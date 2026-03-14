Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
13:01 14.03.2026
Turmush - Заяц-толай (млекопитающее рода зайцев отряда зайцеобразных) - один из самых многочисленных видов дичи в Кыргызстане. Он словно специально создан природой для обитания в самых неблагоприятных условиях. Такое мнение выразил старший охотовед Калининского межрайонного общества охотников и рыболовов Сергей Гаршин.
По его словам, длина тела зайца-толая не больше 50 см, а вес достигает до 2 кг. Зато он выживает и благоденствует там, где другим не протянуть и месяца: в сухих пустынях и холодных высокогорьях. Заяц-толай был многочислен почти на всей территории Кыргызстана и трудно было найти место, где бы он не водился.
"Когда кыргызы хотят подчеркнуть полное сходство, то говорят: "коендой окшош" - "похожи как зайцы". Такая поговорка могла возникнуть в народе, который постоянно привык видеть зайца. Куда бы ни направлялся человек, всюду перед ним выскакивал заяц. Настолько часто, что невозможно было понять, тот же, что встретился раньше или другой. Заяц-толай выносит все. Не выдерживает он лишь браконьерства. Браконьерство лишает многих охотников-спортсменов радости встреч с хорошим трофеем", - считает он.
О том, как добыть зайца рассказал охотник-спортсмен Денис Гребенев.
"Как бы ни был напуган заяц, далеко он не убегает. Сделает круг и возвращается на старое место. На этой привычке и основана охота с тайганами. Охотник остается на месте, где спугнул зайца, пуская по его следу собаку. Собака гонит – заяц убегает по кругу и выскакивает прямо на охотника-стрелка. Но часто заяц-толай не любит делать даже маленького круга. Да и трудно бывает в горах бегать по кругу. Просто отбегает и затаивается. Идешь следом и видишь по следу, куда спрятался заяц. След зайца на снегу или сыром песке ни с чем не спутать. Словно восклицательные знаки отпечатки длинных задних ступней и между ними, сзади жирные точки передних", - говорит он.
Охота на зайца в Кыргызстане разрешена с 5 октября 2019 года по 26 января 2020 года. Дневная норма добычи – 3 шт., а в сезон можно добыть 20.
Мнение, что заяц трус, не соответствует действительности. Однажды один из егерей Калининского МООиР стал свидетелем необычной битвы.
"Однажды я сидел в горах, на краю большой солнечной поляны в ущелье Мин-Токум (участок Кара-Балта). На поляне скачками двигался заяц. Вдруг на него сверху спикировал коршун (хищная птица семейства ястребиных). Но заяц не стал убегать, а остановил хищника сам. Заметив коршуна, заяц как бы собрался в комок, подпрыгивал и бил разбойника передними лапами. Как коршун не старался схватить зайца, ничего не получалось. И в последний раз, когда коршун атаковал жертву, заяц с такой силой ударил его лапами, что тот камнем свалился в сторону, а затем быстро поднялся и "убрался" восвояси. Заяц еще некоторое время посидел, а затем побежал в кусты", - рассказал егерь.
Зайца-толая удалось увидеть в горах на территории Копетдагского заповедника, сообщает корреспондент на сайте Государственной издательской службы Туркменистана.
04.01.21
Зайцы здесь обитают не только в тугаях, возле рек, озер и в Каракумах, но и в среднем поясе гор. Ученые отмечают толая в горах до высоты 2,5 тысячи метров над уровнем моря, и то, что он крупнее песчаного.
Эколог Кадыр Аннакулиев стал очевидцем эпизода, который так и не смог объяснить. В ходе объезда горных и равнинных пастбищ вокруг сел Артык, Куренгала, Мехинли Каахкинского этрапа Ахалского велаята он наблюдал в бинокль как недалеко от станции Говшут на вершине холма на рассвете пять зайчат и три детеныша мелкой лисицы-корсака играли в догонялки: зайчата прятались среди зарослей, а лисята их "находили". Так продолжалось до тех пор, пока не появился взрослый заяц, который прогнал лисят, – те разбежались в разные стороны, поджав хвосты. Затем толай собрал своих зайчат, они строем запрыгали в сторону зарослей и скоро исчезли в кустах.
Бывали случаи, когда уставший от погони заяц налетал на экспедиционный бивуак ученых-биологов в пустыне и оставался там, пока опасность не миновала, справедливо рассчитав, что люди не так для него опасны, как волк или лиса.
Численность толая очень неустойчива, подвержена резким колебаниям. Основная естественная причина периодических вымираний толая - климатические условия. Особенно для него опасны снежные зимы и затяжные холодные весны, во время которых гибнут ранние выводки. Хозяйственная деятельность человека также влияет на численность и жизнедеятельность этого зайца, поскольку разрушает или ухудшает естественные места его обитания.