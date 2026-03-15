Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы

12:00 15.03.2026 Опустевшая канистра: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы

Европейцам скоро не по карману будет заправить машину



Виктор Неделин

15 марта 2026



Страны Балтии, Финляндия и Польша оказались в ЕС в числе наиболее пострадавших от атаки США и Израиля на Иран. Конфликт уже привел к фактической блокаде Ормузского пролива, являющегося одной из главных мировых артерий поставок топлива, к подорожанию нефти и, соответственно, топлива. Прибалты, финны и поляки жалуются на то, что новые цены на горючее становятся для них непосильны. Каждый пытается найти свой собственный выход из ситуации: одни грозят властям забастовками, другие заливают в баки подсолнечное масло, а третьи едут заправляться в Россию. Подробности - в материале "Известий".



Перед лицом транспортного коллапса



Сейчас одна из главнейших проблем Евросоюза связана с топливом. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обострение ситуации на Ближнем Востоке принесло Евросоюзу внушительные энергетические счета: с момента нападения США и Израиля на Иран цены на газ выросли на 50%, а на нефть - на 27%. По словам фон дер Ляйен, если пересчитать этот скачок котировок в деньги, то только лишь первые 10 дней войны уже обошлись европейским налогоплательщикам в дополнительные €3 млрд на импорт ископаемого топлива. Причем наиболее показательно топливный кризис ударил по странам Балтии, власти которых еще недавно громко радовались ударам по Ирану.



По сообщениям местных СМИ, Латвии грозит транспортный коллапс. Фирмы, занимающиеся перевозкой пассажиров, сообщили, что если государство максимально быстро не отреагирует на рост цен, то им, возможно, придется прекратить работу. "Необходимо пересмотреть порядок компенсаций, чтобы перевозчикам можно было предоставить достаточные финансовые средства для обеспечения операционной деятельности. Кроме того, министерству сообщения обязательно нужно разговаривать с торговцами топливом о том, чтобы поставками в первую очередь был обеспечен общественный транспорт", - требует представитель отрасли Иво Ошениекс.



Действующие в Латвии Ассоциация развития лицензированных пассажирских коммерческих перевозчиков (LPKAA) и Организация работодателей отрасли таксомоторных перевозок (LVTNDDO) пригрозили устроить забастовку - в случае, если не будет разработан план действий по смягчению роста цен на топливо. Кроме того, LPKAA и LVTNDDO требуют от платформы совместных поездок Bolt немедленно прекратить демпинг на рынке и ввести "доплату за топливный кризис", которая полностью поступала бы водителю, отражая реальные расходы. "Мы больше не собираемся субсидировать сверхприбыли заправочных станций и алчность платформы Bolt из собственного кармана", - подчеркивают в LPKAA и LVTNDDO.



В латвийском министерстве сообщения пообещали искать решение, но это вылилось лишь в поиск "крайнего". На заседании комиссии сейма по народному хозяйству долго спорили о том, кто несет большую ответственность за создавшуюся ситуацию - минэкономики или минэнергетики, но реальных предложений по выходу из кризиса никто не представил. Минсообщения просит LPKAA и LVTNDDO предоставить дополнительную информацию и запросило встречу с представителями топливной отрасли. Пока не вполне ясно, какие суммы государство, быть может, сможет выделить предприятиям, чтобы покрыть возросшие расходы на топливо.



В Эстонии заговорили о возможной отмене повышения акцизов на топливо, которое должно было вступить в силу уже с 1 мая 2026 года. Премьер-министр государства Кристен Михал выразил надежду, что война в Иране не затянется дольше, чем на месяц - в противном случае, по его словам, эстонской экономике будет нанесен огромный ущерб. "Если через месяц Ормузский пролив снова будет свободно проходим, торговля топливом возобновится, а заводы СПГ в Катаре, которые сейчас временно остановлены из соображений безопасности, снова заработают, то это (рост цен на топливо. - "Известия"), вероятно, останется разовым скачком, хотя нормализация цен и займет некоторое время", - сказал премьер-министр. Однако если эти расчеты не оправдаются, то рецептов того, как преодолевать углубляющийся кризис, у Михала нет.



На фоне резкого роста цен на дизельное топливо люди делятся своими переживаниями в социальных сетях. Латышка Сигне пишет: "Если будут такие цены, я больше не смогу возить своих детей в детский сад… В день это 80 км… В месяц получается целых четыре бака топлива - €400. Если цены останутся такими, расходы станут еще выше… А моя зарплата не увеличивается ни на цент!" Рихард предлагает выход: "Возможно, пришло время подумать об экономичном автомобиле". Кристапс соглашается: "Это происходит по всей Европе. В некоторых местах дизель уже дороже €2 за литр, приходится покупать максимально экономичную машину".



