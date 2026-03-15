11:54 15.03.2026 Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом

Функционирование МТК "Север – Юг" поставлено на паузу



15.03.2026 | Дмитрий НЕФЕДОВ



Российские компании – грузоотправители приостанавливают переводки по международному транспортному коридору (МТК) "Север – Юг" на фоне вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. Все три направления данного экспортно-импортного маршрута западная (через Азербайджан), транскаспийская и восточная (через Казахстан и Туркмению) – выходят на территорию Ирана. Обвинив Иран в атаке беспилотниками на аэропорт Нахичевани 5 марта, правительство Азербайджана на несколько дней остановило движение грузовых автомобилей через погранпереход Астара. "Напряженная ситуация в Иране и в целом на Ближнем Востоке несет в себе потенциальные риски, которые могут затронуть МТК Север – Юг и ключевой для России инфраструктурный проект – строительство железнодорожного участка Решт – Астара, реализация которого должна начаться в апреле", – рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. По его мнению, следует еще раз внимательно посмотреть на логистическую стратегию, форсировать по возможности коридор "Север – Юг", параллельно развивая арктическое и центральноазиатское направления: "При такой политической турбулентности на Ближнем Востоке единственный путь для обеспечения транспортного суверенитета России – диверсификация маршрутов".



Насколько это возможно, страны Кавказа и Центральной Азии пытаются остаться в стороне от военных действия на Ближнем Востоке, способных принять затяжной характер. 7 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал заявление своего иранского коллеги Масуда Пезешкиана о решении отказаться от нападений на соседние страны, назвав этот шаг важной мерой для смягчения напряженности на Ближнем Востоке. В свою очередь, уже на второй день агрессии внешнеполитическое ведомство РТ, пусть и в завуалированной форме, не одобрило действия Израиля и США: "...Сожаление вызывает тот факт, что военная эскалация произошла на фоне дипломатических усилий по урегулированию ситуации в регионе. Туркменистан, обладающий статусом постоянного нейтралитета, признанного ООН, вновь заявляет, что разрешение всех сложных международных вопросов должно осуществляться на основе Устава ООН и международного права с применением только политико-дипломатических средств". 11 марта Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное послание Аятолле Сейеду Моджтабе Хосейни Хаменеи в связи с его избранием на должность Верховного Лидера Исламской Республики Иран, передав наилучшие пожелания.



Тем временем, несколько бомб, ракет и беспилотников упали на Туркмен-Сахра – изолированный северо-восточный регион между Каспием и границей с Туркменистаном в провинции Голестан, где проживает большинство иранских туркмен, приблизительная численность которых оценивается в 1-2 миллиона человек. По словам местных жителей, значительно увеличилось количество контрольно-пропускных пунктов, стало больше военизированных и полувоенных формирований существенно возросло. Дороги плотно контролируются, участились досмотры транспортных средств, проверяются мобильные телефоны и т. д. Цены на продукты резко выросли, что негативно сказывается на социально-экономическом положении местного населения. "Туркмены, проживающие в приграничных районах [северного Ирана], пытаются пересечь границу, чтобы найти убежище у родственников в деревнях [в Туркменистане]. Почти каждый день десятки из них собираются возле таможни. Они подробно объясняют нам свое сложное положение и просят нас пропустить их в Туркменистан. Но нам было дано конкретное указание не впускать беженцев. Командиры утверждают, что этот приказ поступил из Ашхабада, "сверху". Очень грустно, когда тебе не дают возможность помочь человеку, который умоляет о пощаде", – передает слова собеседника корреспондент одного из зарубежных СМИ.



С развитием восточной ветки МТК "Север – Юг" связывались большие ожидания. В июле 2024 г. Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран подписали в Актау дорожную карту, реализация которой позволила бы нарастить пропускную способность восточной ветки коридора до 15 млн тонн в год, а к 2030 году до 20 млн. тонн.



