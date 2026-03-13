 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
03:21  НГ: Тегеран полностью запретил экспорт продовольствия. Как это скажется на Центральной Азии
01:41  Когнитивная деоккупация: как Россия и Китай выходят из ментальной колонии Запада
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
19:10 13.03.2026

Иран возьмет США измором, Пентагон бьет тревогу
В министерстве войны переписывают планы ближневосточной кампании, чтобы продержаться до сентября

Константин Ольшанский
13 марта 2026

Войны XXI века странные. Они начинаются как молниеносные операции, а заканчиваются порой через десятилетия. Поэтому главный вопрос, который сейчас задают политики, аналитики и рынки: сколько продлится война США против Ирана?

Ответы звучат диаметрально противоположные. Одни уверяют: "все закончится через пару недель". Другие говорят: готовьтесь к долгой, нервной и очень дорогой кампании.

"К Наврузу все закончится"

Самый оптимистичный прогноз прозвучал, как ни странно, из самого Тегерана. Советник верховного лидера по военным вопросам генерал Яхья Сафави заявил, что война не будет долгой и может завершиться к Наврузу - иранскому Новому году (его отмечают 21 марта).

Такой прогноз звучит как политический сигнал: Тегеран демонстрирует уверенность, что сможет пережить удары и быстро вынудить противников остановиться.

Однако западные аналитики считают подобные заявления скорее психологическим давлением, чем реалистичным сценарием. Правда, и сам Дональд Трамп далек от реализма: то он заявляет, что почти все цели войны достигнуты, то публично говорит, что кампания может занять "больше месяца".

По информации Al Jazeera, источники в американском военном руководстве говорят, что первоначальный план операции был рассчитан примерно на 4−5 недель активных боевых действий.

При этом утечки из оборонных структур дают более тревожный сигнал. Согласно внутренней записке Пентагона, которую цитировало издание Politico, военные планировщики допускают продолжение конфликта как минимум до сентября. И это уже совсем другая история - полугодовая война, а не натовский "блицкриг".

При этом расходы растут с невероятной скоростью. Газета Guardian подсчитала, что только за первые 10 дней боевых действий США потратили более $11 млрд долларов, главным образом на высокоточные боеприпасы и авиацию.

Военные признают: если конфликт затянется, потребуется экстренное финансирование от Конгресса. А он крайне прохладно настроен по отношению к Трампу и его милитаристским замашкам.

Что думают аналитические центры

Эксперты крупных американских аналитических центров смотрят на ситуацию холодно - и без иллюзий. Группа специалистов по Ближнему Востоку: Мона Якубиан, Дэниел Байман и Дорин Хоршиг - отмечают, что операция США и Израиля ударила по сотням целей в Иране, но режим в стране остается устойчивым, а значит, конфликт может развиваться бесконечно долго. Их анализ был опубликован на сайте центра.

В похожем ключе рассуждают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Как отмечала газета New York Post, исследователи института считают, что сокращение иранских ракетных ударов вовсе не означает ослабления Тегерана - скорее страна сохраняет часть арсенала на более долгую войну.

То есть сейчас только первый этап конфликта. А сколько их будет всего, никому не известно.

Политолог Роберт Пейп из Чикагского университета, изучающий войны и терроризм, заявил в интервью CBS News, что конфликт может оказаться затяжным, несмотря на заявления Трампа о быстрой победе.

По словам политолога, Иран обладает значительно более сложной военной инфраструктурой, чем страны, против которых США воевали ранее (это, прежде всего, Ирак и Ливия).

Израильские эксперты: это не блицкриг

Израильские аналитики еще менее оптимистичны, чем американские. Бывший израильский дипломат и аналитик Алон Пинкас заявил в интервью YouTube-каналу Times Radio, что длительность войны будет напрямую зависеть от масштаба ответных действий Тегерана.

Даже в правительстве Израиля избегают называть конкретные сроки. Министр иностранных дел страны Гидеон Саар заявил агентству "Рейтер" (Reuters), что война закончится только тогда, когда США и Израиль сочтут свои задачи выполненными.

При этом израильские источники в оборонных структурах говорят о более реалистичном горизонте. Как писал Financial Times, многие эксперты в Израиле считают, что минимальный срок войны - несколько недель, но все более возможен сценарий, при котором конфликт затянется на месяцы.

А Ирану некуда спешить. Он обладает одной из самых развитых сетей союзных вооруженных группировок в мире. Речь идет о "Хезболле" в Ливане, шиитских формированиях в Ираке, Палестине и Сирии, хуситах в Йемене. Если Тегеран сделает ставку на эту сеть, война может превратиться в долгий конфликт через посредников, где США и их союзники будут вынуждены реагировать на десятки локальных кризисов одновременно.

Похожую оценку дает политолог Карим Саджадпур. В комментарии для журнала Atlantic он отмечает, что Иран традиционно избегает прямых полномасштабных столкновений с США, предпочитая асимметрическую стратегию изматывания. По словам Саджадпура, Тегеран может годами поддерживать напряжение по всему Ближнему Востоку через ограниченные удары союзных группировок, кибератаки и блокаду торговых маршрутов. И рано или поздно янки будут измотаны.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773418200


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  