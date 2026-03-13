О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана

14:12 16.03.2026 Заседание Кабинета Министров Туркменистана

13.03.2026



Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов провел по цифровой системе очередное заседание Кабинета Министров, на котором был рассмотрен ряд вопросов государственной жизни.



Открывая заседание, глава Туркменистана подчеркнул, что по случаю священной Ночи всемогущества осуществляется помилование граждан, осужденных за совершенные преступления, но сожалеющих о содеянном и искренне в этом раскаивающихся.



Далее слово было предоставлено секретарю Госсовета безопасности, председателю Комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования при Президенте Туркменистана Б.Гундогдыеву, доложившему об итогах проведенной работы по помилованию осужденных лиц по случаю Гадыр гиджеси.



Заслушав доклад, глава государства, следуя благородной традиции, подписал Указ о помиловании по случаю священной Ночи всемогущества 336 осужденных граждан.



Затем Президент Туркменистана поручил секретарю Госсовета безопасности, председателю Комиссии Б.Гундогдыеву совместно с руководителями правоохранительных органов провести необходимую работу для освобождения осужденных из мест заключения и возвращения их в ближайшее время домой, к своим семьям.



Глава государства Сердар Бердымухамедов пожелал помилованным гражданам добросовестно и вдохновенно работать, искренне служить Отчизне и жить, пользуясь плодами своего честного труда.



Далее слово было предоставлено Председателю Меджлиса Д.Гулмановой, которая проинформировала о ведущейся работе, исходя из поставленных задач по дальнейшему совершенствованию законодательства страны. В частности, сообщалось, что в настоящее время в соответствии с требованиями времени вносятся изменения и дополнения в действующие законы, связанные с обеспечением защиты прав и свобод человека, лицензированием отдельных видов деятельности, миграцией, охраной окружающей среды, а также в ряд других правовых актов.



Наряду с этим прозвучала информация о прошедшей 7 марта текущего года в Центре общественных организаций церемонии чествования женщин, удостоенных почетного звания "Ene mähri", организованных 7–8 марта в велаятах, городах Ашхабад и Аркадаг торжествах по случаю вручения некоторым женщинам – обладательницам почетного звания "Ene mähri" ключей от современных квартир. Как отмечалось, участницы мероприятий от имени всех женщин страны выразили глубокую признательность Президенту Туркменистана и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Герою-Аркадагу за реализуемые в Туркменистане масштабные преобразования, создаваемые условия для счастливой жизни и плодотворной деятельности.



Кроме того, сообщалось, что в рассматриваемый период состоялась встреча с руководителем Регионального представительства Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека по Центральной Азии. Также прошла видеоконференция с женщинами-парламентариями Национальной Ассамблеи Исламской Республики Пакистан, на которой были обсуждены вопросы совершенствования законотворческой деятельности.



Представители Меджлиса совершили служебные поездки в Брюссель (Королевство Бельгия) и приняли участие в 9-й парламентской встрече между Меджлисом Туркменистана и Европейским парламентом. Вместе с тем в ходе прошедших встреч парламентских групп дружбы Туркменистана и Бельгии был дан обзор осуществляемой нашей страной деятельности в политико-экономическом, культурно-гуманитарном направлениях, в области национального законодательства и состоялся обмен опытом в парламентской сфере.



Резюмируя информацию, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на важности продолжения работы по подготовке новых законопроектов, отвечающих реалиям времени.



Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов отчитался о предпринимаемых практических шагах в целях развития системы страхования, расширения видов оказываемых в этой сфере услуг, совершенствования ее правовой базы.



Как было доложено, согласно статье 44 Закона Туркменистана "Об охоте и охране охотничьих богатств" реализуются меры по обязательному государственному личному страхованию государственных инспекторов в области охоты и охраны охотничьих богатств.



В этой связи на рассмотрение главы Туркменистана было представлено соответствующее предложение.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в стране осуществляется эффективная деятельность, направленная на развитие системы страхования, поручив вице-премьеру провести необходимую работу по совершенствованию правовой базы данной сферы.



Выступивший затем заместитель Председателя Кабинета Министров Г.Агаджанов доложил о принимаемых комплексных мерах по укреплению материально-технической базы Государственного концерна "Türkmennebit".



Как сообщалось, проводимая в этом направлении работа призвана содействовать обеспечению бесперебойности и эффективности эксплуатации перспективных крупных нефтяных и газовых месторождений, бурения разведочных скважин и их освоения.



В данной связи вице-премьер представил на рассмотрение главы государства проект соответствующего документа.



