16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
05:13  Швейцарский прецедент. Строительство "цифрового концлагеря" остановлено? - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 9 марта
Понедельник, 09.03.2026
23:30  Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов
21:28  Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана
20:39  Хуситы поздравили иранцев, - П.В.Густерин
16:20  Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
16:02 16.03.2026

Почему в Иране не признают название "азербайджанцы" и называют этот народ азербайджанскими тюрками?
До появления и распространения интернета иранцы любых национальностей и азербайджанцы не шибко общались друг с другом. Хотя последние могут иметь родственников из числа соплеменников, живущих в соседней стране. Но сейчас они полюбили устраивать бокс по переписке и крупные сетевые баталии, и предметом спора нередко выступает такая тонкая вещь, как название азербайджанского народа.

Жители Азербайджанской Республики величают себя азербайджанцами, тогда как в Иране представители того же народа по традиции именуются азербайджанскими тюрками. При этом, иранцы персидского происхождения своих северных соседей не стесняются поправлять и говорят, что их собственное самоназвание неправильное. Но и азербайджанцы Ирана тоже часто разделяют мнение своих соотечественников.

Почему?

Этнический национализм как развитая идеология возник в относительно недавнее время. Он зародился в Западной Европе в начале 19-го века, затем проник в Россию и далее на юг и восток. До этого почти повсеместно преобладала религиозная идентичность, согласно которой своим считался любой человек, принадлежащий к той или иной вере.

Наивысшее развитие этот подход получил в исторических исламских странах, таких, как Османская империя, держава Сефевидов и государство Великих Моголов. Ответственный политический, военный или административный пост мог занять абсолютно любой человек, если он придерживался официальной веры. Его собственное происхождение и язык значения не имели.

На низовом уровне это приводило к тому, что люди не осознавали самого понятия "национальность". А себя идентифицировали не по языку и этническому происхождению, а по городу и области проживания. Первые два фактора не были важны, т.к. было много смешанных браков и большинство людей знало несколько языков.

Применительно к Азербайджану люди могли величать себя бакинцами, гянджинцами, шемахинйцами, тебризцами, ардебильцами. Если говорить о более крупной общности, то они называли себя мусульманами или тюрками – в то время такие понятия, как нация и религия являлись синонимами. А вот если людям требовалось указать на отличия от кавказских горцев или иранцев, то они именовали себя тюрками. Тем не менее, региональная и религиозная принадлежность была важнее.

Но в конце 19-го века к закавказским тюркам Российской империи пришли европейские веяния. Была заимствована идея этнической нации, и за неимением у не общего имени нужно было как-то ее назвать. Выдвигались предложения назвать народ арранцами или ширванцами в честь мусульманского названия Кавказской Албании или области на территории современной Азербайджанской Республики.

Тем не менее, у термина "азербайджанцы" сторонников оказалось больше, так как он подчеркивал родство с иранскими собратьями. Еще до революции это слово стало использоваться в литературе и публицистике неофициально, а в советское время его приняли на государственном уровне. Цель была в том, чтобы жители Баку, Шемахи, Гянджи и других городов осознали себя, как единый народ. То же самое происходило в советской Средней Азии и по тем же причинам.

С другой стороны, в Иране такого не было. Вплоть до настоящего времени религиозная шиитская идентичность там считается более важной. Но простой народ из Иранского Азербайджана по старинке именовал себя тюрками, а в прессе и книгах для определенности использовалось дополнение, что они азербайджанские – азери-тюрки на фарси. Дело в том, что в стране очень много тюркских народов, есть и те, кого по аналогии зовут хорасанскими тюрками.

Поэтому иранцы, независимо от их происхождения, понятия "азербайджанцы" либо просто не знают, либо считают его немного надуманным, заставляющим забыть о тюркской идентичности. Ну и политическое руководство страны просто немного опасается потенциального азербайджанского сепаратизма и на всякий случай предпочитает, чтоб один народ, проживающий по обе стороны от границы, носил разные имена.

***

Происхождение названия "Азербайджан" (Справка)
Название имеет глубокие античные корни и прошло долгую лингвистическую эволюцию:
- Основная версия (антропоним): Имя восходит к Атропату - правителю Мидии в IV веке до н. э. (после распада империи Александра Македонского). Его область называли Атропатеной. Со временем в среднеперсидском языке название трансформировалось в Адурбадаган, а позже - в современное Азербайджан.
- Значение корня: Имя Atropates переводится с древнеиранского как "Защищенный огнем" или "Хранитель огня".
- Связь со стихией: В народной этимологии название часто трактуют как "Страна огней" (азер - огонь, байган - хранитель). Это связано с природными выходами газа на поверхность и древними храмами зороастрийцев-огнепоклонников.

***

Национальный состав Ирана (Справка)
Иран - унитарное, но полиэтничное государство. Официальная статистика по этносам не ведется, поэтому используются экспертные оценки.
Основные этнические группы:
- Персы (~61%): Государствообразующий этнос, преобладающий в центральных провинциях.
- Азербайджанские тюрки (~16–25%): Крупнейшее этническое меньшинство. В Иране их принято называть "тюрками" (Tork) или "азербайджанскими тюрками" (Tork-e Āzarbāyjāni), чтобы подчеркнуть их тюркский язык и культуру в отличие от ираноязычных групп. Они компактно проживают на северо-западе (провинции Восточный и Западный Азербайджан, Ардебиль, Зенджан), а также в Тегеране.
- Курды (~10%): Проживают на западе (Курдистан, Керманшах).
- Луры (~6%): Ираноязычный народ юго-запада.
- Белуджи (~2%): Суннитское население юго-востока.
- Арабы (~2%): Сосредоточены в нефтеносной провинции Хузестан.
- Туркмены (~2%): Проживают на северо-востоке (Голестан).
Ключевые особенности:
- Идентичность: Термин "иранец" (Irāni) объединяет всех граждан страны независимо от языка.
- Языковая политика: Единственным государственным языком является персидский (фарси), однако в регионах широко используются родные языки, включая азербайджанский тюркский.
- Религия: Большинство групп (персы, азербайджанские тюрки, луры) исповедуют шиизм, что является мощным объединяющим фактором.

Источник - Страна огней
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773666120


