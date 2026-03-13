Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их

05:55 13.03.2026 Чем Иран отвечает агрессорам из "коалиции Эпштейна"

13.03.2026 | Сергей АНДРЕЕВ



Как справедливо отметил иранский профессор Фаод Изади, сегодня Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их.



У наблюдающих за происходящим вокруг Ирана сегодня создается впечатление, что США и Израиль попали в тупик и не знают, как "победно" завершить войну. Вот лишь некоторые факты, позволяющие думать, что Иран лучше своих противников сделал выводы из столкновения летом минувшего года, и заодно наглядно демонстрирующие, что он может "предложить" агрессорам.



Уже в первый день войны Иран ударил по 14 военным базам США в регионе, его ракеты поразили авиабазу Аль-Альдид в Катаре, атаковали американские объекты в Иордании, ракетному обстрелу подвергся Центр обслуживания Пятого флота ВМС США в Бахрейне, являющийся ключевым военным союзником Вашингтона в Персидском заливе и постоянным местом дислокации штаб-квартиры Пятого флота ВМС США (в столице страны Манаме). Взрывы были зафиксированы и в Кувейте, в котором также расположены военные базы США, где расквартированы около 13500 американских военнослужащих. Целью атак Ирана также стали авиабазы США Аль-Салем в Кувейте и Аль-Дафра в ОАЭ. Одна из иранских ракет прицельно поразила базу НАТО в Кувейте и, согласно сообщениям медиа, нанесла "значительный ущерб".



Ударам подверглись также загоризонтные радиолокационные станции в Бахрейне и Катаре (подтверждено представителем Минобороны страны), критически важные для раннего обнаружения иранских баллистических ракет и управления системой ПРО США и их союзников в регионе (спутниковые снимки показывают уничтожение иранскими баллистическими ракетами передового американского радара THAAD на авиабазе Аль-Удейд в Катаре). Это действительно эффективный и грамотный шаг. Точечные атаки фактически обеспечивают дальнейшие массированные пуски.



Перед войной американцы целенаправленно свозили в регион самые передовые системы этого типа для повышения процента уничтожения иранской баллистики, но в итоге получили самые тяжелые потери THAAD за всю историю. Стоимость такой системы доходит до 3 млрд долл., а производство занимает 5-7 лет. Один лишь радар стоит около 600 млн долл. Система уникальна, у США их немного, аналогов нет.



Иранские военные атаковали базу НАТО "Виктория" в Ираке, расположенную рядом с международным аэропортом Эрбиль в Багдаде. Удар был нанесен тремя БПЛА-камикадзе в ночь на 2 марта. В результате атаки повреждены американский самолет Palm Jet и взлетно-посадочная полоса военного аэропорта, которую используют ВС США.



Параллельно иранский БПЛА атаковал базу ВВС Великобритании в аэропорту Акротири на Кипре, ударил по взлетно-посадочной полосе и, как сообщил The Independent представитель британского Минобороны, нанес ей "ущерб". По данным израильского "14-го канала", перед прилетом БПЛА персоналу британской базы приказали укрыться и не приближаться к окнам. Удар по базе на Кипре стал первым случаем атаки Тегерана на страну ЕС. У Великобритании две военные базы на Кипре – Акротири и Декелия. Ранее премьер Кир Стармер сообщил, что Лондон разрешил США использовать свои базы для нанесения ударов по Ирану и пообещал помочь союзникам на Ближнем Востоке сбивать атакующие их иранские БПЛА.



Удары наносятся и по экономическим объектам. КСИР заявил о полном контроле над Ормузским проливом и уничтожении 10 танкеров – нарушителей запрета на судоходство. Иранские беспилотники бьют по нефтяным вышкам ОАЭ в Персидском заливе. Это очень уязвимые и грамотно выбранные цели. В заливе расположено около 300 нефтяных и более 200 газовых платформ, сосредоточенных у берегов Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта и Ирана. Они обеспечивают 20–25% добычи нефти Ближнего Востока (это около 7% мировой добычи), а также значительную долю добычи газа, которая отправляется из залива в виде СПГ.



