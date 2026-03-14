13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
14:01  Лидеры Узбекистана и Казахстана, а также МИД Ирана пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Азербайджане
    Таджикистан 
О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
10:35 14.03.2026

Безоглядное внедрение в Таджикистане британской образовательной системы чревато неприятностями
14.03.2026 | Марат НУРГОЖАЕВ

Вероятно, после встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и Великобритании в формате CA5+UK в конце февраля этого года, в которой принял участие глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, "заводские настройки" Душанбе немного сбились.

Речь идет о переходе страны на так называемую британскую 12-летнюю систему общего образования, которую, по информации Министерства образования и науки Таджикистана, планируется начать в пилотном формате. Как отметили в ведомстве, на первоначальном этапе новая модель обучения будет апробирована в отдельных образовательных учреждениях. Кстати, в министерстве уже сформирована межведомственная рабочая группа, которая координирует работу по подготовке к внедрению 12-летнего обучения. В ее функции входят: разработка поэтапного плана мероприятий, подготовка обновленных учебных программ, оценка готовности школ и педагогических кадров, а также проведение разъяснительной и информационной работы среди участников образовательного процесса.

Исходя из того, что в Таджикистане функционирует более 180 образовательных учреждений нового типа, в перспективе именно эти школы могут стать базой для пилотного внедрения 12-летней системы обучения, поскольку они обладают необходимыми ресурсами и более широкими возможностями для перехода на новую модель образования.

По оценкам местных специалистов, переход на 12-летнее обучение является объективной необходимостью, способствующей повышению качества образования и приведению отечественной системы в соответствие с международными стандартами. Они отмечают, что опыт многих стран подтверждает эффективность и практическую состоятельность данной модели. В связи с этим министерство образования и науки намерено реализовывать переход поэтапно, с широким привлечением профильных экспертов и использованием передового международного опыта, с обязательным учетом национальных особенностей и интересов страны.

В данном контексте совсем нетрудно догадаться, о передовом опыте какой страны идет речь: конечно же, о Лондоне, который уже не первый год пытается навязать свое образование Душанбе. Напомним, что осенью прошлого года первый заместитель министра образования и науки Таджикистана Хомид Хошимзода проводил встречу с руководителем британской компании Really English Найджелом Килликом, в ходе которой стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере совершенствования методик преподавания английского языка, разработки современных образовательных программ и реализации инновационных проектов по обучению английскому языку в учебных заведениях страны. Х. Хошимзода приветствовал британскую инициативу, заявив, что владение английским языком остается одним из главных приоритетов в образовательной политике Таджикистана, поскольку расширяет доступ учащихся к глобальным академическим и профессиональным возможностям. В свою очередь, Н. Киллик отметил заинтересованность Really English в разработке интерактивных курсов, повышении квалификации преподавателей и установлении партнерских связей с высшими учебными заведениями Таджикистана. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в сфере образования.

Отметим, что компания Really English, основанная в Лондоне в 1999 году, создает цифровые инструменты для изучения английского языка – от базовых курсов до подготовки к экзаменам. Организация сотрудничает с 1 тыс. корпоративных клиентов и более чем 300 образовательными учреждениями по всему миру, предлагая академические, деловые и разговорные курсы английского языка, а также специализированные университетские программы.

Собственно, поэтому, по мнению The Times of Central Asia (TCA) – англоязычной новостной платформы, освещающей политические, экономические и социальные события в странах Центральной Азии и в более широком Евразийском регионе, вышеназванное соглашение знаменует собой еще одну важную веху в более широких усилиях Таджикистана по интернационализации своей системы образования. ТСА с удовлетворением указывает на то, что в последние годы Душанбе активно развивает академические партнерства с британскими учебными заведениями.

Как писала The Times of Central Asia летом прошлого года, сотрудничество в сфере образования между Душанбе и Лондоном достигает новых высот, открывая новые возможности для таджикских студентов учиться и получать профессиональный опыт в Великобритании. Так, 31 мая 2025 года представители государственного агентства Таджикистана "Центр международных программ" провели переговоры с руководством Университета Гринвича, чтобы обсудить пути академического сотрудничества и инициативы по поддержке студентов. В процессе общения были затронуты аспекты улучшения доступа граждан Таджикистана к качественному образованию, содействия профессиональным стажировкам и изучения механизмов финансовой помощи. Особое внимание было уделено таким областям, как экономика, финансы и менеджмент. Представители Университета Гринвича подчеркнули свое партнерство с крупными финансовыми учреждениями, которое позволяет студентам получать практический опыт и повышать свою конкурентоспособность на мировых рынках труда.

