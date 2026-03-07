|Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
01:28 15.03.2026
Нынешнее афганское правительство подчеркивает, что хорошие торговые отношения налажены со всеми соседними странами
ДУШАНБЕ, 14 мар – Sputnik. Торговля Афганистана с государствами Центральной Азии быстро растет.
Товарооборот увеличился за 2025 год в сравнении с 2024-м, сообщает Министерство промышленности и торговли "Талибана"*.
По данным нынешних афганских властей, импорт вырос на 43%, а экспорт - на 77%.
В 2025 году Афганистан закупил товаров из стран Центральной Азии на сумму 2,4 млрд долларов (1,6 млрд - в 2024-м), но в то же время экспортировал на 216 млн долларов в прошлом году (122 млн - в 2024-м).
Афганские официальные лица подчеркнули, что торговля велась с такими странами, как Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан.
При этом, хотя Афганистан всегда был страной-импортером, в прошлом году в экспортном секторе рост смог превысить 75%, сообщил пресс-секретарь Минпромторга "Талибана"* Абдуссалам Джавад Ахундзода.
"Если эта тенденция сохранится, в ближайшем будущем в республике может восстановиться торговый баланс", - сказал он.
Ахундзода добавил, что после прекращения торговых отношений с Пакистаном уровень экономического сотрудничества между Афганистаном и странами Центральной Азии возрос.
Напомним, Таджикистан и Афганистан имеют протяженную общую границу - она составляет более 1,3 тыс. километров. Из них по воде линия соприкосновения достигает свыше 1,1 тыс. километров, а сухопутная - почти 190. Республика непосредственно граничит с четырьмя северо-восточными афганскими провинциями.
В 2024 году была утверждена целевая межгосударственная программа Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по укреплению таджикско-афганской границы. Программа рассчитана на 5 лет и включает комплекс мер, направленных на усиление пограничного контроля, модернизацию инфраструктуры и оснащение таджикских погранвойск современными средствами безопасности.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.