Заслушав отчет, Президент Туркменистана отметил, что в стране осуществляется целенаправленная деятельность по освоению нефтегазовых месторождений, качественному и своевременному выполнению буровых работ и, подписав Постановление, адресовал вице-премьеру ряд поручений.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев отчитался о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний и подготовке к всенародной акции по высадке саженцев деревьев.



Как было доложено, на засеянных пшеницей полях в соответствии с нормами агротехники осуществляется уход, в частности, подпитка минеральными удобрениями и вегетационный полив.



Вместе с тем принимаются необходимые меры по подготовке к севу хлопчатника и проведению предстоящего сезона в установленные агротехнические сроки.



Вице-премьер также проинформировал о ведущейся работе по охране окружающей среды, обеспечению экологической устойчивости и превращению Отчизны в цветущий край. В этой связи на рассмотрение главы государства был представлен проект документа, подготовленного в целях успешного выполнения задач, поставленных в данном направлении.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на необходимости дальнейшего комплексного развития сельскохозяйственной отрасли, проведения с учетом агротехнических требований сезонных сельхозкампаний.



В центре внимания должны находиться вопросы, связанные с защитой природы, поддержанием экологического благополучия, сказал глава государства. В целях превращения страны в цветущий край Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановление "О проведении всенародной озеленительной акции в Туркменистане", адресовав вице-премьеру соответствующие поручения.



Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов отчитался о принимаемых мерах по модернизации строительного сектора страны.



Как было доложено, в настоящее время Министерством автомобильных дорог, созданным в соответствии с Указом Президента Туркменистана, осуществляется важная работа по совершенствованию деятельности дорожно-транспортной системы, реализации значимых проектов, реконструкции имеющихся автодорог и строительству новых, приведению согласно требованиям времени качества услуг, оказываемых в сфере международных транзитных грузоперевозок, и дальнейшему укреплению действующей в этой области законодательной базы.



В данной связи вице-премьер представил на рассмотрение главы государства соответствующее предложение.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в стране проводится эффективная работа по строительству, модернизации автомобильных дорог, созданию международных транспортных коридоров и поручил вице-премьеру принять меры по дальнейшему совершенствованию отечественной дорожно-транспортной системы.



Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Атагулыев отчитался о реализуемых практических шагах по обеспечению участия на высоком уровне Туркменистана во Всемирной специализированной выставке "ЭКСПО – 2027", которая состоится в городе Белград, Республика Сербия.



Как сообщалось, в рамках подготовки к предстоящему смотру, который пройдет под девизом "Игра для человечества: спорт и музыка для всех", осуществляются строительно-монтажные работы, оснащение и дизайнерское оформление национального павильона нашей страны. Туркменистан примет участие в этой выставке под девизом "Türkmenistan – parahatçylygyň owazy, saglygyň mekany" ("Туркменистан – мелодия мира, край здоровья").



В данной связи вице-премьер представил на рассмотрение главы государства соответствующее предложение.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан на постоянной основе принимает участие в крупных международных мероприятиях, что содействует развитию торгово-экономических отношений с зарубежными странами. Одобрив предложение об участии Туркменистана во Всемирной выставке "ЭКСПО – 2027", глава государства поручил вице-премьеру провести необходимую работу в этом направлении.



Выступившая затем заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Сейидова отчиталась о ходе подготовки к праздничным мероприятиям по случаю Национального праздника весны – Международного дня Новруз.



Как было доложено, по случаю этого праздника, широкого отмечаемого в стране, в местечке "Nowruz ýaýlasy" на территории Ахалского велаята будет дан старт культурно-массовым мероприятиям, подготовленным на основе произведений Героя-Аркадага и Президента Туркменистана, а также национальных обычаев и традиций, связанных с Новрузом.



Наряду с этим, предусматривается организовать выступления творческих коллективов страны, различные выставки, сценические постановки о народных традициях земледелия, животноводства, садоводства, ремеслах, семейных торжествах, а также праздничные концерты деятелей культуры и мастеров искусствы.



В этой связи на рассмотрение главы государства было представлено соответствующее предложение.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру должным образом подготовиться к мероприятиям по случаю Национального праздника весны – Международного дня Новруз, обеспечив высокий уровень их проведения.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Маммедов отчитался о планируемых к организации в апреле текущего года в высших учебных заведениях страны международных научно-практических конференций и олимпиад.



Как сообщалось, в предстоящем месяце в Туркменском государственном институте физической культуры и спорта по случаю Всемирного дня здоровья по цифровой системе состоится международная научно-практическая конференция "Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан–край международного сотрудничества и здоровья". Кроме того, в Туркменском государственном институте экономики и управления пройдут IV Открытая международная интернет-олимпиада по дисциплине "Макроэкономика" и по цифровой системе III международная научно-практическая конференция "Современные тенденции развития финансовых рынков", в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади – V Международная интернет-олимпиада по английскому языку и по цифровой системе международные научно-практические конференции "Научные исследования молодых" и "Мировой и национальный опыт преподавания иностранных языков: научные исследования и новые подходы".



