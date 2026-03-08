Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Алексей Бодров



СВО



Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта. На Сумском участке подразделения ВС РФ продолжают расширять зону контроля и соединять занятые плацдармы. На Добропольском направлении идут бои за ключевые узлы украинской обороны, прикрывающие коммуникации Славянска и Краматорска. Одновременно на Константиновском направлении создаются условия для штурма города после постепенной изоляции неприятельского гарнизона. На Запорожском участке фронта сохраняется противостояние в серой зоне.







Славянское направление



Основное внимание на ЛБС приковано к Запорожскому, Константиновскому и Краснолиманскому направлениям, на Славянском участке также происходят важные события. Подразделения 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ постепенно разрушают оборону украинских войск на восточном берегу канала Северский Донец – Донбасс. ВСУ не могут стабилизировать положение, даже несмотря на давно подготовленную сеть полевых укреплений, которые расположены на высотах и доминируют над округой. Русские штурмовики уже заняли села Никифоровка и Федоровка Вторая. Одновременно противник был вытеснен с ряда позиций в лесопосадках западнее этих населенных пунктов. Севернее продолжается добивание обороны ВСУ в селах Каленики и Кривая Лука.



Задача 3-й ОА заключается в том, чтобы полностью вытеснить неприятеля с восточного берега канала Северский Донец – Донбасс и овладеть селом Рай-Александровка. Данный населенный пункт вместе с окружающими высотами имеет важное значение, позволяющее нашим операторам FPV-дронов вести постоянную охоту за техникой противника. Под угрозой окажутся и его службы материально-технического обеспечения в Славянске и Краматорске. В этих городах расположено множество рембаз, складов и пунктов управления. Они обеспечивают боеспособность украинских войск на соседних направлениях. По этой причине контроль над восточным берегом канала фактически открывает для дроноводов ВС РФ богатейшие "охотничьи угодья". Дополнительным преимуществом станет возможность огневого контроля над рядом населенных пунктов, которые расположены в низине относительно цепи холмов, за которые сейчас идут бои.



При этом ВСУ необходимо отказаться от обороны рубежей на восточном берегу канала, чтобы освободить силы для переброски на другие участки фронта. Украинское командование не пойдет на такой шаг. Оно просто не может себе позволить сдать укрепления на холмах, за которые так долго держалось. СМИ незалежной крайне болезненно реагируют на потерю заранее подготовленных опорников. По этой причине главком ВСУ Сырский, скорее всего, будет требовать удерживать позиции до последнего. Но как только противник утратит контроль над высотами в районе Рай-Александровки, для него все будет кончено.



Условия, в которых действуют штурмовики 3-й армии ВС РФ, можно назвать экстремально сложными. Сражение ведется за высоты, которые обороняют подразделения 10-й ОГШБр ВСУ, – части, заточенной под ведение боев в условиях сложного рельефа местности. Однако боевые эпизоды зимой 2025 года юго-западнее Северска показали иное, из-за чего от горной в 10-й ОГШБр осталось только название. Подразделение укомплектовано тем же контингентом, что и другие формирования ВСУ, из-за чего его боеспособность и качество подготовки ничем не выделяются.



Сумское направление



Подразделения ГрВ "Север" ВС РФ продолжают занимать приграничные территории Сумской области. Новым приобретением "северян" стало занятие урочища Бобылевка в Глуховском районе. Кроме того, в Сумском районе русские штурмовые подразделения улучшают позиции для дальнейших действий против центрального участка старой оборонительной линии ВСУ. Готовится штурм села Корчаковка. После его взятия атаки могут быть продолжены в сторону соседних населенных пунктов. Восточнее наши подразделения подошли вплотную к крупному селу Мирополье, а передовые силы ВС РФ уже действуют непосредственно в его черте. В Краснопольском районе продолжается расширение зоны контроля и готовится штурм сел Михайловка, Таратутино и Рясное. Одновременно подразделения "северян" начали движение на север. Их цель – соединение с силами, действующими в районе урочищ Марьино и Проходы. Русские войска закрепились там после того, как украинские рейдовые группы были вытеснены из Краснояружского района Белгородской области.



