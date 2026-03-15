NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом

Приостановка санкций США: Россия не только выиграла с экономической точки зрения, но и наслаждается политическим триумфом

The New York Times США

15 марта 2026

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ



Приостановка санкций США стали для России не только экономическим, но и политическим триумфом, пишет NYT. Это решение Белого дома доказывает: Москву невозможно вытеснить из центра глобальной энергетической системы.



Иван Нечепуренко (Ivan Nechepurenko), Пауль Зонне (Paul Sonne)



Представители Кремля заявили, что решение Америки, вызвавшее неприятие в Европе, продемонстрировало, что Москву невозможно вытеснить из центра глобальной энергетической системы.







Решение США временно снять часть ограничений с российской нефти принесло Кремлю геополитическую победу в дополнение к тем бонусам, которые испытывающий некоторые трудности российский бюджет уже получает от стремительного роста цен на энергоносители.



Действия Америки, о которых было объявлено в четверг, призваны смягчить энергетический шок, который повлекли за собой американо-израильские удары по Ирану. Эскалация на Ближнем Востоке привела к скачкам цен на нефть - временами они взлетали выше 100 долларов за баррель.



Аналитики полагают, что приостановка санкций в отношении российской нефти, уже загруженной на танкеры в море, вряд ли существенно ослабит самый серьезный кризис предложения на мировом рынке с 1970-х годов - особенно учитывая, что Россия годами спокойно транспортировала и продавала свою нефть, несмотря ни на какие ограничения.



"Очевидно, что сейчас миру нужен каждый дополнительный баррель, и я понимаю, почему Белый дом, находясь под политическим давлением, стремится решить и эту задачу, - комментирует Павел Молчанов, аналитик по энергетике инвестиционной компании Raymond James. - Но ситуация от этого кардинально не изменится".



Европейские страны, передовики в сфере санкционного давления на Россию, тоже пострадали от высоких цен. Но при этом выступили против шага Вашингтона.



Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что отказ от санкций против России в ответ на - безусловно - сложную энергетическую ситуацию стал бы "полным стратегическим просчетом". Владимир Зеленский на пресс-конференции в пятницу отметил, что это решение "определенно не способствует миру".



Временное ослабление американских ограничений, по мнению некоторых экспертов, может уменьшить скидку, которую Россия вынуждена предоставлять покупателям своей нефти с момента начала конфликта на Украине, а также снизить логистические издержки для российских поставщиков. Однако, как подчеркивают аналитики, главную выгоду для России принесли высокие цены на нефть, чей скачок был спровоцирован конфликтом с Ираном еще до того, как Соединенные Штаты ослабили ограничения.



Москва ликует - после стольких лет попыток США и Европы лишить российскую экономику нефтедолларов. Российские официальные лица заявляют, что решение Америки доказывает, Россию невозможно вытеснить с ее ключевых позиций на мировых энергетических рынках.



Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, торжественно написал в Telegram, что Соединенные Штаты "фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным".



В соцсетях Дмитриев был еще более прямолинеен: "Европейские бюрократы скоро будут вынуждены признать эту реальность, осознать свои стратегические ошибки и искупить вину".



На этой неделе Кирилл Дмитриев встретился во Флориде со Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента Трампа, и Джаредом Кушнером, зятем президента. Помимо мирных переговоров, которые ведут Уиткофф и Кушнер, стороны обсудили и энергетические вопросы.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил журналистам, что интересы Соединенных Штатов и России в текущих условиях совпали, и приветствовал шаг Вашингтона.



"Такие меры помогут стабилизировать рынок, - сказал Песков. - Без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна".



Решение было принято на фоне попыток администрации Трампа сдержать энергетический шок, вызванный перебоями добычи в странах Персидского Залива и фактическим закрытием Ормузского пролива - ключевого коридора для транспортировки нефти и газа. Минфин США, объявивший о решении, уточнил, что послабления будут действовать до 11 апреля и распространяться только на нефть, погруженную на танкеры не позднее четверга, 12 марта.



