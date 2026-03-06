ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 13 марта в разрезе СВО. Русские войска продолжают охоту на украинские маневренные группы в серой зоне на южном берегу реки Волчья на границе Днепропетровской и Запорожской областей. На Украине отмечен очередной признак конфронтации между армией и спецслужбами.







"Заповедник"



После того как ВСУ в феврале провалили выполнение задач локальной контрнаступательной операции на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, в полосе ответственности 29-й гвардейской ОА ВС РФ сформировалась специфическая оперативная картина. Несмотря на то, что противник сумел потеснить части 29-й армии, добиться прорыва фронта ему не удалось, наши силы упорно держат оборону по линии Вербовое – Березовое – Терновое. Эти населенные пункты с самого начала провального украинского "контрнаступа" стали непреодолимой стеной для ВСУ, ведь планы Киева были заблаговременно вскрыты, а свою оборонительную операцию ВС РФ качественно подготовили.



Итогом февральской попытки неприятеля спасти положение на Запорожском направлении стало появление обширной серой зоны на южном берегу реки Волчья. Эта площадь стала своеобразной "территорией взаимной охоты", где русские и украинские подразделения постоянно маневрируют и вступают в огневые контакты. Внутри данной серой зоны находятся несколько населенных пунктов и полевые фортификации, брошенные ВСУ осенью 2025 года. Они постоянно переходят из рук в руки из-за высокоманевренного характера противостояния в этом "заповеднике". Противник в них закрепиться не может: если он задерживается на одном месте, то получает удары широкого спектра средств поражения ВС РФ. Но эта угроза не останавливает армию незалежной от демонстрации своего присутствия в том или ином населенном пункте, что выдается ей за уверенный контроль территории. Именно на этих подлогах украинские ресурсы и строят картину "больших успехов" в деле возвращения контроля над Днепропетровской областью.



Русские войска не спешат зачищать территории от неприятельских маневренных групп. И у этого подхода есть веская причина. Противник исходит, помимо прочего, из медийной составляющей при ведении операций. Сложившиеся же условия на южном берегу Волчьей толкают украинское командование постоянно заводить в "заповедник" свою мотопехоту для того, чтобы реализовывать именно медийные интересы. Это крайне выгодно для наших подразделений. Они получают возможность систематически выбивать части ВСУ, что не может не сказаться в перспективе на общей боеспособности противника в секторе. Делать же Киеву нечего, провал локального "контрнаступа" в феврале надо превращать в "медийную перемогу", нужда в сбережении личного состава при таком подходе не учитывается.



Но важно уделить внимание и тому, что сущность сформировавшейся картины может быть куда сложнее, чем кажется. С улучшением погодных условий положение ВСУ на Запорожском направлении станет критическим, Ореховский укрепрайон может быть ликвидирован и в условиях смыкающихся клещей по его флангам, здесь оборона бесперспективна. Таким образом, единственный шанс Киева не допустить лавинообразные процессы в районе Орехова – это создать для ВС РФ оперативный кризис. Потенциально неприятель может попытаться реализовать свой замысел путем новой серии масштабных накатов на оборонительную полосу 29-й армии. Важно напомнить, что высшее военное командование Украины по опыту встречного сражения у Доброполья в конце лета 2025 года и операции по деблокаде Мирнограда в конце осени того же года не останавливалось после первичной неудачи. Те сражения характеризовались тем, что они были растянуты во времени. Это объясняется тем, что противник искал слабое место для концентрированного удара. ВСУ таким образом продолжали подбрасывать на кажущиеся им перспективными участки подкрепления для того, чтобы добиться перелома ситуации. По этой причине есть основания предполагать, что сохраняющаяся активность украинских маневренных групп в "заповеднике" выполняет не только медийные задачи. Вероятно, неприятель ожидает подходящих условий для повторения попытки прорвать фронт 29-й армии ВС РФ. Сохранение же серой зоны в текущем масштабе может быть мотивировано тем, что в ней Киев видит для себя наступательный "балкон".



