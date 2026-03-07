Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите

20:13 14.03.2026

Посол Джалали: встреча Путина и Моджтабы Хаменеи может состояться в этом году



МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Первая встреча президента РФ Владимира Путина и нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи потенциально может состояться в этом году в ходе Каспийского саммита в Тегеране, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.



"Конечно, все это нужно оставить на время, когда мы минуем этот период (текущего конфликта США и Израиля с Ираном - ред.). В любом случае мы определили дату, когда должен состояться Каспийский саммит в Тегеране, он пройдет в этом году. В случае? если этот саммит состоится, то там, думаю, как это обычно бывает, пройдут встречи", - сказал посол.



Он также добавил, что Иран благодарен Путину за соболезнования по поводу гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также за поздравления его преемника.



В декабре 2025 года президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Каспийский саммит в Тегеране пройдет 12 августа 2026 года, однако в конце февраля начался конфликт на Ближнем Востоке вокруг Ирана, который продолжается уже вторую неделю. В Тегеране в связи с боевыми действиями, однако, пока не сообщали о переносе или отмене встречи лидеров прикаспийских государств.