22:51 15.03.2026 Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом



США и Израиль открыли врата в ад, развязав войну против Ирана, и главным проигравшим в ней окажется сам Запад, пишет автор блога Steigan. Очень скоро и европейцы, а американцы будут оплакивать начало этого конфликта как грубейшую и непростительную ошибку, однако будет поздно: ущерб уже нанесен.



Михаэль фон дер Шуленбург (Michael von der Schulenburg)

Steigan blogger Норвегия

15 марта 2026



Как война c Ираном выйдет Западу боком.



Сегодня тревожно много западных политиков и журналистов оправдывают или даже приветствуют нападение США и Израиля на Исламскую Республику Иран.



Движимые "добродетельной" верой в справедливость, столь хорошо нам знакомую, многие считают, что США в очередной раз выступают на стороне добра в борьбе со злом. Вот почему так важно остановиться и хорошенько поразмыслить. Дело в том, что, развязав эту войну, США и Израиль совершили преступление огромных масштабов - не только против Ирана, но, в конечном счете, против самих себя и против всех нас. Эта война разверзла врата в ад, и когда она закончится, главным проигравшим окажется Запад.



Эта война наверняка окажется долгой и кровопролитной. Многое напоминает начало войны в Ираке в 2003 году. Тогда американский президент также был одержим идеей "освободить" Ирак от диктатора. Джордж Буш-младший утверждал, будто у иракского режима есть оружие массового уничтожения, от которого необходимо защитить окружающий мир. А его верный подхалим британский премьер Тони Блэр даже заявил, что Саддам Хусейн может напасть на Лондон в течение 15 минут. Разумеется, ничего из этого действительности не соответствовало. Предполагалось, что война закончится очень скоро - и всего через месяц Буш провозгласил, что "миссия выполнена". Но и это оказалось иллюзией. Ирак погрузился в жесточайшую гражданскую войну, и на руинах страны возникла одна из опаснейших террористических организаций нашего времени - так называемое "Исламское государство*". Иракцы, которых предполагалось "освободить", заплатили за это своими жизнями и разрушенной до основания родиной. По оценкам, погибло до миллиона человек, а некоторые даже утверждают о двух-трех миллионах жертв.



Последствия той войны ощущаются в Ираке и поныне, 23 года спустя. Мы должны помнить об этом, потому что сейчас многое повторяется. США и Израиль воюют с Ираном, оправдываясь якобы наличием у него ядерного оружия, хотя и прекрасно знают, что никаких ядерных бомб у Ирана нет и он их не создает. И снова нам сулят "освобождение" - на сей раз иранцев - и снова все должно произойти молниеносно. Вот только в Иране последствия вторжения окажутся еще разрушительнее, чем в Ираке. Население страны в два раза больше, иранцы высокообразованы, и, несмотря на внутреннюю напряженность, страна стабильнее в организационном плане. У Тегерана более мощная армия, а политическая система не рухнет даже в результате устранения отдельных лидеров. Кроме того, с некоторых пор Иран входит в БРИКС и пользуется поддержкой России и Китая - пусть и подспудной. И если администрация Буша хотя бы пообещала восстановить Ирак политически и экономически, сегодняшние действия США и Израиля несут исключительно уничтожение с воздуха. Это едва ли увеличивает шансы на успех вторжения.



Смогут ли США и Израиль выиграть эту войну? Вопреки всем заявлениям президента Трампа, этот конфликт едва ли закончится быстро. Наоборот, многое предвещает войну долгую, чрезвычайно кровопролитную и дорогостоящую - войну, которую США и Израиль могут проиграть как на поле боя, так и в политическом и моральном отношении. Последствия для всего Запада будут самые масштабные. Исход этой войны определится не столько "на земле", сколько в результате внутриполитических событий в Иране, США, Израиле и соседних странах. На данный момент США и Израиль явно находятся в невыгодном положении. Их стратегия - если в данном случае вообще уместно рассуждать о четкой стратегии - зиждилась на "обезглавливающей атаке".



Предполагалось, что скорое устранение иранского руководства спровоцирует массовые восстания и что часть военных переметнется на сторону повстанцев, после чего Исламская республика рухнет. Хотя обезглавливающая атака как минимум отчасти увенчалась успехом, доселе мы не увидели ни народного восстания, ни военного переворота - несмотря на неоднократные призывы Трампа. Идет уже который день войны, и иранское руководство перенесло этот удар на удивление твердо. Ничто не предвещает внутренней напряженности между разнообразными центрами силы внутри страны. Более того, с каждым днем вероятность внутреннего восстания и военного переворота падает. Это означает, что американо-израильская стратегия провалилась.



Кроме того, война крайне непопулярна в США - особенно среди электората Трампа, поверившего его клятве не начинать новых войн. С каждым новым сообщением о разрушениях, гражданских жертвах, включая 160 убитых школьниц, и погибших американских солдатах оппозиция во внутренней политике будет лишь зреть. Кроме того, есть угроза политического разрыва между США и Израилем, чьи интересы в этом конфликте сильно расходятся. Израиль уже теряет поддержку в США, даже среди евангелических групп Библейского пояса (неофициальный регион на Юге и Юго-Востоке США, отличающийся высоким уровнем религиозности, консервативными социальными взглядами и доминированием евангельского протестантизма, - прим. ИноСМИ). Резкий скачок цен на энергоносители в результате блокады Ормузского пролива омрачает настроения еще больше. В ноябре Трампу предстоят промежуточные выборы. Если ему не удастся завершить войну скорой победой, выборы грозят стать для него катастрофой. Его окно возможностей захлопывается - пока что все работает на благо Ирана. Поэтому неудивительно, что Трамп все чаще заговаривает о новых переговорах с Тегераном. Но Иран едва ли откликнется на его призыв.



