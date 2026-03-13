КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона

05:54 14.03.2026

Ирану придется входить в Ирак, а также рушить арабские олигархии: деамериканизация Ближнего востока становится для него единственным способом выжить

Директор ИНО Колташов: Ирану придется занять территорию Ирака



Иван ПАНКИН

Игорь ЯКУНИН

13 марта 2026



Информация об отказе курдов воевать за американцев в наземной операции на территории Ирана подтвердилась. Как подтвердились и данные о потере американского самолета-заправщика со всем экипажем, и большие разрушения на базе в Бахрейне, и проблемы у авианосца "Авраам Линкольн". США несут все большие потери, невзирая на оптимистичные заявления Трампа.



На "Радио "Комсомольская правда" о развитии ситуации на Ближнем Востоке говорили с Василием Колташовым, директором Института нового общества.



- Сколько стоит для США война на Ближнем Востоке, а сколько для нас?



- Для США - бесконечно дорого. Для России война на Ближнем Востоке экономически дает послабление сразу. Страны, которые раньше говорили "фи" по поводу российской нефти, теперь стараются ее как можно быстрее закупить.



- Исключая Европейский союз?



- Европейский союз – это клапан. Он будет работать, как механизм уменьшения потребления углеводородов. Выбрасывать лишнюю промышленность, лишние пласты среднего класса срезать в Европе.



- Россия выигрывает только от цен на нефть?



- В 2025-м Трамп с 73 долларов за баррель нефть загнал до 61-63 долларов за баррель. Сейчас мы имеем 100. Физический дефицит нефти положительно влияет на российскую экономику. Нам только нужно, чтобы цены утвердились на более высоком уровне.



- Раз сейчас цена на нефть гораздо более комфортная, значит, и бюджет выполняется?



- Бюджетные правила соблюдаются. Единственное, что может получиться, к нам занесет мировую инфляцию. На мировом рынке цены будут расти не только на топливо - много на что. Впрочем, и у нас тоже топливо может подорожать. Нам нужно укрепление рубля, чтобы мировой рост цен не отражался негативно на наших возможностях потребления. Иначе получится, что мы заплатим вместе с нелюбимой заграницей за повышение цен на нефть, а это неправильно. "Мы" - это массовый потребитель. Значит, нужно, чтобы рубль укреплялся дальше.



- Как это сделать?



- Нужно ему просто не мешать, он сам будет укрепляться.



Если мы развиваем промышленность и развиваем внутренний рынок, то крепкий рубль выгоден. Если не развиваем промышленность и не развиваем внутренний рынок, а полагаемся только на экспорт, что соответствует неолиберальной концепции экономики, что у нас есть сырье, а больше нам ничего не надо, тогда бесконечное падение рубля.



ДЕАМЕРИКАНИЗАЦИЯ ГРЯДЕТ?