В начале марта Иран нанес удары и непосредственно по нефтяной инфраструктуре ключевого в экономическом смысле союзника США среди арабских монархий региона – Саудовской Аравии, попав по нефтеперерабатывающему заводу ARAMCO в Рас-Таннуре.



Среди следствий подобных ударов: цены на нефть уже стали пробивать планку в 100 долларов и продолжают расти. Цены на газ в Европе также уже выросли на десятки процентов на фоне конфликта на Ближнем Востоке и приблизились к планке $500 за 1 тыс. куб. м еще в первые дни войны. Каждые новые сутки конфликта оборачиваются для монархий Залива колоссальными экономическими потерями. Рынки лихорадит, цены на сырье скачут, страховые премии на перевозку грузов взлетают до небес.



"Война США и Израиля против Ирана может заставить страны Персидского залива пересмотреть зарубежные инвестиции, включая проекты в США", – сообщает Financial Times. По словам цитируемых изданием чиновников, давление на бюджеты стран Персидского залива может повлиять на широкий круг соглашений – от инвестиционных обещаний иностранным государствам до спортивных спонсорств, бизнес-контрактов и продажи активов. Источник отмечает, что три из четырех крупнейших экономик региона – Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Катара уже обсуждали финансовые последствия конфликта для своих экономик. Советник одного из правительств страны Персидского залива отметил, что перспектива пересмотра инвестиций уже беспокоит Белый дом.



5 марта Иран ударил по дата-центру Amazon в Бахрейне, парализовав работу крупнейших банков ОАЭ. Этот удар стал уже второй атакой на цифровую инфраструктуру за несколько дней – ранее проблемы возникли в Дубае. Фактически это новый уровень давления – не через ракеты по базам, а через удары по цифровой инфраструктуре. В XXI веке серверы стали такой же стратегической целью, как нефть и проливы, поражение которых особенно болезненно для т. н. технократов в США и Израиле. Тем более что даже в Южной Корее заявили, что война в Иране может нарушить поставки ключевых материалов для производства микрочипов.



Иран способен наносить болезненные удары и непосредственно по самим американцам. 2 марта КСИР заявил, что Иран сбил три американских истребителя – в связи с этим американцам пришлось подключить Министерство обороны Кувейта, которое тут же заявило, что утром этого дня разбилось несколько американских военных самолетов, все члены экипажей выжили; затем представители "коалиции Эпштейна" сообщили, что самолеты сбили якобы сами кувейтцы "по ошибке". Последний раз до этого американский истребитель-невидимку сбивали еще в 1995 году в небе над Косово. В данном контексте глава иранского МИД Аббас Аракчи дал понять, что Тегеран не намерен подстраиваться под чужие сценарии. "У нас было два десятилетия, чтобы изучить поражения американских военных на востоке и западе. Мы извлекли соответствующие уроки", – заявил дипломат, намекая на провалы США в Ираке и Афганистане.



К 4 марта, т. е. менее чем за неделю с начала нападения на Иран, США потеряли военной техники более чем на 2 млрд долларов. Как сообщило со ссылкой на отчеты и спутниковые снимки турецкое агентство Anadolu, Иран уничтожил три истребителя F-15E в Кувейте (около 282 млн долларов) и ударил по системе ПРО THAAD на объекте в ОАЭ – ущерб только здесь оценивается в 500 млн долларов. Самой крупной потерей стала радиолокационная система стоимостью более миллиарда долларов на базе в Катаре. Также, по данным Anadolu, Иран атаковал Центр обеспечения Пятого флота ВМС США в Бахрейне, где могли быть уничтожены терминалы спутниковой связи и несколько зданий.



