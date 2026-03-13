Суббота, 14.03.2026
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
13:15  Конституционный референдум и языковой вопрос в Казахстане: националисты повышают ставки
05:27  Взгряд: Испания мстит США за старые поражения
КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
05:54 14.03.2026

Ирану придется входить в Ирак, а также рушить арабские олигархии: деамериканизация Ближнего востока становится для него единственным способом выжить
Директор ИНО Колташов: Ирану придется занять территорию Ирака

Иван ПАНКИН
Игорь ЯКУНИН
13 марта 2026

Информация об отказе курдов воевать за американцев в наземной операции на территории Ирана подтвердилась. Как подтвердились и данные о потере американского самолета-заправщика со всем экипажем, и большие разрушения на базе в Бахрейне, и проблемы у авианосца "Авраам Линкольн". США несут все большие потери, невзирая на оптимистичные заявления Трампа.

На "Радио "Комсомольская правда" о развитии ситуации на Ближнем Востоке говорили с Василием Колташовым, директором Института нового общества.

- Сколько стоит для США война на Ближнем Востоке, а сколько для нас?

- Для США - бесконечно дорого. Для России война на Ближнем Востоке экономически дает послабление сразу. Страны, которые раньше говорили "фи" по поводу российской нефти, теперь стараются ее как можно быстрее закупить.

- Исключая Европейский союз?

- Европейский союз – это клапан. Он будет работать, как механизм уменьшения потребления углеводородов. Выбрасывать лишнюю промышленность, лишние пласты среднего класса срезать в Европе.

- Россия выигрывает только от цен на нефть?

- В 2025-м Трамп с 73 долларов за баррель нефть загнал до 61-63 долларов за баррель. Сейчас мы имеем 100. Физический дефицит нефти положительно влияет на российскую экономику. Нам только нужно, чтобы цены утвердились на более высоком уровне.

- Раз сейчас цена на нефть гораздо более комфортная, значит, и бюджет выполняется?

- Бюджетные правила соблюдаются. Единственное, что может получиться, к нам занесет мировую инфляцию. На мировом рынке цены будут расти не только на топливо - много на что. Впрочем, и у нас тоже топливо может подорожать. Нам нужно укрепление рубля, чтобы мировой рост цен не отражался негативно на наших возможностях потребления. Иначе получится, что мы заплатим вместе с нелюбимой заграницей за повышение цен на нефть, а это неправильно. "Мы" - это массовый потребитель. Значит, нужно, чтобы рубль укреплялся дальше.

- Как это сделать?

- Нужно ему просто не мешать, он сам будет укрепляться.

Если мы развиваем промышленность и развиваем внутренний рынок, то крепкий рубль выгоден. Если не развиваем промышленность и не развиваем внутренний рынок, а полагаемся только на экспорт, что соответствует неолиберальной концепции экономики, что у нас есть сырье, а больше нам ничего не надо, тогда бесконечное падение рубля.

ДЕАМЕРИКАНИЗАЦИЯ ГРЯДЕТ?



- Война на Ближнем Востоке две недели уже идет - сколько Ирану надо еще продержаться? Это ведь и для нас очень важно?

- Деамериканизация и демилитаризация региона – вот что сейчас для Ирана является необходимым.

- Деамериканизация – что значит?

- Чтобы американцы покинули все базы на Ближнем Востоке, и чтобы их там больше не было никогда.

Дальше демилитаризация. Враждебные Ирану военные силы должны быть ликвидированы. Это означает враждебные Ирану государства. Обстановка в странах Аравии будет накаляться, и в Ираке тоже. И в какой-то момент мы увидим падение олигархий местных. А они именно олигархии, то есть там власть немногих, а остальные в очень странном положении, там такие "пироги слоеные" по правам, Сегрегационная система очень жесткая. Иран просто будет занимать "свою Украину", то есть Ирак. Историческая Персия – это Месопотамия, то есть Ирак, Мидия и Старая Персия. И получается, что Иран должен будет с Ираком воссоединиться.

- Но если американцы откроют сухопутный фронт…

- Дональд Трамп делает много заявлений. Если к ним серьезно относится другая сторона, это означает, что нужно предотвратить открытие этого фронта. А если он откроется, Ирану нужно будет в Ирак все равно входить в какой-то момент. Эта война не закончится быстро.

КТО ПОЙДЕТ ДО КОНЦА?

- Иран еще не убедился в том, что американцы готовы идти до конца?

- Тегеран видит, что, пока американцы в регионе, и их сателлиты слушаются, возможен в любой момент любой удар по Ирану – США могут убивать руководителей, бить по ядерным объектам, все что угодно делать. Следовательно, победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона и совершенно новое политическое устройство региона. Где просто будет ликвидировано американское влияние.

- Так же, как мы пытаемся ликвидировать влияние запада, НАТО на Украине?

- У нас специальная военная операция ставит задачи, чтобы Украина была выведена из-под западного контроля – потому что для нас это объективная необходимость. И у Ирана тоже есть такая необходимость. Просто они пока это, может быть, не проговаривают вслух. При том в самом Ираке настроения проиранские. Посмотрите: воевать против Ирана не захотели даже курды. Которые, по слухам, заявили американцами, что сперва вы должны уничтожить сухопутные войска Ирана, а потом мы перейдем в наступление. То же самое – Азербайджан, который трезво все оценил и сказал: ну и зачем я туда полезу?

- Ходили слухи о том, что Баку услышал просьбу "помягче" отреагировать на неприятный инцидент с залетом иранских дронов на свою территорию.

- Сейчас Азербайджан уже поставляет гуманитарку Ирану. Хорошо, что в этой республики начали понимать реальное положение дел и расклад сил. Ранее там было некоторое головокружение от своих успехов…

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773456840