Растительное масло в качестве топлива



Водители стран Балтии начали искать необычные способы экономии. Одни заявляют, что перестанут заправляться вообще или будут ездить за топливом в соседнюю Польшу, другие предлагают альтернативу - использовать… обычное пищевое подсолнечное масло. В соцсетях распространяются фотографии бутылок с растительным маслом, которые водители заливают в топливные баки. В одном из вирусных роликов мужчина демонстрирует свой эксперимент и подробно комментирует происходящее: "Смотрите, мой "трактор" урчит. Из выхлопной трубы дым не идет. Я уже прокатился. Даже мощность не пропала". Водитель отмечает необычный запах выхлопа: "Пахнет чем-то вроде картошки фри". При этом он признает, что подобный эксперимент не стал бы проводить с более современными автомобилями.



Литр подсолнечного масла в магазинах стоит значительно дешевле, чем дизельное топливо - около €1,30–1,54. В комментариях отдельные автомобилисты даже пишут, что их машины якобы работают на масле без проблем, а двигатель функционирует "даже лучше". Однако специалисты предупреждают, что такие эксперименты могут привести к серьезным поломкам автомобиля. Руководитель кафедры автомобильной инженерии Вильнюсского технического университета доцент Саугирдас Пукалскс объясняет, что пищевое масло не является топливом и имеет слишком высокую вязкость для работы двигателя. Кроме того, оно содержит смолы и примеси, которые со временем могут засорить топливную систему и вывести двигатель из строя, особенно в современных автомобилях.



В Литве туристические компании начали включать в тарифы за свои услуги дополнительный топливный сбор. Пока на табло местных автозаправочных станций продолжают появляться цифры, похожие на те, что были во время пандемии COVID-19 (дизельное топливо уже пробило отметку €2 за литр), премьер-министр Инга Ругинене заявляет, что в ближайшие дни министерство финансов должно представить меры по снижению расходов жителей из-за выросших цен на топливо. Среди предложений - временно снизить акциз на топливо. Хотя премьер-министр также упомянула возможное введение потолка цен на топливо, этой идее воспротивились как минфин, так и минэкономики.



Теперь все надежды прибалтов связаны со скорейшим окончанием конфликта в Персидском заливе. По словам экономиста литовского филиала банка SEB Тадаса Повилаускаса, главный вопрос сейчас - когда вновь возобновится судоходство в Ормузском проливе. "Существует базовый сценарий, что это вопрос нескольких недель - когда США и Израиль представят эту войну как победную и попытаются завершить ее через дипломатические каналы. Речь идет о нескольких неделях, потому что, если мы говорим о трех-пяти месяцах, тогда проблемы станут очень серьезными, и эта цена (на нефть. - "Известия") будет уже не текущей", - подчеркивает экономист.



Бьют тревогу и в Финляндии - экономика государства и без того погрузилась в упадок из-за разрыва с Россией, а сейчас по ней дополнительно бьет рост цен на топливо. Еще в первые дни марта цены на бензин и дизельное топливо на финских автозаправочных станциях поднялись до €2 за литр (притом что в феврале средняя цена на бензин составляла €1,76), а сейчас рвутся еще выше. Те финны, которые живут близ границы со Швецией, устремились туда - заправляться. В Швеции цены на топливо после нападения США и Израиля на Иран тоже выросли, но все равно заправляться там выгоднее, чем в Финляндии. Так, бензин АИ-95 в шведском приграничном городке Хапаранда несколько дней назад стоил 16,74 кроны (€1,58) за литр, то есть заметно дешевле, чем у соседей. Похожая тенденция наблюдается и в отношении дизельного топлива.



Финское государственное телевидение пообщалось с соотечественниками, приехавшими на АЗС в соседнюю страну. Катри Малинен-Метсо из города Торнио призналась, что теперь заправляется на родине только в случае крайней необходимости. Живущая на две страны Антти Мякеля также рассказал, что покупает бензин только в Швеции. Ведущий эксперт по транспорту в Центральной торговой палате Финляндии Ханна Каленоя объяснила несовпадение цен на топливо со Швецией разницей в налогах и оптовых закупочных ценах. "На шведском рынке немного больше игроков, поэтому влияние на цены может быть меньше, так как доступно больше каналов закупки. Также немного выше и конкуренция", - указала эксперт.



