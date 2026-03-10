|В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
12:26 13.03.2026
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Бободжонзода М. Б. от должности заместителя Уполномоченного по правам человека в Республики Таджикистан – Уполномоченного по правам ребенка в Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Бободжонзода Миджгону Бободжона от должности заместителя Уполномоченного по правам человека в Республики Таджикистан – Уполномоченного по правам ребенка в Республики Таджикистан в связи с истечением срока полномочий.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
10 марта 2026 года
№1148
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Мукими Н. А. заместителем Уполномоченного по правам человека в Республики Таджикистан – Уполномоченным по правам ребенка в Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Мукими Нигору Аминзода заместителем Уполномоченного по правам человека в Республики Таджикистан – Уполномоченным по правам ребенка в Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
10 марта 2026 года
№1149