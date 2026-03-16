Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится

Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:51 16.03.2026
Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии
alexandr_rogers
16 марта 2026
Полномасштабная американо-израильская неспровоцированная агрессия против мирного Ирана, начавшаяся в конце февраля, продолжается третью неделю.
За это время Трамп успел больше десятка раз объявить о победе, тотальном уничтожении всей иранской армии, флота и так далее. Вот и вчера он опять заявил о "100% победе".
Ему бы определение слова "победа" в словаре посмотреть, что ли…
При этом ни один американский военный корабль не приближается к берегам Ирана ближе 700 километров (а "самовозгоревшийся" авианосец и вовсе плывет на ремонт в США). Странно, они же, по словам дурачка Хегсета и генерала Кейна, уже уничтожили 95% ударных возможностей Ирана. Ну так пусть подплывут поближе…
Доня при этом в очередной раз призвал военно-морские силы других стран участвовать в разблокировке Ормузского пролива (странно, они же с Хегсетом говорили, что никакой блокады нет, зачем тогда разблокировать?).
Но дурных нет, все дурные гниют в посадках на Украине. Поэтому на его призыв никто не откликнулся.
Там отставной садовник Боррель вообще взбунтовался и заявил, что "США не выиграли ни одной войны после Второй мировой" (я больше скажу, и Вторую мировую не они выиграли).
Трамп пригрозил НАТО "плохим будущим", если союзники не помогут США разблокировать Ормузский пролив.
Трамп заявил, что арабским странам следует присоединиться к войне против Ирана.
Зачем, Доня? Ты же уже всех подебил, а блокады пролива нет?!
Третья неделя каждодневных рассказов Дони "Да мы уже победили, в первый же час, легкая прогулка".
Между тем, "бесконечные" (по его же хрюканине) запасы ПВО заканчиваются.
Иранцы же, у которых США "уничтожили все их пусковые установки, ракеты и производства ракет", начали запускать все более тяжелые ракеты. В том числе сверхтяжелые двухтонные и твердотопливные двухступенчастые. Потому что сбивать их уже практически нечем.
Судя по всему, иранцы вынесли Нетаньяху с семьей (его брат и сын также вышли из чата), министра финансов Смотрича, министра нацбезопасности Бен-Гвира и главу Моссада.
"Обезглавливающие удары", оказывается, можно наносить в обе стороны.
Также вынесли штаб квартиры Моссада и ЦАХАЛа, главное полицейское управление Тель-Авива, портовую инфраструктуру ВМФ. И еще всякое военное.
Проклятый Роджерс, который говорил, что большой горный Иран (с населением где-то в 12 раз больше, чем в Израиле) сложнее вынести, чем маленький пустынный Израиль, опять врал чистую правду.
Азербайджан не втянулся, курды не втянулись, монархии Залива не втянулись (и явно не горят желанием втягиваться). В Ираке шиитское ополчение зажигает, в Ливане Хезболла ведет бои с войсками вторжения ЦАХАЛ.
И да, Россия не при чем к удару по британским солдатам в иракском Курдистане. "А мы тут не при чем, играемся с мячом" (или с мечом, тут неточно).
И еще много раз будем не при чем (это вам за Брянск, сукам облезлым!). "С луком полезней", говорю.
Пекин должен помочь с разрешением ситуации вокруг Ормузского пролива, считает Трамп.
"Думаю, Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90% своей нефти через этот пролив", заявил Трамп в интервью Financial Times в ночь на понедельник.
110%! 146%! Кто больше?! (при том, что там порядка 12-15%).
Китай, вражина, памаги! А то я перемагаю!
Американский лидер добавил, что предпочел бы знать позицию Пекина до запланированной на конец месяца встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
А то хотелось приехать и дверь с ноги открыть, как победун, а не получается…
Интересно, товарищ Си знаком с творчеством группировки "Ленинград", особенно с пестней "ЗОЖ"? Очень подходящий саундтрэк к текущей политике Трампа.
Теперь о прогнозах (как давно обещал, но все руки не доходили).
Как видим, надроч дурачков про "Сейчас США за три дня уничтожат Иран" не оправдался. Ситуация затягивается, и как из нее выходить, никто в Белом Доме даже не представляет (поэтому продолжают тупо закапывать себя все более очевидным и глупым враньем).
Давайте скажем прямо: Трамп тост (в смысле "спекся").
Очевидно, что без наземной операции Иран подавить не получится. А для наземной операции у США нет сил (там военспецы прикидывали, что нужно порядка 1,4-1,5 миллиона личного состава). В Иране в два раза больше населения, чем в Афганистане, откуда возглавляемая США коалиция так бесславно бежала несколько лет назад.
Попытка проводить ограниченную наземную операцию силами нескольких тысяч морпехов приведет к их разгрому. Напомню, что иранцы на угрозы наземной операции ответили "Мы ждем их с нетерпением".
Доня опять пытался наврать, что "Иранцы пришли с предложением по переговорам, но оно недостаточно хорошее, поэтому я его отверг". В ответ Аракчи заявил "Мы с ним не разговариваем".
Израиль потихоньку выносится. Скрывать гибель верхушки долго не получится.
Сделать с этим что-то США не в состоянии.
Остается "ядерная опция", нанесения ядерного удара по Ирану. Но даже это не гарантирует, что обстрелы после этого прекратятся, как и блокада Ормуза.
При этом формат "Сами напали, не вывезли, применили ядерку, но и это не помогло" будет предельно разрушительным как для Израиля, так и для США.
Иранцам нужно продержаться в текущем режиме еще недели три, чтобы последствия стали накапливаться.
Напомню, в Европе цены на энергоносители уже выросли. Многие производители удобрений прекратили свою работу.
В результате этого еды в ЕС осенью будет УЖЕ сильно меньше, и она будет сильно дороже.
Запасы топлива в Британии закончатся со дня на день. В Австралии заявлено, что где-то на две недели. Япония и Филиппины зависят от поставок через Ормуз на 90 и 94% соответственно.
Радио "Советское Информбюро" ставит им всем пестню группировки "Ленинград" из кинофильма "Бумер" с говорящим названием "Никого не жалко".
P.S. Доня в ближайшие пару недель будет очень занят. Ему до конца месяца нужно выучить на мандарине песенку
Подайте, подайте копейку
Солдату войны мировой,
Проклятая пуля-злодейка
Пробила пузырь мочевой…