Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря

13:01 14.03.2026

Turmush - Заяц-толай (млекопитающее рода зайцев отряда зайцеобразных) - один из самых многочисленных видов дичи в Кыргызстане. Он словно специально создан природой для обитания в самых неблагоприятных условиях. Такое мнение выразил старший охотовед Калининского межрайонного общества охотников и рыболовов Сергей Гаршин.



По его словам, длина тела зайца-толая не больше 50 см, а вес достигает до 2 кг. Зато он выживает и благоденствует там, где другим не протянуть и месяца: в сухих пустынях и холодных высокогорьях. Заяц-толай был многочислен почти на всей территории Кыргызстана и трудно было найти место, где бы он не водился.



"Когда кыргызы хотят подчеркнуть полное сходство, то говорят: "коендой окшош" - "похожи как зайцы". Такая поговорка могла возникнуть в народе, который постоянно привык видеть зайца. Куда бы ни направлялся человек, всюду перед ним выскакивал заяц. Настолько часто, что невозможно было понять, тот же, что встретился раньше или другой. Заяц-толай выносит все. Не выдерживает он лишь браконьерства. Браконьерство лишает многих охотников-спортсменов радости встреч с хорошим трофеем", - считает он.



О том, как добыть зайца рассказал охотник-спортсмен Денис Гребенев.



"Как бы ни был напуган заяц, далеко он не убегает. Сделает круг и возвращается на старое место. На этой привычке и основана охота с тайганами. Охотник остается на месте, где спугнул зайца, пуская по его следу собаку. Собака гонит – заяц убегает по кругу и выскакивает прямо на охотника-стрелка. Но часто заяц-толай не любит делать даже маленького круга. Да и трудно бывает в горах бегать по кругу. Просто отбегает и затаивается. Идешь следом и видишь по следу, куда спрятался заяц. След зайца на снегу или сыром песке ни с чем не спутать. Словно восклицательные знаки отпечатки длинных задних ступней и между ними, сзади жирные точки передних", - говорит он.



Охота на зайца в Кыргызстане разрешена с 5 октября 2019 года по 26 января 2020 года. Дневная норма добычи – 3 шт., а в сезон можно добыть 20.



Мнение, что заяц трус, не соответствует действительности. Однажды один из егерей Калининского МООиР стал свидетелем необычной битвы.



"Однажды я сидел в горах, на краю большой солнечной поляны в ущелье Мин-Токум (участок Кара-Балта). На поляне скачками двигался заяц. Вдруг на него сверху спикировал коршун (хищная птица семейства ястребиных). Но заяц не стал убегать, а остановил хищника сам. Заметив коршуна, заяц как бы собрался в комок, подпрыгивал и бил разбойника передними лапами. Как коршун не старался схватить зайца, ничего не получалось. И в последний раз, когда коршун атаковал жертву, заяц с такой силой ударил его лапами, что тот камнем свалился в сторону, а затем быстро поднялся и "убрался" восвояси. Заяц еще некоторое время посидел, а затем побежал в кусты", - рассказал егерь.