В рамках переговоров стороны изучили возможность предоставления стипендий таджикским студентам в рамках национальных и международных программ финансирования: была достигнута договоренность о продолжении обсуждений и расширении программ академического обмена. Причем эксперты рассматривают эту инициативу как важный шаг в укреплении двусторонних образовательных связей и открытии новых горизонтов для таджикской молодежи.

Самое смешное, что под укреплением образовательного сотрудничества между Таджикистаном и Великобританией подразумевается тот факт, что с 2018 года, дескать, аж 30 таджикских студентов получили стипендии Chevening для обучения в магистратуре в ведущих британских университетах.

Для сравнения: в настоящее время в российских вузах, а также в филиалах в Таджикистане и в Российско-Таджикском (Славянском) университете обучается более 35 тыс. таджикских студентов, а Душанбе выделена одна из самых крупных квот для стран СНГ – тысяча государственных стипендий.

Помимо этого, успешно реализуется совместный проект школьного обучения на русском языке: работают пять школ в Душанбе и других городах, в которых по российским образовательным программам и стандартам обучается примерно 5,5 тыс. учеников. В рамках проекта "Российский учитель за рубежом" в прошлом году в Таджикистан для преподавания направлено почти 100 педагогов из России.

Кстати, по оценке руководителя пресс-центра Министерства образования и науки Таджикистана Хуршеда Давлатализода, переход на 12-летнее школьное образование в Таджикистане как раз не коснется этих пяти таджикско-российских школ, в которых программа составлена по российским образовательным стандартам. По его словам, "в стране переход на 12-летнее школьное образование рассматривается как масштабная и системная реформа, которая реализуется [...] с учетом пересмотра государственных образовательных стандартов и совершенствования управленческих механизмов... Реформа распространяется исключительно на образовательные учреждения, функционирующие по государственным образовательным стандартам Таджикистана... Школы, где обучение ведется по российским образовательным стандартам, в частности таджикско-российские школы, продолжают работать в соответствии с собственными учебными планами и с учетом национального компонента... Реформа не затрагивает эти школы напрямую, что обеспечивает уважение к многообразию образовательных систем в республике... Именно такой подход – дифференцированный, институционально выверенный и стратегически направленный – позволяет гармонично сочетать национальные интересы развития образования с международной практикой и существующими образовательными моделями".

Наверное, никто и не сомневается в части невмешательства в учебный процесс в таджикско-российские школы, учитывая, что российское образование входит в мировую топ-10 благодаря сохранению советских традиций и системной работе последних десятилетий.

Здесь властям страны стоит лучше подумать на предмет целесообразности навязанного Туманным Альбионом 12-летнего школьного образования. Как признают местные специалисты, простое увеличение продолжительности обучения само по себе не решит основные проблемы системы образования.

Прежде всего, стоит учитывать недостаточную готовность школ к переходу. Так, в большинстве учебных заведений обучение ведется в две смены, в то время как 12-летнее образование подразумевает учебу в одну смену. Кроме того, существует острая необходимость значительных изменений в системе образования, включая пересмотр стандартов, программ и учебной литературы. Да и риски, связанные с увеличением объема программы начальной школы, если переход не будет сопровождаться другими фундаментальными реформами, тоже никто не отменял.

В части финансирования также отмечаются трудности, принимая во внимание необходимость дополнительных ресурсов для реализации реформы, включая приобретение оборудования и информационных ресурсов, повышение квалификации преподавателей, а также задолженность образовательных учреждений из-за неисполнения бюджетных обязательств. Наблюдается и нехватка квалифицированных кадров и дефицит учителей из-за низкой заработной платы, из-за чего часть преподавателей "подается" в трудовую миграцию. Ну и наконец не всегда достает учебников, либо они попросту устаревшие и требующие существенного пересмотра.

Короче говоря, Таджикистану стоит много раз подумать над целесообразностью перехода на британское 12-летнее обучение...

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773473700


