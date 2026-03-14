О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев

10:35 14.03.2026 Безоглядное внедрение в Таджикистане британской образовательной системы чревато неприятностями

14.03.2026 | Марат НУРГОЖАЕВ



Вероятно, после встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и Великобритании в формате CA5+UK в конце февраля этого года, в которой принял участие глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, "заводские настройки" Душанбе немного сбились.



Речь идет о переходе страны на так называемую британскую 12-летнюю систему общего образования, которую, по информации Министерства образования и науки Таджикистана, планируется начать в пилотном формате. Как отметили в ведомстве, на первоначальном этапе новая модель обучения будет апробирована в отдельных образовательных учреждениях. Кстати, в министерстве уже сформирована межведомственная рабочая группа, которая координирует работу по подготовке к внедрению 12-летнего обучения. В ее функции входят: разработка поэтапного плана мероприятий, подготовка обновленных учебных программ, оценка готовности школ и педагогических кадров, а также проведение разъяснительной и информационной работы среди участников образовательного процесса.



Исходя из того, что в Таджикистане функционирует более 180 образовательных учреждений нового типа, в перспективе именно эти школы могут стать базой для пилотного внедрения 12-летней системы обучения, поскольку они обладают необходимыми ресурсами и более широкими возможностями для перехода на новую модель образования.



По оценкам местных специалистов, переход на 12-летнее обучение является объективной необходимостью, способствующей повышению качества образования и приведению отечественной системы в соответствие с международными стандартами. Они отмечают, что опыт многих стран подтверждает эффективность и практическую состоятельность данной модели. В связи с этим министерство образования и науки намерено реализовывать переход поэтапно, с широким привлечением профильных экспертов и использованием передового международного опыта, с обязательным учетом национальных особенностей и интересов страны.



В данном контексте совсем нетрудно догадаться, о передовом опыте какой страны идет речь: конечно же, о Лондоне, который уже не первый год пытается навязать свое образование Душанбе. Напомним, что осенью прошлого года первый заместитель министра образования и науки Таджикистана Хомид Хошимзода проводил встречу с руководителем британской компании Really English Найджелом Килликом, в ходе которой стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере совершенствования методик преподавания английского языка, разработки современных образовательных программ и реализации инновационных проектов по обучению английскому языку в учебных заведениях страны. Х. Хошимзода приветствовал британскую инициативу, заявив, что владение английским языком остается одним из главных приоритетов в образовательной политике Таджикистана, поскольку расширяет доступ учащихся к глобальным академическим и профессиональным возможностям. В свою очередь, Н. Киллик отметил заинтересованность Really English в разработке интерактивных курсов, повышении квалификации преподавателей и установлении партнерских связей с высшими учебными заведениями Таджикистана. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в сфере образования.



Отметим, что компания Really English, основанная в Лондоне в 1999 году, создает цифровые инструменты для изучения английского языка – от базовых курсов до подготовки к экзаменам. Организация сотрудничает с 1 тыс. корпоративных клиентов и более чем 300 образовательными учреждениями по всему миру, предлагая академические, деловые и разговорные курсы английского языка, а также специализированные университетские программы.



Собственно, поэтому, по мнению The Times of Central Asia (TCA) – англоязычной новостной платформы, освещающей политические, экономические и социальные события в странах Центральной Азии и в более широком Евразийском регионе, вышеназванное соглашение знаменует собой еще одну важную веху в более широких усилиях Таджикистана по интернационализации своей системы образования. ТСА с удовлетворением указывает на то, что в последние годы Душанбе активно развивает академические партнерства с британскими учебными заведениями.



Как писала The Times of Central Asia летом прошлого года, сотрудничество в сфере образования между Душанбе и Лондоном достигает новых высот, открывая новые возможности для таджикских студентов учиться и получать профессиональный опыт в Великобритании. Так, 31 мая 2025 года представители государственного агентства Таджикистана "Центр международных программ" провели переговоры с руководством Университета Гринвича, чтобы обсудить пути академического сотрудничества и инициативы по поддержке студентов. В процессе общения были затронуты аспекты улучшения доступа граждан Таджикистана к качественному образованию, содействия профессиональным стажировкам и изучения механизмов финансовой помощи. Особое внимание было уделено таким областям, как экономика, финансы и менеджмент. Представители Университета Гринвича подчеркнули свое партнерство с крупными финансовыми учреждениями, которое позволяет студентам получать практический опыт и повышать свою конкурентоспособность на мировых рынках труда.



