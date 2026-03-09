Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле

23:12 16.03.2026

В Пакистане заявили, что целью атак в Кабуле были афганские военные объекты



В министерстве информации и телерадиовещания исламской республики отметили, что это подтверждает последовавший за ударами взрыв боеприпасов



ИСЛАМАБАД, 16 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Пакистана нанесли удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле и провинции Нангархар. Об этом сообщило министерство информации и телерадиовещания исламской республики.



"Ночью 16 марта Пакистан нанес точные удары по военным объектам и инфраструктуре поддержки террористов, включая склады технического оборудования и боеприпасов афганских талибов и [группировки] "Фитна аль-Хаваридж" в Кабуле и Нангархаре, которые использовались против мирных жителей Пакистана", - говорится в сообщении отдела по проверке достоверности сведений министерства в X. Последовавший за ударами взрыв боеприпасов подтверждает, что атаке подвергся военный объект, добавили в ведомстве.



Ведомство опровергло заявление афганских властей о том, что из-за атаки Пакистана пострадал центр реабилитации наркозависимых, назвав его "еще одним искажением фактов, направленным на введение в заблуждение общественности".



Ранее представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид заявил, что Пакистан "в очередной раз нарушил воздушное пространство Афганистана, нанеся удар по реабилитационному центру для наркозависимых в Кабуле, в результате чего погибли и получили ранения наркозависимые, проходившие лечение".



Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.