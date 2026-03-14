15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
    Кыргызстан | КАДРЫ 
Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
12:04 16.03.2026

Некролог - Кенеш Жусупов
14.03.2026

Народ Кыргызстана, национальная литература понесли тяжелую и невосполнимую утрату. На 89-м году жизни скончался народный писатель Кыргызской Республики, кавалер ордена "Манас" II степени, лауреат Государственной премии имени Токтогула, Герой Труда Кыргызской Республики Кенеш Жусупов.

Кенеш Жусупов родился 14 апреля 1937 года в селе Эчки-Башы

Тянь-Шаньского района Нарынской области. В 1954 году окончил среднюю школу в селе Оттук. В 1956 году 1956 году поступил на факультет кыргызского языка и литературы Кыргызского национального университета, который окончил в 1961 году.

Трудовую деятельность начал в 1961–1963 годах в Тянь-Шаньской областной газете города Нарын. С 1964 года работал в Главном управлении по охране государственных тайн в печати при Совете Министров Киргизской ССР (Главлит). В 1966–1968 годах работал редактором в издательстве "Кыргызстан", в 1968–1973 годах – редактором сценарного отдела киностудии "Кыргызфильм". С 1978 года был литературным консультантом Союза писателей по Нарынской области, с 1984 года – редактором сектора художественного издания эпоса "Манас". В 1986 году был избран секретарем правления Союза писателей, а с 1987 по 2020 год работал главным редактором журнала "Ала-Тоо".

Творческий путь писателя начался с публикации рассказа "Түш" в 1958 году в газете "Ленинчил жаш". Первая книга "Жашоо кумары" была издана в 1965 году, а уже в 1966 году он был принят в члены Союза писателей СССР.

В последующие годы были изданы его книги "Каралдым тоолор", "Жүрөгүм менин тоолордо", "Ыр сабындагы өмүр", "Күлгүн курак", "Тоолуктар баяны", благодаря которым он был признан читателями как самобытный писатель со своим голосом и ярким творческим почерком.

В 1975 году книга "Ыр сабындагы өмүр", посвященная великой любви выдающегося поэта Алыкулa, глубине его человеческой трагедии и творческому подвигу, была удостоена премии Ленинского комсомола Кыргызстана. В том же году в Москве на русском языке вышел сборник рассказов и повестей "Лесорубы" ("Карагайчылар").

Кенеш Жусупов совместно с Ашымом Жакыпбековым подготовил прозаический вариант эпоса "Манас". Он также выступил инициатором и одним из соавторов фундаментального сорокатомного издания "Кыргыздар", в котором отражены этнография, культура, история, устная и письменная литература кыргызского народа.

Отдельные художественные произведения писателя переведены на турецкий, украинский, узбекский, чешский, русский, казахский, татарский, арабский и французский языки.

Труд Кенеша Жусупова, посвятившего всю свою жизнь развитию национальной культуры и литературы, был высоко оценен государством. Он награжден медалью "За трудовую доблесть", Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР, ему присвоено почетное звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики". Он является лауреатом Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула, кавалером ордена "Манас" II степени, удостоен почетных званий "Народный писатель Кыргызской Республики" и "Герой Труда Кыргызской Республики". Кроме того, он награжден золотой медалью международной организации ТЮРКСОЙ и является лауреатом ряда международных премий.

Он был почетным профессором Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева, а также ряда других высших учебных заведений.

Кенеш Жусупов пользовался особым уважением среди кыргызских писателей и деятелей культуры как трудолюбивый, скромный и интеллигентный человек. Многие молодые поэты и писатели почитали его как наставника и относились к нему с глубоким уважением.

Яркий образ Кенеша Жусупова навсегда останется в сердцах нашего народа. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.

С.Н. Жапаров, М.А. Маматалиев, А.А. Касымалиев, А.К. Койчиев, Э.Ж. Байсалов, А.С. Кадыралиев, Таалайбек кызы Жылдыз, Т.А. Ашымбаева, Ч. Абыкеев, А.М. Салымбеков, М.К. Мамбеталиев, Д.Ш. Кендирбаева, Н.Б. Сатаров, А.Дж. Джунушалиев, С.А. Раев, Т.С. Садыков, С. Токтакунова, К.К. Иманалиев, К.А. Ашымбаев, Т.М. Мамеев, Т.С. Самидинов, С.Ж. Жетимишов, К.Ж. Жусубалиев, М.М. Мамазаирова, А.Ж. Жакшылыков, Ш.Д. Дүйшеев, А.Р. Рыскулов, Н.А. Алымбеков, С.А. Акматбекова, А.Ө. Өмүрканов, Т.З. Закирова, Б. Усубалиев, М.А. Ааматов, К.Б. Бакиров, А.Э. Эркебаев, М. Мусаев, К.К. Кулуев, Ж.И. Саалаев, Ж.О. Кулмамбетов, А.М. Матисаков, Т.К. Чоротегин, Н.К. Капаров, К.Б. Чекиров, Н.Ө. Калыбеков ж.б.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773651840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев посетил избирательный участок №228 города Астаны
- О предварительных итогах явки граждан на 20.00
- Маулен Ашимбаев ознакомил наблюдателей ТюркПА с ключевыми нормами новой Конституции
- Большинство казахстанцев поддерживают новую Конституцию – Коалиция
- О влиянии ИИ на государственное управление
- Ерлан Кошанов встретился с делегацией международных наблюдателей МПА СНГ
- Кадровые перестановки
- Доля переработки сельхозпродукции в Казахстане достигнет 70% до конца года
- Канат Бозумбаев проверил паводкоопасные районы области Улытау
