 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.03.2026
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:51 16.03.2026

Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии

alexandr_rogers
16 марта 2026

Полномасштабная американо-израильская неспровоцированная агрессия против мирного Ирана, начавшаяся в конце февраля, продолжается третью неделю.
За это время Трамп успел больше десятка раз объявить о победе, тотальном уничтожении всей иранской армии, флота и так далее. Вот и вчера он опять заявил о "100% победе".
Ему бы определение слова "победа" в словаре посмотреть, что ли…



При этом ни один американский военный корабль не приближается к берегам Ирана ближе 700 километров (а "самовозгоревшийся" авианосец и вовсе плывет на ремонт в США). Странно, они же, по словам дурачка Хегсета и генерала Кейна, уже уничтожили 95% ударных возможностей Ирана. Ну так пусть подплывут поближе…

Доня при этом в очередной раз призвал военно-морские силы других стран участвовать в разблокировке Ормузского пролива (странно, они же с Хегсетом говорили, что никакой блокады нет, зачем тогда разблокировать?).
Но дурных нет, все дурные гниют в посадках на Украине. Поэтому на его призыв никто не откликнулся.

Там отставной садовник Боррель вообще взбунтовался и заявил, что "США не выиграли ни одной войны после Второй мировой" (я больше скажу, и Вторую мировую не они выиграли).

Трамп пригрозил НАТО "плохим будущим", если союзники не помогут США разблокировать Ормузский пролив.
Трамп заявил, что арабским странам следует присоединиться к войне против Ирана.
Зачем, Доня? Ты же уже всех подебил, а блокады пролива нет?!

Третья неделя каждодневных рассказов Дони "Да мы уже победили, в первый же час, легкая прогулка".
Между тем, "бесконечные" (по его же хрюканине) запасы ПВО заканчиваются.
Иранцы же, у которых США "уничтожили все их пусковые установки, ракеты и производства ракет", начали запускать все более тяжелые ракеты. В том числе сверхтяжелые двухтонные и твердотопливные двухступенчастые. Потому что сбивать их уже практически нечем.

Судя по всему, иранцы вынесли Нетаньяху с семьей (его брат и сын также вышли из чата), министра финансов Смотрича, министра нацбезопасности Бен-Гвира и главу Моссада.
"Обезглавливающие удары", оказывается, можно наносить в обе стороны.

Также вынесли штаб квартиры Моссада и ЦАХАЛа, главное полицейское управление Тель-Авива, портовую инфраструктуру ВМФ. И еще всякое военное.
Проклятый Роджерс, который говорил, что большой горный Иран (с населением где-то в 12 раз больше, чем в Израиле) сложнее вынести, чем маленький пустынный Израиль, опять врал чистую правду.

Азербайджан не втянулся, курды не втянулись, монархии Залива не втянулись (и явно не горят желанием втягиваться). В Ираке шиитское ополчение зажигает, в Ливане Хезболла ведет бои с войсками вторжения ЦАХАЛ.
И да, Россия не при чем к удару по британским солдатам в иракском Курдистане. "А мы тут не при чем, играемся с мячом" (или с мечом, тут неточно).
И еще много раз будем не при чем (это вам за Брянск, сукам облезлым!). "С луком полезней", говорю.

Пекин должен помочь с разрешением ситуации вокруг Ормузского пролива, считает Трамп.
"Думаю, Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90% своей нефти через этот пролив", заявил Трамп в интервью Financial Times в ночь на понедельник.
110%! 146%! Кто больше?! (при том, что там порядка 12-15%).
Китай, вражина, памаги! А то я перемагаю!

Американский лидер добавил, что предпочел бы знать позицию Пекина до запланированной на конец месяца встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
А то хотелось приехать и дверь с ноги открыть, как победун, а не получается…
Интересно, товарищ Си знаком с творчеством группировки "Ленинград", особенно с пестней "ЗОЖ"? Очень подходящий саундтрэк к текущей политике Трампа.

Теперь о прогнозах (как давно обещал, но все руки не доходили).
Как видим, надроч дурачков про "Сейчас США за три дня уничтожат Иран" не оправдался. Ситуация затягивается, и как из нее выходить, никто в Белом Доме даже не представляет (поэтому продолжают тупо закапывать себя все более очевидным и глупым враньем).
Давайте скажем прямо: Трамп тост (в смысле "спекся").

Очевидно, что без наземной операции Иран подавить не получится. А для наземной операции у США нет сил (там военспецы прикидывали, что нужно порядка 1,4-1,5 миллиона личного состава). В Иране в два раза больше населения, чем в Афганистане, откуда возглавляемая США коалиция так бесславно бежала несколько лет назад.
Попытка проводить ограниченную наземную операцию силами нескольких тысяч морпехов приведет к их разгрому. Напомню, что иранцы на угрозы наземной операции ответили "Мы ждем их с нетерпением".

Доня опять пытался наврать, что "Иранцы пришли с предложением по переговорам, но оно недостаточно хорошее, поэтому я его отверг". В ответ Аракчи заявил "Мы с ним не разговариваем".

Израиль потихоньку выносится. Скрывать гибель верхушки долго не получится.
Сделать с этим что-то США не в состоянии.
Остается "ядерная опция", нанесения ядерного удара по Ирану. Но даже это не гарантирует, что обстрелы после этого прекратятся, как и блокада Ормуза.
При этом формат "Сами напали, не вывезли, применили ядерку, но и это не помогло" будет предельно разрушительным как для Израиля, так и для США.

Иранцам нужно продержаться в текущем режиме еще недели три, чтобы последствия стали накапливаться.
Напомню, в Европе цены на энергоносители уже выросли. Многие производители удобрений прекратили свою работу.
В результате этого еды в ЕС осенью будет УЖЕ сильно меньше, и она будет сильно дороже.
Запасы топлива в Британии закончатся со дня на день. В Австралии заявлено, что где-то на две недели. Япония и Филиппины зависят от поставок через Ормуз на 90 и 94% соответственно.
Радио "Советское Информбюро" ставит им всем пестню группировки "Ленинград" из кинофильма "Бумер" с говорящим названием "Никого не жалко".

P.S. Доня в ближайшие пару недель будет очень занят. Ему до конца месяца нужно выучить на мандарине песенку
Подайте, подайте копейку
Солдату войны мировой,
Проклятая пуля-злодейка
Пробила пузырь мочевой…

Источник - Кухня Роджерса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773661860


  © CentrAsiaВверх  