В рамках переговоров стороны изучили возможность предоставления стипендий таджикским студентам в рамках национальных и международных программ финансирования: была достигнута договоренность о продолжении обсуждений и расширении программ академического обмена. Причем эксперты рассматривают эту инициативу как важный шаг в укреплении двусторонних образовательных связей и открытии новых горизонтов для таджикской молодежи.



Самое смешное, что под укреплением образовательного сотрудничества между Таджикистаном и Великобританией подразумевается тот факт, что с 2018 года, дескать, аж 30 таджикских студентов получили стипендии Chevening для обучения в магистратуре в ведущих британских университетах.



Для сравнения: в настоящее время в российских вузах, а также в филиалах в Таджикистане и в Российско-Таджикском (Славянском) университете обучается более 35 тыс. таджикских студентов, а Душанбе выделена одна из самых крупных квот для стран СНГ – тысяча государственных стипендий.



Помимо этого, успешно реализуется совместный проект школьного обучения на русском языке: работают пять школ в Душанбе и других городах, в которых по российским образовательным программам и стандартам обучается примерно 5,5 тыс. учеников. В рамках проекта "Российский учитель за рубежом" в прошлом году в Таджикистан для преподавания направлено почти 100 педагогов из России.



Кстати, по оценке руководителя пресс-центра Министерства образования и науки Таджикистана Хуршеда Давлатализода, переход на 12-летнее школьное образование в Таджикистане как раз не коснется этих пяти таджикско-российских школ, в которых программа составлена по российским образовательным стандартам. По его словам, "в стране переход на 12-летнее школьное образование рассматривается как масштабная и системная реформа, которая реализуется [...] с учетом пересмотра государственных образовательных стандартов и совершенствования управленческих механизмов... Реформа распространяется исключительно на образовательные учреждения, функционирующие по государственным образовательным стандартам Таджикистана... Школы, где обучение ведется по российским образовательным стандартам, в частности таджикско-российские школы, продолжают работать в соответствии с собственными учебными планами и с учетом национального компонента... Реформа не затрагивает эти школы напрямую, что обеспечивает уважение к многообразию образовательных систем в республике... Именно такой подход – дифференцированный, институционально выверенный и стратегически направленный – позволяет гармонично сочетать национальные интересы развития образования с международной практикой и существующими образовательными моделями".



Наверное, никто и не сомневается в части невмешательства в учебный процесс в таджикско-российские школы, учитывая, что российское образование входит в мировую топ-10 благодаря сохранению советских традиций и системной работе последних десятилетий.



Здесь властям страны стоит лучше подумать на предмет целесообразности навязанного Туманным Альбионом 12-летнего школьного образования. Как признают местные специалисты, простое увеличение продолжительности обучения само по себе не решит основные проблемы системы образования.



Прежде всего, стоит учитывать недостаточную готовность школ к переходу. Так, в большинстве учебных заведений обучение ведется в две смены, в то время как 12-летнее образование подразумевает учебу в одну смену. Кроме того, существует острая необходимость значительных изменений в системе образования, включая пересмотр стандартов, программ и учебной литературы. Да и риски, связанные с увеличением объема программы начальной школы, если переход не будет сопровождаться другими фундаментальными реформами, тоже никто не отменял.



В части финансирования также отмечаются трудности, принимая во внимание необходимость дополнительных ресурсов для реализации реформы, включая приобретение оборудования и информационных ресурсов, повышение квалификации преподавателей, а также задолженность образовательных учреждений из-за неисполнения бюджетных обязательств. Наблюдается и нехватка квалифицированных кадров и дефицит учителей из-за низкой заработной платы, из-за чего часть преподавателей "подается" в трудовую миграцию. Ну и наконец не всегда достает учебников, либо они попросту устаревшие и требующие существенного пересмотра.



Короче говоря, Таджикистану стоит много раз подумать над целесообразностью перехода на британское 12-летнее обучение... Источник - Ритм Евразии