Неприятельская оборона на этом направлении по-прежнему держится в основном на подразделениях бригад ТрО и отдельных формирований ГПСУ (погранслужба Украины). Их поддерживают "кочующие" САУ и РСЗО из состава 27-й ОАБр ВСУ. Основные резервы украинского командования пока не введены в бой. Слабый состав обороны противника практически на всех участках боев в Сумской области позволяет ВС РФ и далее продвигаться вглубь территории Украины. Обозначившиеся векторы движения русских штурмовых подразделений, действующих в Краснопольском районе, говорят о том, что перед "северянами" стоит задача по соединению всех плацдармов к северо-востоку, востоку и юго-востоку от Сум в единый фронт. Аналогичным образом ВС РФ действовали в период зимы–весны 2025 года к северу от Купянска.



Данный подход вынудит ВСУ еще сильнее распылить и так ограниченные силы. Это уже намек на то, что неприятельский фронт может быть прорван из-за истончения его оборонительных порядков. Сейчас из-за сезонной распутицы масштаб боевых действий сравнительно невелик. Но подготовка к чему-то большему в рамках ожидания сухой весны полным ходом идет уже сейчас.



Добропольское направление



Подразделения 2-й и 51-й гвардейских армий ВС РФ ведут наступательные бои с целью преодолеть большой оборонительный контур ВСУ, прикрывающий коммуникации Славянска и Краматорска. Он представляет собой сложную систему укреплений на всей площади между городом Доброполье и селом Гришино. Украинские части оказывают максимально упорное сопротивление, но не могут вернуть часть села Гришино под свой контроль. Теперь этот населенный пункт по мере зачистки становится "накопителем" для русских штурмовиков, которые уже прощупывают украинскую оборону к северу и западу от него.



Севернее ситуация для неприятеля еще тяжелее. Гарнизон ВСУ в Белицком просел и не смог остановить расширение зоны контроля ВС РФ в частном секторе на востоке города. Это создает угрозу всей украинской обороне, которая выстроена линией строго с востока на запад по улицам с многоквартирными домами в центре Белицкого. Силы 155-й ОМБр, поддерживаемые подразделениями 25-й ОВДБр ВСУ и занявшие указанные позиции, рискуют оказаться в охвате. Несмотря на все риски, противник не готов сдавать Белицкое. Потеря города автоматически обесценит ряд важных рубежей, русские войска их просто обойдут. Похожая ситуация наблюдается в районе села Гришино. Оно, как и Белицкое, является "билетом" внутрь оборонительного контура украинской армии. Часть фортификаций также потеряет свою ценность для противника, если ВС РФ прорвутся за упомянутые населенные пункты. Этим и объясняется упорство неприятельских войск в обороне с готовностью контратаковать, не считаясь с потерями.



Чуть севернее противник силами 12-й ОБрОН НГУ "Азов" (организация признана террористической и запрещена в России) и 44-й ОМБр – ее подразделения развернуты и в Константиновке – при поддержке других частей контратакует в районе села Новый Донбасс, занятого русскими соединениями в начале марта. Задача неприятеля состоит в том, чтобы не допустить сближения ВС РФ с шахтой "Белицкая" и ее терриконом, которые прикрывают единственную асфальтированную дорогу от Белицкого, по которой гарнизон ВСУ может отойти в сельскую агломерацию к западу от города. Украинское командование перебросило сюда часть сил с других направлений, однако эти подразделения лишь временно сдерживают наступление России.



