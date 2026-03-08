03:54 16.03.2026 Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства, основанного на добрососедстве, взаимном доверии и союзничестве



ДУШАНБЕ, 15.03.2026 /НИАТ "Ховар"/. Отношения между Таджикистаном и Узбекистаном в последние годы вышли за рамки простого добрососедства, приняв форму институционально укрепленного и политически возвышенного партнерства. Важнейшим признаком этого изменения стало вступление в силу 31 марта 2025 года Договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном. В тот день министры иностранных дел обменялись ратификационными грамотами.



Практическое значение этого документа заключается в том, что он переопределил отношения двух государств не только в рамках политического доверия или дипломатической близости, но и на основе логики долгосрочной безопасности, экономической кооперации и региональной координации. То есть сегодняшние таджикско-узбекские связи уже прошли этап устранения проблем и вступили в стадию совместного формирования общей повестки дня. Неслучайно на встрече в Ташкенте в ноябре 2025 года главы двух государств также обсуждали вопросы дальнейшего расширения отношений в духе дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.



Динамика торговли



Одно из самых заметных изменений в отношениях двух государств проявляется в показателях торговли. В 2021 году Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил: "Если в 2017 году двусторонний товарооборот составлял 70 миллионов долларов, то в 2020 году он впервые достиг 500 миллионов долларов". Это заявление четко отражает поворотный момент в отношениях двух стран.



Итоги 2025 года показали, что эта тенденция не остановилась, а, наоборот, еще более укрепилась. По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, в январе-декабре 2025 года экспорт Таджикистана в Узбекистан составил 275,8 миллиона долларов, а импорт из Узбекистана – 442,6 миллиона долларов. Исходя из этих данных, можно видеть, что двусторонний товарооборот достиг 718,3 миллиона долларов. При этом данный показатель составил 122,5 процента по сравнению с 2024 годом, то есть наблюдается рост по сравнению с предыдущим годом.



Эти цифры не просто статистика. Они указывают на два важных вывода. Во-первых, экономическое сближение между Таджикистаном и Узбекистаном уже стало устойчивым трендом. Во-вторых, рост объема торговли также означает, что еще есть большой потенциал. То есть по сравнению с уровнем в 70 миллионов долларов в 2017 году 718,3 миллиона долларов в 2025 году - это почти десятикратный рост.



В статистике Таджикистана бросается в глаза еще один важный аспект. В 2025 году Узбекистан стал одним из основных рынков для таджикского экспорта с долей 11,1 процента. Это означает, что Узбекистан для Таджикистана является не просто соседом, а превращается в одну из практических внешнеэкономических опор.



Несмотря на рост торговли, показатель в 718,3 миллиона долларов еще не полностью соответствует экономическому потенциалу двух стран. Здесь вопрос не только в объеме товаров, но и в их структуре. На нынешнем этапе в двусторонней торговле важное место занимают сырье, продовольствие, нефтепродукты, промышленные и потребительские товары. Другими словами, торговля выросла, но доля промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью еще не достигла решающего уровня. В этом смысле основная задача следующего этапа заключается не в механическом увеличении товарооборота, а в изменении его качества.



Эта точка зрения была открыто высказана и на встрече Президента Республики Узбекистан с Премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума в июне 2025 года. На ней было отмечено, что реализуются проекты сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, электротехники, текстиля и сельского хозяйства, подчеркнута важность формирования новой повестки дня экономического партнерства.



Таким образом, двусторонние отношения сейчас достигли такой точки, когда одной лишь торговой статистики уже недостаточно. На следующем этапе решающее значение будут иметь вопросы о том, в каких отраслях будет налажено совместное производство, какие предприятия будут работать в форме совместных кластеров, какая продукция будет совместно выводиться на третьи рынки. Глубокая интеграция начинается именно с этого.



Сотрудничество, переходящее от цифр к практике



Неслучайно в последние годы в таджикско-узбекских отношениях все чаще упоминается промышленная кооперация. Если раньше основной упор в отношениях двух стран делался на транзит, границу и либерализацию торговли, то на нынешнем этапе на повестку дня уже вышли вопросы совместного производства, инвестиций и межотраслевой взаимосвязанности.



