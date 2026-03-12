"Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии

04:03 16.03.2026

"Вкусно - и точка" впервые объявила о выходе на зарубежный рынок

12 марта 2026



"Вкусно - и точка" подписала договор с местным франчайзи, который будет развивать франшизу на территории Киргизии. В стране нет ресторанов McDonald's, первые точки российской сети планируется открыть там уже в 2026 году



Российская сеть ресторанов "Вкусно - и точка" выходит на внешний рынок, первым зарубежным направлением для нее станет Киргизия. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.



ООО "Система ПБО" - основное юридическое лицо компании - и ОсОО "Алькрест Фуд" подписали договор коммерческой концессии. По условиям этого соглашения ОсОО "Алькрест Фуд" будет развивать франшизу "Вкусно - и точка" в Киргизии.



В ближайшие пять лет компания планирует открыть более 15 ресторанов с разными концепциями обслуживания и создать около 750 рабочих мест.



Предприятия партнера-франчайзи будут следовать стандартам работы "Вкусно - и точка". Первые рестораны сети откроются в Киргизии ориентировочно в конце 2026 года.



"Кыргызстан - динамично развивающийся рынок с растущим спросом на качественные и доступные форматы общественного питания. "Вкусно - и точка" является правопреемником крупнейшей международной сети в России и начинает активно развиваться через франчайзинг за рубежом", - сказал генеральный директор ОсОО "Алькрест Фуд" Темирлан Миргазы.



Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приостановила работу в России в марте 2022 года. Уже в мае компания продала свой бизнес Александру Говору, владевшему франшизой сети в Сибири. Сумма сделки тогда названа не была. Предприниматель заявлял, что заключенный договор предусматривает опцион на обратный выкуп в течение 10–15 лет. В России рестораны продолжили работу под брендом "Вкусно - и точка".



У "Вкусно - и точка" более 970 точек в 66 российских регионах, более 100 из этих ресторанов работают по франшизе.



Приход "Вкусно - и точка" в Киргизию обсуждался несколько лет. О таких перспективах еще в декабре 2022-го, в частности, писал портал Vesti.kg.



На март 2026 года в Киргизии нет официальных ресторанов McDonald's.При этом там работают другие международные сети ресторанов фастфуда, например KFC.