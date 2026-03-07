МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи

17:17 14.03.2026

Глава МИД КНР призвал решать проблемы в отношениях между Афганистаном и Пакистаном путем диалога и консультаций



Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- Проблемы, существующие в афгано-пакистанских отношениях, могут быть решены только путем диалога и консультаций. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Китая Ван И.



Применение силы лишь усложнит ситуацию и обострит противоречия, что не принесет пользы ни одной из сторон и создаст угрозу региональному миру и стабильности, отметил он.



Ван И, являющийся также членом Политбюро ЦК КПК, сделал соответствующие заявления во время телефонного разговора с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки. Беседа состоялась по инициативе афганской стороны.



А. Х. Муттаки поблагодарил Китай за активные посреднические усилия в урегулировании конфликта между Афганистаном и Пакистаном, отметив, что афганский народ, сильно пострадавший от войны, дорожит возможностями для мира и развития.



Министр иностранных дел Афганистана заявил, что его страна хочет быть источником мира в регионе, а не нестабильности, и вновь подтвердил, что афганская территория не будет использоваться для нападения на соседние страны.



Как указал А. Х. Муттаки, Афганистан не желает вступать в военный конфликт с другими странами и стремится к взаимному доверию и дружественному сосуществованию с соседними государствами.



Афганская сторона убеждена, что диалог и консультации -- это единственный путь к разрешению проблем, и рассчитывает на то, что Китай, как крупная держава и дружественный сосед, будет играть более значительную роль, отметил глава МИД Афганистана.



Ван И, со своей стороны, обратил внимание на то, что в условиях растущей нестабильности внешней среды страны региона должны еще более укреплять сплоченность и взаимодействие, совместно преодолевать текущие трудности и прокладывать путь к безопасности на основе сотрудничества и общей безопасности.



Как подчеркнул китайский дипломат, Афганистан и Пакистан -- неразделимые братья и соседи, которых нельзя отдалить друг от друга.



Ван И также напомнил, что Китай неизменно придерживается объективной и беспристрастной позиции в отношении конфликта между Афганистаном и Пакистаном.



В настоящее время специальный посланник МИД КНР по делам Афганистана совершает поездки между двумя странами с целью посредничества, сообщил Ван И, выразив надежду, что обе стороны сохранят спокойствие и проявят сдержанность, в ближайшее время проведут очные переговоры, в кратчайшие сроки достигнут прекращения огня и урегулируют разногласия и противоречия путем диалога.



Ван И заявил о готовности Китая продолжать активные усилия, направленные на содействие примирению и разрядке напряженности между Афганистаном и Пакистаном.



Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Иране.



Ван И вновь подтвердил принципиальную позицию страны, заявив, что Китай рассчитывает работать с международным сообществом, включая Афганистан, чтобы и впредь играть конструктивную роль в деле достижения мира.