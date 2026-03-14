Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов

12:04 16.03.2026

Некролог - Кенеш Жусупов

14.03.2026



Народ Кыргызстана, национальная литература понесли тяжелую и невосполнимую утрату. На 89-м году жизни скончался народный писатель Кыргызской Республики, кавалер ордена "Манас" II степени, лауреат Государственной премии имени Токтогула, Герой Труда Кыргызской Республики Кенеш Жусупов.



Кенеш Жусупов родился 14 апреля 1937 года в селе Эчки-Башы



Тянь-Шаньского района Нарынской области. В 1954 году окончил среднюю школу в селе Оттук. В 1956 году 1956 году поступил на факультет кыргызского языка и литературы Кыргызского национального университета, который окончил в 1961 году.



Трудовую деятельность начал в 1961–1963 годах в Тянь-Шаньской областной газете города Нарын. С 1964 года работал в Главном управлении по охране государственных тайн в печати при Совете Министров Киргизской ССР (Главлит). В 1966–1968 годах работал редактором в издательстве "Кыргызстан", в 1968–1973 годах – редактором сценарного отдела киностудии "Кыргызфильм". С 1978 года был литературным консультантом Союза писателей по Нарынской области, с 1984 года – редактором сектора художественного издания эпоса "Манас". В 1986 году был избран секретарем правления Союза писателей, а с 1987 по 2020 год работал главным редактором журнала "Ала-Тоо".



Творческий путь писателя начался с публикации рассказа "Түш" в 1958 году в газете "Ленинчил жаш". Первая книга "Жашоо кумары" была издана в 1965 году, а уже в 1966 году он был принят в члены Союза писателей СССР.



В последующие годы были изданы его книги "Каралдым тоолор", "Жүрөгүм менин тоолордо", "Ыр сабындагы өмүр", "Күлгүн курак", "Тоолуктар баяны", благодаря которым он был признан читателями как самобытный писатель со своим голосом и ярким творческим почерком.



В 1975 году книга "Ыр сабындагы өмүр", посвященная великой любви выдающегося поэта Алыкулa, глубине его человеческой трагедии и творческому подвигу, была удостоена премии Ленинского комсомола Кыргызстана. В том же году в Москве на русском языке вышел сборник рассказов и повестей "Лесорубы" ("Карагайчылар").



Кенеш Жусупов совместно с Ашымом Жакыпбековым подготовил прозаический вариант эпоса "Манас". Он также выступил инициатором и одним из соавторов фундаментального сорокатомного издания "Кыргыздар", в котором отражены этнография, культура, история, устная и письменная литература кыргызского народа.



Отдельные художественные произведения писателя переведены на турецкий, украинский, узбекский, чешский, русский, казахский, татарский, арабский и французский языки.



Труд Кенеша Жусупова, посвятившего всю свою жизнь развитию национальной культуры и литературы, был высоко оценен государством. Он награжден медалью "За трудовую доблесть", Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР, ему присвоено почетное звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики". Он является лауреатом Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула, кавалером ордена "Манас" II степени, удостоен почетных званий "Народный писатель Кыргызской Республики" и "Герой Труда Кыргызской Республики". Кроме того, он награжден золотой медалью международной организации ТЮРКСОЙ и является лауреатом ряда международных премий.



Он был почетным профессором Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева, а также ряда других высших учебных заведений.



Кенеш Жусупов пользовался особым уважением среди кыргызских писателей и деятелей культуры как трудолюбивый, скромный и интеллигентный человек. Многие молодые поэты и писатели почитали его как наставника и относились к нему с глубоким уважением.



Яркий образ Кенеша Жусупова навсегда останется в сердцах нашего народа. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.



С.Н. Жапаров, М.А. Маматалиев, А.А. Касымалиев, А.К. Койчиев, Э.Ж. Байсалов, А.С. Кадыралиев, Таалайбек кызы Жылдыз, Т.А. Ашымбаева, Ч. Абыкеев, А.М. Салымбеков, М.К. Мамбеталиев, Д.Ш. Кендирбаева, Н.Б. Сатаров, А.Дж. Джунушалиев, С.А. Раев, Т.С. Садыков, С. Токтакунова, К.К. Иманалиев, К.А. Ашымбаев, Т.М. Мамеев, Т.С. Самидинов, С.Ж. Жетимишов, К.Ж. Жусубалиев, М.М. Мамазаирова, А.Ж. Жакшылыков, Ш.Д. Дүйшеев, А.Р. Рыскулов, Н.А. Алымбеков, С.А. Акматбекова, А.Ө. Өмүрканов, Т.З. Закирова, Б. Усубалиев, М.А. Ааматов, К.Б. Бакиров, А.Э. Эркебаев, М. Мусаев, К.К. Кулуев, Ж.И. Саалаев, Ж.О. Кулмамбетов, А.М. Матисаков, Т.К. Чоротегин, Н.К. Капаров, К.Б. Чекиров, Н.Ө. Калыбеков ж.б.