсата и 16 трлн кубических футов газа.



Акционерами являются "КазМунайГаз" (10%), Eni (29,25%), Shell (29,25%), Chevron (18%), "Лукойл" (13,5%).