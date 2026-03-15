22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
15:23  Китай включил газопровод "Сила Сибири-2" в свою ближайшую Пятилетку
02:44  Новым верховным лидером Ирана стал сын аятоллы Хаменеи. Нефть взлетела выше $100 за бочку
00:05  ВС РФ отбили контрнаступ ВСУ на Запорожье и давят в Сумщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.03.2026
23:12  ФСК: Самопровозглашенный президент мира превратился в осмелевшего разжигателя войны
21:57  Кухня Роджерса: Кругооборот зла в природе
19:25  Что на самом деле происходит в войне США против Ирана? - Ларри Джонсон
16:55  Podrobno.uz: Истории женщин из почетного караула президента Узбекистана (видео)
13:24  Slovo: после Ирана следующие в американском списке стоят Китай и Россия
    Казахстан 
НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
20:08 15.03.2026

Жители Казахстана одобрили новую Конституцию
Явка на референдуме была обеспечена уже к полудню

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
15.03.2026

Казахстан с 1 июля официально перейдет на новую Конституцию. Референдум 15 марта состоялся при беспрецедентной активности населения – явка была обеспечена уже к полудню. Несмотря на то что окончательный подсчет завершится к 21 марта, судьба документа фактически предрешена. Однако за парадным фасадом реформ скрываются серьезные риски. Критики предупреждают, что чрезмерная концентрация власти в руках президента и ограничение влияния гражданского общества могут привести к социальным потрясениям.

На состоявшемся в Казахстане референдуме гражданам было предложено ответить "да" или "нет" на вопрос: "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан?" Реформа оказалась масштабной: из 99 статей Конституции 1995 года в прежней редакции сохранилось лишь четыре. Остальные положения Основного закона были полностью пересмотрены или написаны заново.

После голосования на своем участке во Дворце школьников президент Касым-Жомарт Токаев обратился к журналистам с коротким заявлением, в котором назвал референдум точкой отсчета новой эпохи Казахстана: "Конституция – это не просто документ, это гарантия наших свобод и независимости. Прежний закон 1995 года сыграл свою роль, но настал момент двигаться дальше. Я лично работал над многими положениями проекта и убежден: новый Основной закон станет фундаментом процветания страны". Президент также подчеркнул, что реформа создаст более гибкую и эффективную политическую модель управления. Особый акцент Токаев сделал на роли молодого поколения: именно молодежи в условиях глобальной нестабильности предстоит "взять на себя ответственность за будущее и безопасность страны".

Работа над проектом велась в форсированном режиме: коллектив из 100 экспертов подготовил документ всего за 12 заседаний, или 22 дня (см. "НГ" от 15.02.26). Столь высокая динамика, по мнению аналитиков, свидетельствует о стремлении президента максимально оперативно завершить политическую трансформацию. "Общенациональная коалиция", состоящая из 5 тыс. человек, в числе которых представители пяти политических партий, более 300 НПО, экспертного сообщества и деятелей культуры, включилась в агитационную кампанию. Как отметила научный сотрудник Института стратегических исследований при президенте Казахстана Жаран Тулиндинова, вместо формального озвучивания готовых тезисов был сделан акцент на обсуждении идей, заложенных в проект Конституции, – принципа государства, ориентированного на человека, развития человеческого капитала и укрепления институтов власти. Эксперт отметила, что особое внимание было уделено квалифицированному рабочему классу – "синим воротничкам", которые сегодня во многом являются опорой индустриального и экономического развития. Коалиция активно работала с трудовыми коллективами крупных предприятий и региональных производственных площадок.

"В этих аудиториях разговор чаще касался вопросов социальной справедливости, роли парламента, прав граждан и принципов законности. Такой подход показывает, что коалиция стремилась не просто информировать, а вести содержательный разговор о темах, действительно значимых для разных социальных групп, фактически таргетируя аргументы и повестку под конкретные аудитории", – отметила Тулиндинова.

Глава государства, выступая на III Республиканском форуме депутатов маслихатов 12 марта, объяснил необходимость реформы "глубинной перестройкой государства и обновлением общественного сознания". Президент выразил уверенность, что новая модель обеспечит Казахстану долгосрочную устойчивость и откроет перед гражданами принципиально новые возможности для развития. Глава государства обозначил ключевые преимущества обновленной Конституции. В частности, введение принципа однократности срока полномочий для председателя и судей Конституционного суда, главы Верховного суда и генерального прокурора Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал как "беспрецедентную политическую новацию". Изменения затронут и высший законодательный орган: в новом парламенте будет полностью упразднена президентская квота. "Депутаты будут избираться по единым правилам, без каких-либо исключений и привилегий", – подчеркнул президент.

Особое внимание Токаев уделил норме, запрещающей близким родственникам главы государства занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе. Президент отметил, что данное положение ставит надежный заслон семейственности и сверхконцентрации власти. "Отдельные "влиятельные" личности – так называемые серые кардиналы и закулисные кукловоды не должны подменять собой государственные институты. Эта практика безвозвратно канет в Лету", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

На первый взгляд идея выглядит многообещающе, однако в условиях обновленного Основного закона она не приведет к подлинному расцвету демократии. Политическое поле зачищено: реальных оппозиционных партий не существует, а механизмы их создания заблокированы. Более того, исключение возможности баллотироваться по одномандатным округам лишает независимых кандидатов последнего шанса на участие в жизни страны.

Политолог Толганай Умбеталиева не исключает, что Токаев сконцентрируется на внешней политике, а вице-президент возьмет под контроль внутреннюю политику страны. Эксперт считает, что новая конструкция власти запускается в период серьезной турбулентности. Социально-экономическая обстановка в стране накалена: рост тарифов, инфляция и налоговые новшества формируют негативный общественный фон. В этой неблагоприятной среде власти придется приложить максимум усилий для сохранения статус-кво. Главный риск исходит от оппозиции "старого толка", для которой велик соблазн превратить точечные протесты в масштабный политический перелом.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773594480