Наряду с этим, в Туркменском государственном университете имени Махтумкули по цифровой системе пройдет международная научно-практическая конференция "Современные научные исследования в изучении историко-культурного наследия: устойчивое развитие народов и культур", в Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева намечена к проведению IV Открытая международная интернет-олимпиада по информатике, в Туркменском государственном медицинском университете имени Мырата Гаррыева в гибридном формате состоится международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы современной офтальмологии", в Туркменском сельскохозяйственном институте по цифровой системе пройдет II международная научно-практическая конференция "Рациональное использование природных богатств в сельском хозяйстве".



В вышеуказанных форумах и олимпиадах, наряду со студентами, профессорско-преподавательским составом высших учебных заведений, ученых страны, ожидается участие представителей престижных вузов мира.



В этой связи вице-премьер представил на рассмотрение главы государства соответствующее предложение.



Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в Туркменистане большое внимание уделяется развитию сферы образования, выявлению талантливой молодежи. Вместе с тем отмечалось, что укрепляется международное сотрудничество в данном направлении. Одобрив предложение о проведении в высших учебных заведениях страны международных научно-практических конференций и олимпиад, глава государства адресовал вице-премьеру ряд поручений на этот счет.



Затем заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов отчитался о ведущейся работе по расширению партнерства между Туркменистаном и Международной морской организацией (IМО).



Как отмечалось, одним из приоритетных векторов внешней политики Отчизны выступает развитие сотрудничества с международными организациями, в частности, с учреждениями, входящими в структуру ООН, в том числе с IМО.



Являясь членом этой Организации с 26 августа 1993 года, Туркменистан в последние годы активно взаимодействует с ней. Наша страна присоединилась к 14 конвенциям Международной морской организации и принимает комплексные меры по совершенствованию национального законодательства в соответствии с нормами данных документов, а также по их практической реализации.



В этой связи вице-премьер, министр иностранных дел озвучил ряд предложений, направленных на претворение в жизнь инициатив, выдвигаемых Туркменистаном в области транспортной дипломатии, и дальнейшего расширения партнерства с IМО.



В частности, в целях присоединения к конвенциям Международной морской организации предлагается создать рабочую группу в составе представителей профильных министерств и отраслевых ведомств страны.



В контексте укрепления международной правовой базы сотрудничества в области судоходства и сфере перевозок нашего государства одной из первоочередных задач данной Группы выступает проведение работы по присоединению Туркменистана к Конвенции данной Организации по облегчению международного морского судоходства.



Кроме того, предлагается в течение 2026 года организовать визиты руководителей IМО в Туркменистан для обсуждения перспективных направлений партнерства, а также различные семинары и практические конференции с участием представителей Организации.



Наряду с этим было высказано предложение об укреплении партнерских отношений нашей страны с IМО.



Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в стране ведется продуктивная работа по обеспечению на высоком уровне требований конвенций Международной морской организации. Одобрив предложения по развитию сотрудничества в этой области, глава государства адресовал вице-премьеру, министру иностранных дел ряд поручений.



Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннаев отчитался о проводимой работе по развитию цифровой экономики в стране.



Как отмечалось, во всех отраслях экономики внедряются цифровые технологии. При этом важное значение придается совершенствованию функционирования системы межведомственного электронно-информационного обмена, что создает широкие возможности для оказания в оперативном порядке государственных услуг, обеспечения доступности данных и кибербезопасности.



В этой связи вице-премьер представил на рассмотрение главы государства соответствующее предложение.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в стране эффективно развивается цифровая экономика и совершенствуется деятельность государственных органов. В данном контексте вице-премьеру было поручено провести необходимую работу по укреплению правовой базы системы межведомственного электронно-информационного обмена.



На заседании также был рассмотрен ряд других вопросов государственной жизни, по которым приняты соответствующие решения.



Завершая заседание Кабинета Министров по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны. Источник - Туркменистан: Золотой век

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нурсултан Назарбаев посетил избирательный участок №228 города Астаны

- О предварительных итогах явки граждан на 20.00

- Маулен Ашимбаев ознакомил наблюдателей ТюркПА с ключевыми нормами новой Конституции

- Большинство казахстанцев поддерживают новую Конституцию – Коалиция

- О влиянии ИИ на государственное управление

- Ерлан Кошанов встретился с делегацией международных наблюдателей МПА СНГ

- Кадровые перестановки

- Доля переработки сельхозпродукции в Казахстане достигнет 70% до конца года

- Канат Бозумбаев проверил паводкоопасные районы области Улытау

