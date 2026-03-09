В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР

15:01 16.03.2026

Долгое время она не обращалась в госведомства для замены документа



ТАШКЕНТ, 15 марта. /ТАСС/. Жительница Узбекистана более 30 лет прожила с паспортом СССР, сейчас ей оформлены документы гражданина республики. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского Минюста.



Ранее в соцсетях появился материал "Последний гражданин СССР проживает в Самарканде". Как выяснили в ведомстве, Онархол Холдоровна Кубаева родилась 21 декабря 1972 года в Нуратинском районе, в 1992 году вышла замуж и сменила место жительства, переехав в другой район Самаркандской области. Отмечено, что долгое время женщина не обращалась для замены паспорта СССР в государственные ведомства.



"Гражданка [...] ранее не обращалась по данному вопросу к сотрудникам МФЦ, органам внутренних дел или Государственной миграционной службе, поэтому паспорт бывшего Союза не был заменен на паспорт гражданина Республики Узбекистан", - сказано в сообщении.



По данным пресс-службы, 14 марта женщине была оформлена ID-карта гражданина Узбекистана.



Выдача национальных паспортов в Узбекистане вместо паспортов СССР проводилась с 1995 по 2000 годы. В 2011 году в стране ввели биометрический паспорт с электронным носителем информации, а также начали переход на внутренние ID-карты..