15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
16:03  Путин и Пашинян первыми поздравили Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана
В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
15:01 16.03.2026

Долгое время она не обращалась в госведомства для замены документа

ТАШКЕНТ, 15 марта. /ТАСС/. Жительница Узбекистана более 30 лет прожила с паспортом СССР, сейчас ей оформлены документы гражданина республики. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского Минюста.

Ранее в соцсетях появился материал "Последний гражданин СССР проживает в Самарканде". Как выяснили в ведомстве, Онархол Холдоровна Кубаева родилась 21 декабря 1972 года в Нуратинском районе, в 1992 году вышла замуж и сменила место жительства, переехав в другой район Самаркандской области. Отмечено, что долгое время женщина не обращалась для замены паспорта СССР в государственные ведомства.

"Гражданка [...] ранее не обращалась по данному вопросу к сотрудникам МФЦ, органам внутренних дел или Государственной миграционной службе, поэтому паспорт бывшего Союза не был заменен на паспорт гражданина Республики Узбекистан", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 14 марта женщине была оформлена ID-карта гражданина Узбекистана.

Выдача национальных паспортов в Узбекистане вместо паспортов СССР проводилась с 1995 по 2000 годы. В 2011 году в стране ввели биометрический паспорт с электронным носителем информации, а также начали переход на внутренние ID-карты..

Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773662460


