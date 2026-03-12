В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов

11:22 13.03.2026

12.03.2026



Аманат Бексултанович Ишимов родился в 1984 году в Бишкеке. В 2006 году окончил факультет международных отношений Кыргызско-Российского (Славянского) университета по специальности "мировая экономика", а также бакалавриат Университета Арнема и Наймегена (Нидерланды) по специальности "международная логистика". В 2007 году получил степень магистра по направлению "Международный бизнес и управление" в Вестминстерском университете (Великобритания). Кандидат экономических наук.



В 2007–2014 годах состоял на дипломатической службе Кыргызской Республики: работал в центральном аппарате МИД, Посольстве Кыргызстана в Австрии.



В 2014–2023 годах – начальник отдела подготовки и проведения закупок ОсОО "Газпром Кыргызстан".



В 2023–2025 годах – операционный директор международной компании в Объединенных Арабских Эмиратах.



С 10 марта 2026 года назначен заместителем директора Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок Евразийской экономической комиссии.