В качестве вывода стоит сказать следующее. Противник разделил ударную группировку штурмовых войск, провалившуюся в феврале. Частично она переброшена сдерживать русские соединения к западу и северо-западу от Гуляйполя, частично она отправлена на Добропольское направление для решения аналогичных задач. Но нет никаких гарантий того, что ВСУ вновь не соберут ударный кулак для операции против 29-й армии ВС РФ. Из всех оперативных направлений зоны СВО уже сейчас самым опасным для неприятеля с точки зрения возможных последствий отсутствия контрмер является именно Запорожское. Таким образом, совокупность прямых и косвенных признаков говорит о том, что неприятель, прежде всего, будет активно действовать именно в интересах этого оперативного направления.



"Не рыпайся"



Департамент контрразведки СБУ сообщил о том, что пресечена попытка покушения на командира 3-го АК ВСУ Билецкого (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Украинская спецслужба уточнила, что ликвидацию планировал военнослужащий подразделения СБС (оператор БПЛА) одной из частей, входящих в состав 3-го АК. Убийство Билецкого должно было быть совершено при помощи FPV-дрона. Разумеется, СБУ подала эту историю как успешную нейтрализацию агента РФ, представив отрывки из переписки в мессенджере.



Со всех точек зрения эта история крайне странная. Но раскрыть ее сущность поможет ряд аспектов. С 6 января 2026 года врио председателя СБУ стал генерал-майор Евгений Хмара. До этого он руководил ЦСО "А", и ему приписывают организацию операции "Паутина", в ходе которой противник атаковал FPV-дронами наши аэродромы в июне 2025 года. Эта информация позволяет провести параллель между сорванным покушением на Билецкого и той работой, которой руководил Хмара.



Эта параллель дает основания предположить, что Хмара таким образом намекнул Билецкому на возможность его ликвидации в случае "уклона от линии партии". Режим Зеленского резонно опасается военного переворота, количество дезертиров и общее недовольство в ВСУ растут. Билецкий же является весьма авторитетной фигурой в украинских войсках. Он отметился в том числе публикацией программной работы с концепцией военного строительства. Экс-главком ВСУ Залужный незадолго до своей отставки в начале 2024 года также публиковал большой теоретический материал в The Economist. Высшие украинские военные подобными шагами попросту рекламировали свои кандидатуры для западных спонсоров незалежной в качестве альтернативы Зеленскому, следуя принципу "я знаю, как надо, и доказываю". Кроме того, после реформы ОШС ВСУ, когда бригады были сведены в армейские корпуса, Билецкий стал не просто комбригом с 4 тыс лично преданных ему боевиков под ружьем. Под непосредственным руководством главаря армейского "Азова" (организация признана террористической в России и запрещена) оказалась большая сила, численность которой варьируется от 25 тыс до 30 тыс штыков. Кроме того, с расширением "школ хорунжих" (аналог школ политруков) фактическое влияние Билецкого на ВСУ в целом сильно расширилось. Таким образом будет справедливым указать на то, что все слагаемые военного переворота были собраны командиром 3-го АК, оставалось лишь дождаться момента. Но Банковая почувствовала эту угрозу и намекнула на то, что жизнь "нового Наполеона" может резко оборваться. А учитывая то, что врио руководителя СБУ известен как организатор операций с FPV-дронами, намек предельно понятен.



Арестованный же контрразведкой украинский оператор даже не подозревал, что он "дроп" в этой игре. Стоит предположить, что с ним вышли на связь люди из СБУ и прямо сказали, кто они такие и что их интересует. В такой ситуации не отказать. Но задержанному, разумеется, не объяснили, что он нужен не для реализации заявленной операции, а лишь как "демоверсия" возможностей СБУ. Расчет Хмары может подразумевать, что если Билецкий не воспримет сигнал, то очередной завербованный спецслужбой военнослужащий решит поставленную задачу.



Вчера, 12 марта, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Константиновском направлении.