Константиновское направление



Части 8-й гвардейской общевойсковой армии и 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ВС РФ завершают приготовления к генеральному штурму Константиновки. Логистическая изоляция украинского гарнизона города произошла после авиаудара по дамбе Хрущевского пруда в конце февраля. Источники, близкие к действующей армии, подтвердили, что неприятель полностью оставил Ильиновку. В условиях постоянных бомбардировок и нехватки снабжения ВСУ не могут себе позволить расточать силы для удержания русских войск на дистанции от южных микрорайонов города. Украинские части отказались от обороны рубежей и в северных предместьях Константиновки. Неприятель резко снизил активность своих штурмовых групп в районе Новодмитровки и сосредоточился на подготовке обороны непосредственно северных окраин города.



Кроме того, наши ВКС при помощи ФАБ-3000 уничтожили дамбу водохранилища Молочарка. Поток воды затапливает долину реки Грузская, делая одноименную балку непригодной ни для обороны, ни для маневров. Таким образом, наши летчики лишили украинские подразделения возможности заходить в Новодмитровку через лесопосадки балки Грузская. Если удары ВС РФ по дамбам продолжатся, то снабжение неприятельского гарнизона сократится до минимума.



Единственная схема сухопутного обеспечения, которая останется доступной для украинских войск, – это сложный маршрут, идущий через Ижевку на юг. Однако, в какой степени он проходим для сухопутных дронов из-за сложного рельефа местности, неизвестно. Таким образом, ВСУ остается полагаться на их давний прием обеспечения, который они применяли для окруженцев, – сельскохозяйственные дроны. Операция по "удушению" гарнизона Константиновки может продолжаться еще неопределенное время. Главное – добиться максимального упадка боеспособности неприятеля. К логистической изоляции добавляется и "утюжка" бомбардировками, как это в свое время делалось с окруженным украинским гарнизоном в Мирнограде.



Запорожское направление



После провала локального контрнаступления ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей в феврале обрисовалась специфическая обстановка. Несмотря на то, что противник сумел потеснить части 29-й армии, добиться прорыва фронта он не сумел. Русские бойцы перешли в плотную оборону по линии Вербовое – Березовое – Терновое. Эти населенные пункты с самого начала провального украинского "контрнаступа" стали непреодолимой стеной для ВСУ, поскольку планы Киева были заблаговременно вскрыты, а оборонительная операция ВС РФ качественно подготовлена.



В результате боев на южном берегу реки Волчья появилась обширная "серая" зона. Эта площадь стала своеобразной "территорией взаимной охоты", где русские и украинские подразделения постоянно маневрируют и вступают в огневые контакты. Внутри данной зоны находятся несколько населенных пунктов и полевые фортификации, брошенные ВСУ осенью 2025 года. Они постоянно переходят из рук в руки из-за высокоманевренного характера противостояния в этом "заповеднике". Украинские силы не могут закрепиться на указанных позициях. Любая попытка удержания приводит к ударам наших средств поражения. ВС РФ не спешат зачищать территорию от маневренных групп ВСУ. Неприятель исходит, помимо прочего, из медийной составляющей при ведении операций, что крайне выгодно для русских войск. Они получают возможность систематически выбивать подразделения ВСУ, что не может не сказаться в перспективе на общей боеспособности противника в секторе.



С улучшением погодных условий положение неприятеля на Запорожском направлении станет критическим. Ореховский укрепрайон может быть ликвидирован и в условиях смыкающихся клещей по его флангам. Таким образом, единственный шанс украинского командования не допустить лавинообразных процессов в районе Орехова – это создать для ВС РФ оперативный кризис. Потенциально оно может попытаться это сделать новой серией масштабных накатов на оборонительную полосу 29-й армии. Важно вспомнить, что ВСУ по опыту встречного сражения у Доброполья и операции по деблокаде Мирнограда не останавливались после первичной неудачи. Они продолжали подбрасывать подкрепления для того, чтобы добиться перелома ситуации. По этой причине есть основания предполагать, что сохраняющаяся активность маневренных групп противника в "заповеднике" реализует не только медийные задачи. Вероятно, неприятель ожидает подходящих условий для повторения попытки прорвать фронт 29-й ОА. Источник - Readovka

