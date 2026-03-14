Суббота, 14.03.2026
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
05:59  Блокада Ормузского пролива: кто выиграет от мирового хаоса и к чему готовиться
Суббота, 07.03.2026
17:19  Туркменистан сменил послов в США и при ООН
13:00  Позорный крах ПВО: Ларри Джонсон перечислил самые критические потери США и Израиля
12:15  Командующий сухопутными войсками Иранской армии генерал Джаханшахи, - Павел Густерин
11:23  RT: Военная база США не защита, а фактор риска
02:15  В МИД Ирана сообщили, что больше не ведутся на переговоры с США
00:05  Важные события 6 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 06.03.2026
22:02  Кыргызстан. Кутпидин Шакиров назначен мэром Токмока, Дамир Кулубаев - акимом Сузакского района
Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
13:01 14.03.2026

Заяц вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
14.03.2026

Turmush - Заяц-толай (млекопитающее рода зайцев отряда зайцеобразных) - один из самых многочисленных видов дичи в Кыргызстане. Он словно специально создан природой для обитания в самых неблагоприятных условиях. Такое мнение выразил старший охотовед Калининского межрайонного общества охотников и рыболовов Сергей Гаршин.

По его словам, длина тела зайца-толая не больше 50 см, а вес достигает до 2 кг. Зато он выживает и благоденствует там, где другим не протянуть и месяца: в сухих пустынях и холодных высокогорьях. Заяц-толай был многочислен почти на всей территории Кыргызстана и трудно было найти место, где бы он не водился.

"Когда кыргызы хотят подчеркнуть полное сходство, то говорят: "коендой окшош" - "похожи как зайцы". Такая поговорка могла возникнуть в народе, который постоянно привык видеть зайца. Куда бы ни направлялся человек, всюду перед ним выскакивал заяц. Настолько часто, что невозможно было понять, тот же, что встретился раньше или другой. Заяц-толай выносит все. Не выдерживает он лишь браконьерства. Браконьерство лишает многих охотников-спортсменов радости встреч с хорошим трофеем", - считает он.

О том, как добыть зайца рассказал охотник-спортсмен Денис Гребенев.

"Как бы ни был напуган заяц, далеко он не убегает. Сделает круг и возвращается на старое место. На этой привычке и основана охота с тайганами. Охотник остается на месте, где спугнул зайца, пуская по его следу собаку. Собака гонит – заяц убегает по кругу и выскакивает прямо на охотника-стрелка. Но часто заяц-толай не любит делать даже маленького круга. Да и трудно бывает в горах бегать по кругу. Просто отбегает и затаивается. Идешь следом и видишь по следу, куда спрятался заяц. След зайца на снегу или сыром песке ни с чем не спутать. Словно восклицательные знаки отпечатки длинных задних ступней и между ними, сзади жирные точки передних", - говорит он.

Охота на зайца в Кыргызстане разрешена с 5 октября 2019 года по 26 января 2020 года. Дневная норма добычи – 3 шт., а в сезон можно добыть 20.

Мнение, что заяц трус, не соответствует действительности. Однажды один из егерей Калининского МООиР стал свидетелем необычной битвы.

"Однажды я сидел в горах, на краю большой солнечной поляны в ущелье Мин-Токум (участок Кара-Балта). На поляне скачками двигался заяц. Вдруг на него сверху спикировал коршун (хищная птица семейства ястребиных). Но заяц не стал убегать, а остановил хищника сам. Заметив коршуна, заяц как бы собрался в комок, подпрыгивал и бил разбойника передними лапами. Как коршун не старался схватить зайца, ничего не получалось. И в последний раз, когда коршун атаковал жертву, заяц с такой силой ударил его лапами, что тот камнем свалился в сторону, а затем быстро поднялся и "убрался" восвояси. Заяц еще некоторое время посидел, а затем побежал в кусты", - рассказал егерь.



Зайца-толая удалось увидеть в горах на территории Копетдагского заповедника, сообщает корреспондент на сайте Государственной издательской службы Туркменистана.
04.01.21

Зайцы здесь обитают не только в тугаях, возле рек, озер и в Каракумах, но и в среднем поясе гор. Ученые отмечают толая в горах до высоты 2,5 тысячи метров над уровнем моря, и то, что он крупнее песчаного.

Эколог Кадыр Аннакулиев стал очевидцем эпизода, который так и не смог объяснить. В ходе объезда горных и равнинных пастбищ вокруг сел Артык, Куренгала, Мехинли Каахкинского этрапа Ахалского велаята он наблюдал в бинокль как недалеко от станции Говшут на вершине холма на рассвете пять зайчат и три детеныша мелкой лисицы-корсака играли в догонялки: зайчата прятались среди зарослей, а лисята их "находили". Так продолжалось до тех пор, пока не появился взрослый заяц, который прогнал лисят, – те разбежались в разные стороны, поджав хвосты. Затем толай собрал своих зайчат, они строем запрыгали в сторону зарослей и скоро исчезли в кустах.

Бывали случаи, когда уставший от погони заяц налетал на экспедиционный бивуак ученых-биологов в пустыне и оставался там, пока опасность не миновала, справедливо рассчитав, что люди не так для него опасны, как волк или лиса.

Численность толая очень неустойчива, подвержена резким колебаниям. Основная естественная причина периодических вымираний толая - климатические условия. Особенно для него опасны снежные зимы и затяжные холодные весны, во время которых гибнут ранние выводки. Хозяйственная деятельность человека также влияет на численность и жизнедеятельность этого зайца, поскольку разрушает или ухудшает естественные места его обитания.

Источник - Turmush
Источник - Turmush