Эксперты тем временем продолжают фиксировать: Иран методично выбивает "глаза" американской противоракетной обороны в регионе. За неделю поражены РЛС СПРН AN/FPS-132 в Катаре стоимостью 1,1 млрд долларов, два радара AN/TPY-2 систем THAAD в ОАЭ и Иордании, а также еще одна аналогичная станция на базе Принц Султан в Саудовской Аравии. Спутниковые снимки подтверждают эти данные. "Купол" ПРО над Заливом критически ослаблен – соответственно, у Ирана больше нет необходимости преодолевать его массированными пусками. Сократив возможности региональной противоракетной обороны, иранцы получили возможность применять более дорогие, менее массовые и сложные оружейные системы по типу тяжелых баллистических ракет "Хорремшехр-4" (с дальностью 2000 км, полуторатонной боеголовкой и скоростью до 16 Махов).



Если Иран выстоит первый месяц, то уже только самим этим фактом нанесет колоссальный удар по т. н. технократам, являющимися опорой команды Трампа в США и ключевыми архитекторами проектируемого израильского техната – эдакой "IT-версии Великого Израиля в духе High-Tech". Сегодня в США власть т. н. технократов (типа Питера Тиля, Алекса Карпа и т. д.) опирается в основном на Трампа. И если трамписты будут дискредитированы неспособностью сокрушить Иран, то под вопросом окажется вообще все ближайшее будущее технократии. Ставки высоки как никогда. Поэтому весьма вероятно не только усиление ударов до самого экстремального уровня, но и использование "коалицией Эпштейна" против Ирана как минимум тактического ядерного оружия.



В 2025 г. американцы и израильтяне наносили удары преимущественно по объектам КСИР и связанным с ними программам. Видимо, расчет делался на то, что представители гражданских властей Ирана сместят религиозных лидеров. Сейчас, судя по новостным сообщениям, под ударами и правительство ИРИ во главе с президентом Пезешкианом, и иранская армия, отдельная от КСИР структура. Значит, США не смогли перед операцией выйти на договоренности с ними. В Венесуэле перед операцией им удалось найти партнеров среди боливарианской верхушки. Иранцы оказались покрепче, и теперь агрессоры могут ударить по ним именно как по народу.



Сам Трамп прямым текстом сообщил, что его вполне устроит венесуэльский сюжет, когда устранение буквально одного руководителя сделало правящую страту Венесуэлы сговорчивой и лояльной. Действительно ли это так или сие – лишь впечатление, вызванное теми же факторами, что и тупик с "победным" завершением войны в Иране?



С одной стороны, не верится, что у "коалиции Эпштейна" нет некоего "плана Б" (им вполне может стать применение ЯО или наземная операция силами сепаратистских движений), ведь бесславный уход может стоить очень дорого Трампу, да и Нетаньяху (накануне нападения на Иран в Израиле вновь активизировались его политические противники, а протестующие снова стали массово выходить на улицы), и руководители стран-агрессоров этого не могут не понимать. Потому, по ряду израильских оценок, озвученных в начале марта, война с Ираном может продлиться до августа.



С другой стороны, есть ли столько времени у того же Трампа? Ведь глубинное государство уже открыло против него второй фронт в самих США. После старта авантюры против Ирана там резко зашевелились противники Трампа, включая даже Камалу Харрис. Уже на четвертый день после агрессии они вдруг с особым пристрастием принялись изучать файлы Эпштейна и "вдруг" выяснили, что президент США – чуть ли главный педофил и извращенец на планете.



Конгрессмен от "демократической" партии Тед Лью уже огорошил публику сенсационными разоблачениями: "Дональд Трамп упоминается в документах по делу Эпштейна тысячи и тысячи раз. В этих документах содержатся весьма тревожные обвинения в том, что Дональд Трамп насиловал детей и угрожал убить их".



Нетаньяху также очень любил посещать остров Эпштейна, поэтому появление разоблачений "израильского Теда Лью" – вопрос времени. Да и прозвище "коалиция Эпштейна" закрепилось за агрессорами совсем не зря. Вся американская и – шире – западная верхушка – это в основной массе педофилы, девианты, выродки, растлители и детоубийцы. Начиная любую войну, они, по сути, совершают массовые ритуальные жертвоприношения людей: Югославия, Ирак, Газа, теперь вот Иран и школа для девочек в Минабе.