Некоторое переосмысление ситуации может произойти и в арабских государствах Персидского залива с их густой сетью военных баз США. Иран атакует не только американские базы, но и все чаще цели самих этих государств. Запуская простые и дешевые беспилотники, они вынуждают США и их партнеров расходовать дорогостоящие и трудно заменяемые перехватчики. Поэтому многие страны Персидского залива наверняка усомнятся в надежности американских гарантий безопасности - особенно по той причине, что США не смогли остановить иранские атаки. Перед Израилем встает вопрос о том, как долго он сможет выдерживать ужесточающие ракетные обстрелы Ирана. Иранские ракеты уже пробивают хваленые системы "Железный купол", "Праща Давида", "Стрела-2" и "Стрела-3". И ситуация грозит обостриться еще больше. Израиль подвергает себя в этой войне огромному риску. Ему не удалось одержать решающих побед ни в одном из своих недавних конфликтов - ни в Газе, ни на Западном берегу, ни в Сирии, ни против "Хезболлы" в Ливане, ни против хуситов в Йемене. Таким образом, поражение от Ирана грозит израильскому государству невиданными прежде экзистенциальными проблемами.



Война с Ираном началась 28 февраля - с беспощадностью, которую трудно превзойти. Презрев многообещающие переговоры, которые все еще продолжались, Израиль в нарушение всех международных норм нанес внезапный и массированный ракетный удар по значительной части иранского руководства, в том числе по резиденции религиозного и государственного лидера и его семье. На кадрах в репортаже Al-Jazeera видны лишь покрытые пылью обломки. Совершенно очевидно, что цель сводилась к тому, чтобы не выжил никого.



То, что нападение открыто подается как "обезглавливающая атака", само по себе доказательство глубокого морального разложения. И то, что европейские правительства в ответ лишь отмалчиваются, ляжет тяжким бременем на совесть Запада - и это при том, что иранские переговорщики пошли в феврале в Женеве на значительные уступки! Один высокопоставленный американский чиновник подтвердил изданию Axios, что был достигнут значительный прогресс. Министр иностранных дел Омана, выступавший в качестве посредника, также говорил о прорыве. 27 февраля сам президент Трамп заявил, что предпочитает дипломатическое решение войне.



Но к тому времени решение о нападении на же следующий день, должно быть, уже было принято. Неужели, как подозревали многие наблюдатели, США и Израиль лишь притворялись, что ведут переговоры, чтобы обмануть иранское правительство и внушить ему иллюзию безопасности? Это стало бы немыслимым подрывом доверия в современном мире. Эта война не только обрушила веру в искренность Запада - она окончательно разрушила международное право, основанное на Уставе ООН, - право, которое когда-то кропотливо создавал сам Запад. Отношения с Уставом ООН всегда были несколько напряженными - особенно у Израиля и США. Но атака на Иран стала вовсе вопиющей. Президент Джордж Буш-младший в 2003 году еще пытался заручиться мандатом на войну в Ираке от Совета Безопасности - пусть и не преуспел. Президент Трамп же не спрашивал разрешения ни у кого - даже у собственного Конгресса. Таким образом, он распахнул дверь в новый миропорядок, где прав исключительно сильнейший. И то, что мы не видим никаких протестов в западном мире, многое говорит об интеллектуальном и моральном состоянии наших стран и обществ.



Война также подорвет любые попытки ограничить распространение ядерного оружия. США и Израиль, скорее всего, добьются обратного. Их действия укрепят убежденность многих стран в том, что единственная твердая защита от подобных посягательств - ядерный статус. США и Израиль, ядерные державы, смогли напасть на Иран только потому, что у него нет ядерного оружия и он его не разрабатывал. Имейся у Ирана ядерное оружие, этой войны бы никогда не случилось. Что все это значит для нас, европейцев? В очередной раз мы не можем найти ни нужных слов, ни верного отношения. Как и в проигранном конфликте на Украине, мы прибегаем к той же воинственной риторике и тем же пустым угрозам, не имея ровным счетом никакого влияния. Но когда американцы благополучно пересекут Атлантику в целости и сохранности, мы еще долго будем разбирать обломки и расхлебывать огромные издержки проигранной войны.



Помимо проигранного конфликта на Украине на плечи Европы вскоре ляжет еще и проигранная война в Иране. Многие американские политики впоследствии пожалели, что ввязались в войну в Ираке. Очень скоро мы будем оплакивать сегодняшнюю войну с Ираном как грубейшую и непростительную ошибку. Но будет слишком поздно. Ущерб уже нанесен.



*террористическая организация, запрещенная в России



Михаэль Сергиус фон дер Шуленбург родился в 1948 году. Член Европейского парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт" и бывший немецкий дипломат при ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С 2005 по 2012 год занимал должность помощника генерального секретаря Департамента Организации Объединенных Наций по политическим вопросам и вопросам миростроительства, а также исполнительного представителя миротворческих миссий в Ираке и Сьерра-Леоне. Источник - ИноСМИ