Администрация Трампа утверждает, что это решение не принесет прямой выгоды российскому бюджету, поскольку Москва взимает налог с добычи, а значит, нефть в море, подпадающая под исключение, уже облагалась налогом.



Ранее Вашингтон уже ввел 30-дневное исключение, позволяющее Индии закупать российскую нефть - резкий разворот после того, как в прошлом году администрация Трампа призывала Нью-Дели прекратить закупки. Индийские компании оперативно приступили к покупке доступной на рынке российской нефти.



Дэвид Вех, главный экономист аналитической компании Vortexa, отслеживающей грузы нефти и газа, прогнозирует, что импорт российской нефти Индией со следующего месяца достигнет "новых рекордных максимумов", если ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться в прежнем ключе.



С начала конфликта на Украине Китай, Турция и Индия стали крупнейшими покупателями российской нефти.



Стремительный рост цен на энергоносители и смягчение санкций на фоне конфликта с Ираном стали для Кремля спасательным кругом в сложный финансовый момент.



Во вторник Минфин России сообщил о падении доходов более чем на 10% с начала года, а дефицит бюджета достиг 43 миллиардов долларов - более 90% от прогноза на весь 2026 год.



Теперь цены выросли, а ограничения на уже отгруженную нефть сняты. По данным Vortexa, на которые ссылается Дэвид Вех, по состоянию на четверг в море находилось около 137 миллионов баррелей российской сырой нефти. В своем комментарии он отметил, что перебои в Ормузском проливе привели к тому, что российская нефть "разлетается как горячие пирожки".



"Российская нефть превратилась из глобального изгоя в крайне востребованный товар, при этом скидка на марку Urals по сравнению с мировым эталоном Brent практически исчезла", - написал Робин Брукс, старший научный сотрудник вашингтонского Брукингского института, в посте на Substack. Как известно, Urals - основной сорт российской нефти.



По подсчетам Сергея Вакуленко, старшего научного сотрудника берлинского Центра Карнеги* по изучению России и Евразии и бывшего топ-менеджера "Газпром нефти", бюджет России будет получать дополнительно более 1,6 миллиарда долларов в месяц за каждые 10 долларов роста цены на ее нефть.



По данным Argus Media (ценового агентства, которое российское правительство использует для расчета налогов на добычу), после начала войны с Ираном цена российской эталонной нефти Urals выросла примерно на 30 долларов за баррель. Это означает, что страна получает дополнительно более 150 миллионов долларов ежедневно.



Евросоюз отверг идею смягчения санкций против России в качестве ответа на энергетический кризис.



Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Париже с Владимиром Зеленским в пятницу заявил, что если Россия считает, будто война в Иране даст ей передышку, "то она ошибается". Он подчеркнул, что Франция продолжит неослабно поддерживать Украину.



Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил схожую позицию в пятницу в Норвегии.



"Позвольте мне еще раз внести ясность: мы считаем, что было бы неправильно смягчать санкции сейчас, по какой бы то ни было причине, - заявил Мерц на пресс-конференции. - Мы продолжим поддерживать Украину. Мы не позволим войне в Иране поколебать нашу позицию или отвлечь нас".



Нефтяной кризис на Ближнем Востоке способен не только поддержать российский бюджет, более трети которого уходит на военные нужды. Он также может изменить расстановку сил Кремля на мировом рынке: страны Азии начинают рассматривать Москву как более надежного долгосрочного партнера.



Годами Китай не спешил реализовывать амбициозные планы Москвы по строительству газопровода и другим проектам. Но теперь он может стать более сговорчивым, стремясь в долгосрочной перспективе диверсифицировать поставки в сторону от Ближнего Востока.



"Китай может осознать, что поставки из Залива - это проблема", - резюмирует Сергей Вакуленко.



*признан в России иноагентом и нежелательной организацией Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773577860





