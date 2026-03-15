НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится

20:08 15.03.2026

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Казахстан с 1 июля официально перейдет на новую Конституцию. Референдум 15 марта состоялся при беспрецедентной активности населения – явка была обеспечена уже к полудню. Несмотря на то что окончательный подсчет завершится к 21 марта, судьба документа фактически предрешена. Однако за парадным фасадом реформ скрываются серьезные риски. Критики предупреждают, что чрезмерная концентрация власти в руках президента и ограничение влияния гражданского общества могут привести к социальным потрясениям.



На состоявшемся в Казахстане референдуме гражданам было предложено ответить "да" или "нет" на вопрос: "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан?" Реформа оказалась масштабной: из 99 статей Конституции 1995 года в прежней редакции сохранилось лишь четыре. Остальные положения Основного закона были полностью пересмотрены или написаны заново.



После голосования на своем участке во Дворце школьников президент Касым-Жомарт Токаев обратился к журналистам с коротким заявлением, в котором назвал референдум точкой отсчета новой эпохи Казахстана: "Конституция – это не просто документ, это гарантия наших свобод и независимости. Прежний закон 1995 года сыграл свою роль, но настал момент двигаться дальше. Я лично работал над многими положениями проекта и убежден: новый Основной закон станет фундаментом процветания страны". Президент также подчеркнул, что реформа создаст более гибкую и эффективную политическую модель управления. Особый акцент Токаев сделал на роли молодого поколения: именно молодежи в условиях глобальной нестабильности предстоит "взять на себя ответственность за будущее и безопасность страны".



Работа над проектом велась в форсированном режиме: коллектив из 100 экспертов подготовил документ всего за 12 заседаний, или 22 дня (см. "НГ" от 15.02.26). Столь высокая динамика, по мнению аналитиков, свидетельствует о стремлении президента максимально оперативно завершить политическую трансформацию. "Общенациональная коалиция", состоящая из 5 тыс. человек, в числе которых представители пяти политических партий, более 300 НПО, экспертного сообщества и деятелей культуры, включилась в агитационную кампанию. Как отметила научный сотрудник Института стратегических исследований при президенте Казахстана Жаран Тулиндинова, вместо формального озвучивания готовых тезисов был сделан акцент на обсуждении идей, заложенных в проект Конституции, – принципа государства, ориентированного на человека, развития человеческого капитала и укрепления институтов власти. Эксперт отметила, что особое внимание было уделено квалифицированному рабочему классу – "синим воротничкам", которые сегодня во многом являются опорой индустриального и экономического развития. Коалиция активно работала с трудовыми коллективами крупных предприятий и региональных производственных площадок.



"В этих аудиториях разговор чаще касался вопросов социальной справедливости, роли парламента, прав граждан и принципов законности. Такой подход показывает, что коалиция стремилась не просто информировать, а вести содержательный разговор о темах, действительно значимых для разных социальных групп, фактически таргетируя аргументы и повестку под конкретные аудитории", – отметила Тулиндинова.



Глава государства, выступая на III Республиканском форуме депутатов маслихатов 12 марта, объяснил необходимость реформы "глубинной перестройкой государства и обновлением общественного сознания". Президент выразил уверенность, что новая модель обеспечит Казахстану долгосрочную устойчивость и откроет перед гражданами принципиально новые возможности для развития. Глава государства обозначил ключевые преимущества обновленной Конституции. В частности, введение принципа однократности срока полномочий для председателя и судей Конституционного суда, главы Верховного суда и генерального прокурора Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал как "беспрецедентную политическую новацию". Изменения затронут и высший законодательный орган: в новом парламенте будет полностью упразднена президентская квота. "Депутаты будут избираться по единым правилам, без каких-либо исключений и привилегий", – подчеркнул президент.



Особое внимание Токаев уделил норме, запрещающей близким родственникам главы государства занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе. Президент отметил, что данное положение ставит надежный заслон семейственности и сверхконцентрации власти. "Отдельные "влиятельные" личности – так называемые серые кардиналы и закулисные кукловоды не должны подменять собой государственные институты. Эта практика безвозвратно канет в Лету", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.



На первый взгляд идея выглядит многообещающе, однако в условиях обновленного Основного закона она не приведет к подлинному расцвету демократии. Политическое поле зачищено: реальных оппозиционных партий не существует, а механизмы их создания заблокированы. Более того, исключение возможности баллотироваться по одномандатным округам лишает независимых кандидатов последнего шанса на участие в жизни страны.



Политолог Толганай Умбеталиева не исключает, что Токаев сконцентрируется на внешней политике, а вице-президент возьмет под контроль внутреннюю политику страны. Эксперт считает, что новая конструкция власти запускается в период серьезной турбулентности. Социально-экономическая обстановка в стране накалена: рост тарифов, инфляция и налоговые новшества формируют негативный общественный фон. В этой неблагоприятной среде власти придется приложить максимум усилий для сохранения статус-кво. Главный риск исходит от оппозиции "старого толка", для которой велик соблазн превратить точечные протесты в масштабный политический перелом.