В мечтах о российской заправке



Многие финны с ностальгией вспоминают времена, когда их правительство еще не закрыло границу с Россией - и они регулярно ездили в РФ, чтобы подзаправиться дешевым российским топливом. Жительница города Йоэнсуу Сирпа Лауримо делится, что наведывалась к восточным соседям за горючим по выходным. Иногда она ездила заправиться в РФ даже после работы. "Если я заканчивала работу в три, то сразу отправлялась в путь. Вся поездка с ожиданием на границе занимала где-то три с половиной часа", - подсчитывает она. По ее словам, в их семье три автомобиля, а потому экономия за счет российских АЗС была очень кстати. По штампам в паспорте видно, что последний раз за бензином Сирпа выезжала в РФ в 2023 году. "Я ездила заправляться в Россию с 2008 года", - отмечает женщина.



Она подсчитала, что в 2023 году году благодаря регулярным визитам за восточную границу экономила на топливе где-то €70 в неделю. Неудивительно, что Лауримо с нетерпением ждет дня, когда шлагбаум между странами вновь откроется. Она планирует получить российскую визу сразу, как это станет возможным. "Когда дадут разрешение, все туда бросятся", - улыбается она. Того же мнения придерживается эмигрант из РФ Владимир Куликов. По его словам, он при первой же возможности снова отправился бы в Россию. "Как и все финны и живущие здесь русские, я тоже поеду туда заправляться", - комментирует Куликов.



Польское руководство тоже де-факто поддержало атаки по Ирану. Президент Польши Кароль Навроцкий выразил США соболезнования по поводу гибели трех американских солдат, уничтоженных ответным удара Ирана. "Соединенные Штаты, величайший союзник Республики Польша, сегодня потеряли троих своих сыновей в результате удара Ирана. Несколько человек получили ранения. Наши мысли и молитвы с ними и их семьями", - написал Навроцкий. Глава Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич заявил, что нападение на Иран демонстрирует "эффективность и силу" армии США, а смерть иранского лидера Хаменеи "является огромным шагом к реальным переменам в стране".



А пока польское руководство радовалось, в стране был зафиксирован резкий скачок цен на топливо. Сообщается, что ситуация на польских заправочных станциях с каждым днем становится все более напряженной. Цены на бензин, дизель и сжиженные углеводородные газы растут угрожающими темпами, и, по мнению специалистов, это далеко не предел. Из-за ежедневного роста цен польские сельхозпроизводители начали активно запасаться топливом. Избиратели требуют от премьер-министра Дональда Туска ответа на вопрос "Когда цены стабилизируются?" Но Туск технично вышел из-под критики, переведя стрелки на "другого Дональда". Польский премьер заявил: "Другой Дональд имеет реальное влияние на то, что делается с топливом в мире, так что я прошу направлять вопросы туда, а не скромному польскому Дональду".



В некоторых источниках появилась информация о том, что из-за топливного кризиса многие поляки устремились в российскую Калининградскую область и заправляются на приграничных АЗС. Однако проживающий в Калининграде политолог Александр Носович рассказал "Известиям", что на самом деле эта ситуация отнюдь не новая: жители Польши заправляются в России все последние годы. "Поляки в Калининградской области заправлялись всегда, потому что у нас цены всегда были кратно ниже. Им последние годы это стало даже проще, когда Россия ввела электронные визы", - объясняет Носович.



Политолог Максим Рева сказал "Известиям", что данная ситуация очень поучительна. "Топливный кризис стал лишним доказательством того, что у стран ЕС нет ни подлинного суверенитета, ни понимания своих национальных интересов. Это проявилось в ситуации с Украиной и повторяется в ситуации с Ираном, пусть и в более скромных масштабах. Картина маслом: пока верхи радуются ударам по "тираническому режиму аятолл", низы страдают от крепчающего топливного кризиса. Одной из главных причин которого, не будем забывать, стало также и желание властей ЕС покончить с "энергетической зависимостью от Москвы". Что ж, кушайте теперь на здоровье, только не обляпайтесь", - иронизирует Рева. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773565200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената: Глава государства уделяет приоритетное внимание формированию инклюзивного общества

- Реформы во имя будущего

- Казахстан в Комиссии ООН по наркотикам: переход от стратегии защиты к глобальному наступлению на доходы наркобизнеса

- Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий

- Кадровые перестановки

- Ветерана финансовой системы наградили медалью "Еңбек ардагері"

- Нелегальную криптоферму ликвидировали в Карагандинской области

- В этот исторический для Казахстана момент важна сплоченность нации – Спикер Сената о референдуме по новой Конституции

- Мажилис ратифицировал Соглашение с Азербайджаном и Узбекистаном по развитию зеленой энергетики

