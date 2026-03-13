СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?

19:10 13.03.2026

Иран возьмет США измором, Пентагон бьет тревогу

В министерстве войны переписывают планы ближневосточной кампании, чтобы продержаться до сентября



Константин Ольшанский

13 марта 2026



Войны XXI века странные. Они начинаются как молниеносные операции, а заканчиваются порой через десятилетия. Поэтому главный вопрос, который сейчас задают политики, аналитики и рынки: сколько продлится война США против Ирана?



Ответы звучат диаметрально противоположные. Одни уверяют: "все закончится через пару недель". Другие говорят: готовьтесь к долгой, нервной и очень дорогой кампании.



"К Наврузу все закончится"



Самый оптимистичный прогноз прозвучал, как ни странно, из самого Тегерана. Советник верховного лидера по военным вопросам генерал Яхья Сафави заявил, что война не будет долгой и может завершиться к Наврузу - иранскому Новому году (его отмечают 21 марта).



Такой прогноз звучит как политический сигнал: Тегеран демонстрирует уверенность, что сможет пережить удары и быстро вынудить противников остановиться.



Однако западные аналитики считают подобные заявления скорее психологическим давлением, чем реалистичным сценарием. Правда, и сам Дональд Трамп далек от реализма: то он заявляет, что почти все цели войны достигнуты, то публично говорит, что кампания может занять "больше месяца".



По информации Al Jazeera, источники в американском военном руководстве говорят, что первоначальный план операции был рассчитан примерно на 4−5 недель активных боевых действий.



При этом утечки из оборонных структур дают более тревожный сигнал. Согласно внутренней записке Пентагона, которую цитировало издание Politico, военные планировщики допускают продолжение конфликта как минимум до сентября. И это уже совсем другая история - полугодовая война, а не натовский "блицкриг".



При этом расходы растут с невероятной скоростью. Газета Guardian подсчитала, что только за первые 10 дней боевых действий США потратили более $11 млрд долларов, главным образом на высокоточные боеприпасы и авиацию.



Военные признают: если конфликт затянется, потребуется экстренное финансирование от Конгресса. А он крайне прохладно настроен по отношению к Трампу и его милитаристским замашкам.



Что думают аналитические центры



Эксперты крупных американских аналитических центров смотрят на ситуацию холодно - и без иллюзий. Группа специалистов по Ближнему Востоку: Мона Якубиан, Дэниел Байман и Дорин Хоршиг - отмечают, что операция США и Израиля ударила по сотням целей в Иране, но режим в стране остается устойчивым, а значит, конфликт может развиваться бесконечно долго. Их анализ был опубликован на сайте центра.



В похожем ключе рассуждают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Как отмечала газета New York Post, исследователи института считают, что сокращение иранских ракетных ударов вовсе не означает ослабления Тегерана - скорее страна сохраняет часть арсенала на более долгую войну.



То есть сейчас только первый этап конфликта. А сколько их будет всего, никому не известно.



Политолог Роберт Пейп из Чикагского университета, изучающий войны и терроризм, заявил в интервью CBS News, что конфликт может оказаться затяжным, несмотря на заявления Трампа о быстрой победе.



По словам политолога, Иран обладает значительно более сложной военной инфраструктурой, чем страны, против которых США воевали ранее (это, прежде всего, Ирак и Ливия).



Израильские эксперты: это не блицкриг



Израильские аналитики еще менее оптимистичны, чем американские. Бывший израильский дипломат и аналитик Алон Пинкас заявил в интервью YouTube-каналу Times Radio, что длительность войны будет напрямую зависеть от масштаба ответных действий Тегерана.



Даже в правительстве Израиля избегают называть конкретные сроки. Министр иностранных дел страны Гидеон Саар заявил агентству "Рейтер" (Reuters), что война закончится только тогда, когда США и Израиль сочтут свои задачи выполненными.



При этом израильские источники в оборонных структурах говорят о более реалистичном горизонте. Как писал Financial Times, многие эксперты в Израиле считают, что минимальный срок войны - несколько недель, но все более возможен сценарий, при котором конфликт затянется на месяцы.



А Ирану некуда спешить. Он обладает одной из самых развитых сетей союзных вооруженных группировок в мире. Речь идет о "Хезболле" в Ливане, шиитских формированиях в Ираке, Палестине и Сирии, хуситах в Йемене. Если Тегеран сделает ставку на эту сеть, война может превратиться в долгий конфликт через посредников, где США и их союзники будут вынуждены реагировать на десятки локальных кризисов одновременно.



Похожую оценку дает политолог Карим Саджадпур. В комментарии для журнала Atlantic он отмечает, что Иран традиционно избегает прямых полномасштабных столкновений с США, предпочитая асимметрическую стратегию изматывания. По словам Саджадпура, Тегеран может годами поддерживать напряжение по всему Ближнему Востоку через ограниченные удары союзных группировок, кибератаки и блокаду торговых маршрутов. И рано или поздно янки будут измотаны.