Таджикско-Узбекский инвестиционный бизнес-форум, прошедший в Душанбе в апреле 2024 года, стал практическим выражением этой тенденции. По данным правительственного портала Узбекистана, в форуме приняли участие более 600 представителей бизнеса и ведомств, был особо подчеркнут стратегический уровень сотрудничества. В том же сообщении отмечалось, что за последние 8 лет торговля между двумя странами выросла до 750 миллионов долларов в 2023 году, а с начала года был зафиксирован еще 40-процентный рост.



В официальных источниках Таджикистана также подчеркивается переход к промышленной кооперации. Министерство иностранных дел Таджикистана в обновленной в апреле 2025 года информации о двусторонних отношениях отметило, что в 2024 году началась реализация совместного проекта по строительству двух гидроэлектростанций на реке Зеравшан. Также в официальном сообщении Президента Таджикистана в марте 2025 года создание металлургического предприятия "Сугдметалл" было представлено как результат укрепления таджикско-узбекского торгово-экономического сотрудничества.



Эти примеры означают одно: сотрудничество начало переходить от простой взаимной купли-продажи к форме совместного производства. С аналитической точки зрения это и есть самое важное изменение. Потому что когда появляются совместные предприятия и совместная инфраструктура, отношения становятся менее зависимыми от политического процесса, а экономические интересы закрепляют их на долгий срок.



Переход от географии к геоэкономике



Для глубокого понимания отношений между Узбекистаном и Таджикистаном необходимо уделить особое внимание вопросам транспорта и границ. Самым важным изменением последних лет здесь является формирование логики восприятия границы не как проблемы, а как ресурса.



31 марта 2025 года в Худжанде главы государств Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана подписали исторический договор о точке стыка государственных границ трех стран. Была принята совместная декларация, открыта Стела дружбы. На этой встрече был озвучен еще один важный тезис. Товарооборот Узбекистана с Кыргызстаном и Таджикистаном за последние годы вырос в десять раз, почти половина этого объема приходится на приграничные территории. Поэтому было предложено провести комплексную модернизацию таможенных постов, создать современную торгово-логистическую инфраструктуру и организовать трехстороннюю торговую платформу с постоянной выставочно-ярмарочной площадкой. Также было сообщено о достижении договоренности по увеличению числа рейсов и открытию новых автобусных маршрутов между городами приграничных регионов.



Почему это важно? Потому что следующая точка роста отношений между Узбекистаном и Таджикистаном находится именно в приграничных регионах. Большая столичная дипломатия создает стратегический фон, но настоящим драйвером торговли, малого бизнеса, услуг, туризма и движения рабочей силы являются приграничные территории. Если именно здесь логистика станет дешевле, а передвижение - проще, произойдет качественное изменение в двусторонней экономической интеграции.



От самой чувствительной сферы к прагматичному партнерству



Нынешнее сотрудничество в сфере энергетики имеет особое значение. Оно является одним из важнейших индикаторов доверия.



По данным Министерства иностранных дел Таджикистана, в 2024 году два государства начали реализацию совместного проекта по строительству двух гидроэлектростанций на реке Зеравшан. Здесь речь идет не просто об инвестициях в энергетику, а об изменении подхода к водно-энергетическому вопросу. Ресурс, который ранее был источником разногласий, теперь начал превращаться в точку приложения совместного капитала и общих интересов. Кроме того, согласно официальной информации таджикской компании "Барки точик", целью проекта по воссоединению Таджикистана с Единой энергетической системой Центральной Азии является обеспечение обмена электроэнергией между Таджикистаном и Узбекистаном и возвращение Таджикистана в ЕЭС ЦА. В рамках проекта предусмотрена установка современного оборудования в точках подключения на 220 и 500 киловольт, синхронная работа сетей и повышение надежности системы.



