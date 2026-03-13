|КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
05:54 14.03.2026
Ирану придется входить в Ирак, а также рушить арабские олигархии: деамериканизация Ближнего востока становится для него единственным способом выжить
Директор ИНО Колташов: Ирану придется занять территорию Ирака
Иван ПАНКИН
Игорь ЯКУНИН
13 марта 2026
Информация об отказе курдов воевать за американцев в наземной операции на территории Ирана подтвердилась. Как подтвердились и данные о потере американского самолета-заправщика со всем экипажем, и большие разрушения на базе в Бахрейне, и проблемы у авианосца "Авраам Линкольн". США несут все большие потери, невзирая на оптимистичные заявления Трампа.
На "Радио "Комсомольская правда" о развитии ситуации на Ближнем Востоке говорили с Василием Колташовым, директором Института нового общества.
- Сколько стоит для США война на Ближнем Востоке, а сколько для нас?
- Для США - бесконечно дорого. Для России война на Ближнем Востоке экономически дает послабление сразу. Страны, которые раньше говорили "фи" по поводу российской нефти, теперь стараются ее как можно быстрее закупить.
- Исключая Европейский союз?
- Европейский союз – это клапан. Он будет работать, как механизм уменьшения потребления углеводородов. Выбрасывать лишнюю промышленность, лишние пласты среднего класса срезать в Европе.
- Россия выигрывает только от цен на нефть?
- В 2025-м Трамп с 73 долларов за баррель нефть загнал до 61-63 долларов за баррель. Сейчас мы имеем 100. Физический дефицит нефти положительно влияет на российскую экономику. Нам только нужно, чтобы цены утвердились на более высоком уровне.
- Раз сейчас цена на нефть гораздо более комфортная, значит, и бюджет выполняется?
- Бюджетные правила соблюдаются. Единственное, что может получиться, к нам занесет мировую инфляцию. На мировом рынке цены будут расти не только на топливо - много на что. Впрочем, и у нас тоже топливо может подорожать. Нам нужно укрепление рубля, чтобы мировой рост цен не отражался негативно на наших возможностях потребления. Иначе получится, что мы заплатим вместе с нелюбимой заграницей за повышение цен на нефть, а это неправильно. "Мы" - это массовый потребитель. Значит, нужно, чтобы рубль укреплялся дальше.
- Как это сделать?
- Нужно ему просто не мешать, он сам будет укрепляться.
Если мы развиваем промышленность и развиваем внутренний рынок, то крепкий рубль выгоден. Если не развиваем промышленность и не развиваем внутренний рынок, а полагаемся только на экспорт, что соответствует неолиберальной концепции экономики, что у нас есть сырье, а больше нам ничего не надо, тогда бесконечное падение рубля.
ДЕАМЕРИКАНИЗАЦИЯ ГРЯДЕТ?
- Война на Ближнем Востоке две недели уже идет - сколько Ирану надо еще продержаться? Это ведь и для нас очень важно?
- Деамериканизация и демилитаризация региона – вот что сейчас для Ирана является необходимым.
- Деамериканизация – что значит?
- Чтобы американцы покинули все базы на Ближнем Востоке, и чтобы их там больше не было никогда.
Дальше демилитаризация. Враждебные Ирану военные силы должны быть ликвидированы. Это означает враждебные Ирану государства. Обстановка в странах Аравии будет накаляться, и в Ираке тоже. И в какой-то момент мы увидим падение олигархий местных. А они именно олигархии, то есть там власть немногих, а остальные в очень странном положении, там такие "пироги слоеные" по правам, Сегрегационная система очень жесткая. Иран просто будет занимать "свою Украину", то есть Ирак. Историческая Персия – это Месопотамия, то есть Ирак, Мидия и Старая Персия. И получается, что Иран должен будет с Ираком воссоединиться.
- Но если американцы откроют сухопутный фронт…
- Дональд Трамп делает много заявлений. Если к ним серьезно относится другая сторона, это означает, что нужно предотвратить открытие этого фронта. А если он откроется, Ирану нужно будет в Ирак все равно входить в какой-то момент. Эта война не закончится быстро.
КТО ПОЙДЕТ ДО КОНЦА?
- Иран еще не убедился в том, что американцы готовы идти до конца?
- Тегеран видит, что, пока американцы в регионе, и их сателлиты слушаются, возможен в любой момент любой удар по Ирану – США могут убивать руководителей, бить по ядерным объектам, все что угодно делать. Следовательно, победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона и совершенно новое политическое устройство региона. Где просто будет ликвидировано американское влияние.
- Так же, как мы пытаемся ликвидировать влияние запада, НАТО на Украине?
- У нас специальная военная операция ставит задачи, чтобы Украина была выведена из-под западного контроля – потому что для нас это объективная необходимость. И у Ирана тоже есть такая необходимость. Просто они пока это, может быть, не проговаривают вслух. При том в самом Ираке настроения проиранские. Посмотрите: воевать против Ирана не захотели даже курды. Которые, по слухам, заявили американцами, что сперва вы должны уничтожить сухопутные войска Ирана, а потом мы перейдем в наступление. То же самое – Азербайджан, который трезво все оценил и сказал: ну и зачем я туда полезу?
- Ходили слухи о том, что Баку услышал просьбу "помягче" отреагировать на неприятный инцидент с залетом иранских дронов на свою территорию.
- Сейчас Азербайджан уже поставляет гуманитарку Ирану. Хорошо, что в этой республики начали понимать реальное положение дел и расклад сил. Ранее там было некоторое головокружение от своих успехов…