В конце ноября 2025 г. Иран, КНР, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Турция подписали в Стамбуле соглашение о развитии железнодорожных грузоперевозок по проходящему через эти страны южному маршруту Евразийского транзитного коридора "Восток – Запад – Восток". Этот факт противоречит лоббируемому США и ЕС небезызвестному "Срединному "коридору" (через Каспий, Южный Кавказ и Турцию). Стороны договорились применять единые льготные тарифы сперва для контейнерных поездов, сокращать время их движения, совместно мод5ернизировать инфраструктуру маршрута и снижать расходы по таможенным процедурам на данном маршруте. По информации агентства Mehr, "Иран становится ключевым звеном транзита: через территорию страны проходит основной участок данного маршрута. В 2024 году объем перевозок по этому направлению через Иран достиг около 60 млн. тонн" – имеются ввиду, в целом, перевозки по данному маршруту к южноиранским портам и дальнейший транзит в / через Ирак и Турцию. С середины 2010-х гг. сохраняет актуальность проект нефтепровода протяженностью более чем в 1700 км из Ирана в КНР через Туркменистан и Таджикистан.



В середине декабря 2025 г. Иран и Туркменистан подписали в Туркменбаши соглашение о строительстве в 2026-28 гг. двух новых трансграничных железнодорожных линий общей протяженностью до 370 км, с целью разгрузки пока единственного ирано-туркменского железнодорожного погранперехода Теджен – Серахс. Речь идет о линиях Гасан-Кули – Инчеборун – порт Горган, и севернее Гасан-Кули с возможным выходом на южно-туркменский порт Хазар (полуостров Челекен). Среди преимуществ этих проектов – дальнейший рост конкурентоспособности Восточного маршрута и его ответвлений в рамках МТК "Север – Юг" (РФ – Казахстан – Туркменистан – Иран – Пакистан / Индия с выходами через Иран на Турцию, Ирак, через Ирак на иорданский терминал на Красном море). Наконец, на предстоящем в мае в Ашхабаде заседании глав правительств государств СНГ предполагалось приоритетное рассмотрение вопросов комплексного развития трансграничного коридора РФ – Казахстан / Узбекистан – Туркменистан – Иран.



Согласно уточнению иранской стороны, "Туркменские железные дороги добавят к железнодорожному транспортному парку двух стран 200–300 узбекистанских вагонов, это позволит увеличить пропускную способность и повысить скорость железнодорожных перевозок". Таким образом, Узбекистан тоже включается в означенный проект, что также должно было повысить региональную значимость этого проекта. Наконец, газовый своп-контракт Туркменистана, Ирана и Ирака на 2025-27 гг. предусматривал поставку туркменского газа в северные провинции Ирана в обмен на аналогичные объемы иранского газа, направляемого в Ирак. С марта 2025 г. туркменистанский газ перекачивается в Турцию через Иран. "Программой социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2026 году" предусмотрено строительство линии электропередачи Мары – Мешхед напряжением 500/400 кВт – одного из ключевых проектов в энергетическом секторе страны, сообщает 3 марта официальная газета "Нейтральный Туркменистан".



Конечно, было бы наивностью полагать, что подобного рода проекты останутся без внимания США, пытающихся активно проникать в Центральную Азию там и теми способами, где это возможно. Внешнеполитическая бесцеремонность Белого дома, подпираемая региональной военной армадой США, довлеет не только над Ираном. Так, 9 февраля, синхронно приезду в Ереван вице-президента Джея Ди Венса, военно-транспортные самолеты ВВС США С-17A Globemaster III и МС-130 Super Hercules приземлились в неизвестном для сторонних наблюдателей районе Туркменистана. Известно, что МС-130 Super Hercules используется для переброски сил спецназначения, скрытых и ночных операций, дозаправки и снабжения ВВС в воздухе, выполнения нестандартных взлетов и посадок. Означенное не могло не расцениваться рядом экспертов, как начало подготовки одного из возможных плацдармов для ударов по Тегерану и по северо-востоку Ирана в рамках планируемой операции "Эпическая ярость". Как показывает опыт некоторых государств Персидского залива, американские военные объекты едва ли кого-то защитят…



Война на Ближнем Востоке привела к обвалу мировых рынков, последствия которого сразу ощутили на себе некоторые ближайшие соседи Ирана, запретившего после начала агрессии экспорт товаров и сельскохозяйственной продукции, что привело к экономическому давлению на государства Центральной Азии, с которыми в последние годы Тегеран активно наращивал экономическое присутствие.



В случае затягивания вооруженного конфликта, нельзя исключать попыток вовлечения государств Центральной Азии различного рода антииранские, антироссийские и антикитайские комбинации, ставя во главу угла укрепление политико-дипломатической координации в рамках имеющихся евразийских интеграционных форматов. Источник - Фонд стратегической культуры