Здесь есть еще одно важное геоэкономическое измерение. В ноябре 2025 года в официальных источниках Узбекистана шла речь о гидроэнергетических проектах на реке Зеравшан и о скоординированном режиме работы водохранилища Бахри Точик в вегетационный период. Это означает, что интересы энергетики, водных ресурсов и сельского хозяйства рассматриваются не по отдельности, а как взаимосвязанная система.



Что касается проекта CASA-1000, Узбекистан не является его прямым участником. Однако проект, как крупная инфраструктура, связывающая Таджикистан с экспортом электроэнергии в южном направлении, создает новую энергетическую географию во всем регионе, в том числе и для Узбекистана. Поэтому энергетическое сотрудничество Таджикистана и Узбекистана в контексте CASA-1000 правильнее рассматривать не как совместный двусторонний проект, а как внешний фактор формирования нового электроэнергетического рынка в регионе. Важно четко понимать эту разницу.



Культурно-гуманитарные связи



Прочность двусторонних отношений измеряется не только встречами президентов или торговыми таблицами, но и тем, насколько устойчивы связи на уровне простых людей. С этой точки зрения культурно-гуманитарное направление в таджикско-узбекских отношениях становится не второстепенной сферой, а одним из основных механизмов, который переносит политическое доверие на уровень общества.



В марте 2025 года во время мероприятий в Худжанде Шавкат Мирзиеев предложил ежегодно в дни праздника Навруз проводить в приграничных регионах совместные концерты и фестивали дружбы. На совместном концерте, в котором в тот день приняли участие главы государств, было особо подчеркнуто, что границы теперь являются линией братства, пространством новых возможностей и интеграции.



Эта тенденция отчетливо проявляется и в сфере туризма. По данным Комитета по туризму Узбекистана, на региональном туристическом форуме в Худжанде в апреле 2025 года обсуждались такие совместные маршруты, как "Золотое туристическое кольцо Ферганской долины" и "Навруз - в сердце Центральной Азии". Хотя эти маршруты связывают Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, на практике они также углубляют таджикско-узбекское гуманитарное сотрудничество. Они дают возможность совместно продвигать историческое наследие, привлекать малый бизнес и превращать приграничные территории в экономически активные зоны.



В этом смысле культурно-гуманитарные связи сегодня выполняют не только символическую, но и практическую задачу. Они переносят доверие с институционального уровня на общественный.



От двусторонних отношений к региональной модели



Оценивать значение таджикско-узбекских отношений только в рамках двух стран недостаточно. Это партнерство становится одним из опорных элементов нового регионального порядка в Центральной Азии. Подписание договора о точке стыка границ трех государств 31 марта 2025 года и принятие Худжандской декларации имели символическое и практическое значение для всего региона.



Геополитический смысл этого заключается в том, что вопросы, ранее считавшиеся в Центральной Азии источниками угроз границы, вода, транзит, энергия, теперь превращаются в инфраструктуру сотрудничества. Таджикистан и Узбекистан находятся в центре этого переходного процесса. Если договор о союзничестве между двумя странами является политическим каркасом, то рост торговли – его экономическим содержанием, а сотрудничество в энергетике и транспорте – его практическим механизмом.



Поэтому будущее таджикско-узбекского партнерства во многом зависит от одного вопроса: насколько быстро два государства смогут преобразовать политическую близость в институциональную и отраслевую интеграцию? Наблюдаемые на данный момент факты показывают, что Ташкент и Душанбе движутся по этому пути не назад, а именно вперед.



Дилшод Хакимов,

УзА Источник - Ховар

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената: Глава государства уделяет приоритетное внимание формированию инклюзивного общества

- Реформы во имя будущего

- Казахстан в Комиссии ООН по наркотикам: переход от стратегии защиты к глобальному наступлению на доходы наркобизнеса

- Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий

- Кадровые перестановки

- Ветерана финансовой системы наградили медалью "Еңбек ардагері"

- Нелегальную криптоферму ликвидировали в Карагандинской области

- В этот исторический для Казахстана момент важна сплоченность нации – Спикер Сената о референдуме по новой Конституции

- Мажилис ратифицировал Соглашение с Азербайджаном и Узбекистаном по развитию зеленой энергетики

