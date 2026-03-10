В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка

12:26 13.03.2026

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Бободжонзода М. Б. от должности заместителя Уполномоченного по правам человека в Республики Таджикистан – Уполномоченного по правам ребенка в Республики Таджикистан



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Освободить Бободжонзода Миджгону Бободжона от должности заместителя Уполномоченного по правам человека в Республики Таджикистан – Уполномоченного по правам ребенка в Республики Таджикистан в связи с истечением срока полномочий.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

10 марта 2026 года

№1148



