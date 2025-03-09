Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?

16:02 16.03.2026

Почему в Иране не признают название "азербайджанцы" и называют этот народ азербайджанскими тюрками?

Страна огней

9 марта 2025



До появления и распространения интернета иранцы любых национальностей и азербайджанцы не шибко общались друг с другом. Хотя последние могут иметь родственников из числа соплеменников, живущих в соседней стране. Но сейчас они полюбили устраивать бокс по переписке и крупные сетевые баталии, и предметом спора нередко выступает такая тонкая вещь, как название азербайджанского народа.



Жители Азербайджанской Республики величают себя азербайджанцами, тогда как в Иране представители того же народа по традиции именуются азербайджанскими тюрками. При этом, иранцы персидского происхождения своих северных соседей не стесняются поправлять и говорят, что их собственное самоназвание неправильное. Но и азербайджанцы Ирана тоже часто разделяют мнение своих соотечественников.



Почему?



Этнический национализм как развитая идеология возник в относительно недавнее время. Он зародился в Западной Европе в начале 19-го века, затем проник в Россию и далее на юг и восток. До этого почти повсеместно преобладала религиозная идентичность, согласно которой своим считался любой человек, принадлежащий к той или иной вере.



Наивысшее развитие этот подход получил в исторических исламских странах, таких, как Османская империя, держава Сефевидов и государство Великих Моголов. Ответственный политический, военный или административный пост мог занять абсолютно любой человек, если он придерживался официальной веры. Его собственное происхождение и язык значения не имели.



На низовом уровне это приводило к тому, что люди не осознавали самого понятия "национальность". А себя идентифицировали не по языку и этническому происхождению, а по городу и области проживания. Первые два фактора не были важны, т.к. было много смешанных браков и большинство людей знало несколько языков.



Применительно к Азербайджану люди могли величать себя бакинцами, гянджинцами, шемахинйцами, тебризцами, ардебильцами. Если говорить о более крупной общности, то они называли себя мусульманами или тюрками – в то время такие понятия, как нация и религия являлись синонимами. А вот если людям требовалось указать на отличия от кавказских горцев или иранцев, то они именовали себя тюрками. Тем не менее, региональная и религиозная принадлежность была важнее.



Но в конце 19-го века к закавказским тюркам Российской империи пришли европейские веяния. Была заимствована идея этнической нации, и за неимением у не общего имени нужно было как-то ее назвать. Выдвигались предложения назвать народ арранцами или ширванцами в честь мусульманского названия Кавказской Албании или области на территории современной Азербайджанской Республики.



Тем не менее, у термина "азербайджанцы" сторонников оказалось больше, так как он подчеркивал родство с иранскими собратьями. Еще до революции это слово стало использоваться в литературе и публицистике неофициально, а в советское время его приняли на государственном уровне. Цель была в том, чтобы жители Баку, Шемахи, Гянджи и других городов осознали себя, как единый народ. То же самое происходило в советской Средней Азии и по тем же причинам.



С другой стороны, в Иране такого не было. Вплоть до настоящего времени религиозная шиитская идентичность там считается более важной. Но простой народ из Иранского Азербайджана по старинке именовал себя тюрками, а в прессе и книгах для определенности использовалось дополнение, что они азербайджанские – азери-тюрки на фарси. Дело в том, что в стране очень много тюркских народов, есть и те, кого по аналогии зовут хорасанскими тюрками.



Поэтому иранцы, независимо от их происхождения, понятия "азербайджанцы" либо просто не знают, либо считают его немного надуманным, заставляющим забыть о тюркской идентичности. Ну и политическое руководство страны просто немного опасается потенциального азербайджанского сепаратизма и на всякий случай предпочитает, чтоб один народ, проживающий по обе стороны от границы, носил разные имена.



***



Происхождение названия "Азербайджан" (Справка)

Название имеет глубокие античные корни и прошло долгую лингвистическую эволюцию:

- Основная версия (антропоним): Имя восходит к Атропату - правителю Мидии в IV веке до н. э. (после распада империи Александра Македонского). Его область называли Атропатеной. Со временем в среднеперсидском языке название трансформировалось в Адурбадаган, а позже - в современное Азербайджан.

- Значение корня: Имя Atropates переводится с древнеиранского как "Защищенный огнем" или "Хранитель огня".

- Связь со стихией: В народной этимологии название часто трактуют как "Страна огней" (азер - огонь, байган - хранитель). Это связано с природными выходами газа на поверхность и древними храмами зороастрийцев-огнепоклонников.



***



Национальный состав Ирана (Справка)

Иран - унитарное, но полиэтничное государство. Официальная статистика по этносам не ведется, поэтому используются экспертные оценки.

Основные этнические группы:

- Персы (~61%): Государствообразующий этнос, преобладающий в центральных провинциях.

- Азербайджанские тюрки (~16–25%): Крупнейшее этническое меньшинство. В Иране их принято называть "тюрками" (Tork) или "азербайджанскими тюрками" (Tork-e Āzarbāyjāni), чтобы подчеркнуть их тюркский язык и культуру в отличие от ираноязычных групп. Они компактно проживают на северо-западе (провинции Восточный и Западный Азербайджан, Ардебиль, Зенджан), а также в Тегеране.

- Курды (~10%): Проживают на западе (Курдистан, Керманшах).

- Луры (~6%): Ираноязычный народ юго-запада.

- Белуджи (~2%): Суннитское население юго-востока.

- Арабы (~2%): Сосредоточены в нефтеносной провинции Хузестан.

- Туркмены (~2%): Проживают на северо-востоке (Голестан).

Ключевые особенности:

- Идентичность: Термин "иранец" (Irāni) объединяет всех граждан страны независимо от языка.

- Языковая политика: Единственным государственным языком является персидский (фарси), однако в регионах широко используются родные языки, включая азербайджанский тюркский.

- Религия: Большинство групп (персы, азербайджанские тюрки, луры) исповедуют шиизм, что является мощным объединяющим фактором.