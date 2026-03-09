Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта

00:05 17.03.2026 ВС РФ готовятся отразить очередную попытку ВСУ перейти в локальное контрнаступление – итоговая сводка Readovka за 16 марта



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 16 марта в разрезе СВО. Русские войска готовы во всеоружии встретить очередную попытку ВСУ перейти в контрнаступление на Добропольском и Запорожском направлениях. На Украине отмечены признаки системных мер по ликвидации политических угроз Зеленскому.







К "теплому" приему готовы



Настал ответственный момент, который определит оперативную картину к началу весенне-летней наступательной кампании ВС РФ сразу на двух оперативных направлениях. Особая важность второй половины марта заключается в том, что противник, по всей видимости, начал проводить специфические мероприятия, указывающие на подготовку к масштабному контрудару.



На Запорожском направлении ВСУ резко активизировались. Например, на Добропольском направлении есть разведывательные признаки подготовки неприятеля к активным действиям.



На стыке Запорожской и Днепропетровской областей в полосе ответственности 29-й гвардейской ОА ВС РФ неприятель продолжает подкидывать подкрепления в так называемый заповедник, сформировавшийся при расширении серой зоны в результате провала штурмовых войск ВСУ при атаке из района пгт Покровское и села Великомихайловка. К этому добавилось то, что из окрестностей населенного пункта Воздвижевка, находящегося на границе зон ответственности 36-й и 5-й армий ВС РФ, неприятель начал заводить маневренные группы на ранее брошенные им позиции в лесопосадках. Зона их активности ограничена треугольником сел Доброполье – Варваровка – Ровнополье. Особенность действий украинских войск заключается в том, что они используют возможности, которые предоставляет стык зон ответственности наших оперативных объединений. Зазоры между ними – это естественное явление. Противник пытается проникать в оперативный тыл ВС РФ и концентрироваться там, но по мере выявления нашими средствами разведки просочившиеся солдаты уничтожаются. Намерения Киева предельно ясны. Он намеревается создать предпосылки для соединения своих сил в случае массированной атаки с запада на восток и с севера на юг. Это может быть той самой попыткой спасти Ореховский укрепрайон, о которой писала редакция Readovka. У такого плана, несмотря на видимую логику, есть серьезный изъян, – ничего, кроме "избиения" свой мотопехоты, неприятель не получает. Накапливающиеся силы не могут на данный момент собраться в группировку, представляющую реальную опасность, широкий спектр средств поражения ВС РФ не дает им этого сделать. Однако нынешние действия, возможно, – всего лишь прелюдия к вводу в бой больших по составу соединений, для которых сейчас готовят маршруты просачивания.



Второй опасный сектор – это полоса ответственности 2-й гвардейской ОА ВС РФ, действующей к западу и северо-западу от Покровска. Источники, близкие к действующей армии, сообщили о признаках сосредоточения сил 7-го АК ВСУ (десантно-штурмовой корпус состоит из 3 ДШБр, одного ДШП при отдельных батальонах различного назначения – прим. ред.). Предположительная задача противника состоит в атаке на двух участках. Первый – между селами Новоподгороднее и Сергеевка, второй – на пространстве между населенными пунктами Гришино и Сергеевка. Целью ВСУ в этом секторе может быть выбивание ВС РФ за пределы Днепропетровщины (район села Новоподгороднее). Более того, этим шагом неприятель может попытаться облегчить положение своих войск на оборонительных рубежах практически по всей протяженности Добропольского направления. Таким образом он стремится стабилизировать фронт, чтобы в дальнейшем восстановить контроль над селом Гришино и южной частью города Белицкое.



Сложившаяся обстановка свидетельствует о том, что неприятель может как активно пытаться ввести русскую армию в заблуждение, так и готовить действия сразу на двух направлениях. На одном они уже есть, а на втором наблюдаются существенные разведпризнаки. Не стоит забывать, что, как показал опыт провала целого спектра наступательных и контрнаступательных операций последних 2 лет, украинское командование подходит к планированию с максимальной амбициозностью. Оно может попытаться контратаковать сразу на двух направлениях. К тому же, их объединяет то, что Добропольское и восток Запорожского направления входят в поле интересов Киева с точки зрения нарратива о "возвращении под контроль Днепропетровщины".



Ликвидация политической угрозы



НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины, создано при непосредственном участии США в 2015 году – прим. ред.) сообщило о том, что его детектив задержан на одном из блокпостов военной полиции в городе Сумы.



"Сегодня на одном из блокпостов при въезде в город Сумы был выявлен гражданин Украины, у которого имелся ряд признаков, предполагавших его дополнительную проверку. Мужчина является выходцем из территорий, занятых российскими войсками, не назвал место своей работы, для подтверждения личности показал лишь страницу из "Дії", а во время анализа его контактов был обнаружен ряд российских номеров", – сообщила спецслужба поздно вечером 15 марта.



Эта история примечательна тем, что задержанный СБУ сотрудник антикоррупционного бюро отпущен без открытия какого-либо делопроизводства, как сообщило НАБУ сегодня. То есть якобы агент спецслужб РФ просто так был отпущен даже после официального релиза СБУ, в котором содержался намек на госизмену сотрудника НАБУ. Что же произошло?



Известно, что сотрудники антикоррупционного бюро в конце 2025 года объявляли о подозрении в отношении ряда нардепов от партии "Слуга народа" (партия Зеленского в парламенте – прим. ред.) в том, что они покупали голоса нардепов из других фракций при важных голосованиях. Кроме того, именно НАБУ в рамках операции "Мидас" разоблачило схему хищения средств из энергетического сектора экономики, которую организовал личный друг Зеленского и бывший совладелец "Квартала-95" Тимур Миндич. Вместе с ним разоблачено множество украинских госчиновников. Итогом большого скандала стала отставка Ермака с поста главы Офиса президента. До этого он считался самым непотопляемым из всего политического истеблишмента Украины. Ведь все кадровые вопросы курировал именно он.



В совокупности деятельность НАБУ критически угрожает режиму Зеленского. И угроза состоит даже не в том, что расследования против нардепов из партии "слуг" могут парализовать работу парламента незалежной. Она заключается в том, что НАБУ обладает сведениями об участии Миндича в схемах хищения средств и из оборонных проектов. Кроме того, многие на пике развития "Миндичгейта" ожидали, что антикоррупционное бюро разоблачит высших военных и самого Зеленского. Ведь он, как личный друг Миндича, просто не мог не знать о воровстве, вероятно, находясь непосредственно в доле.



Таким образом, громкое задержание и последовавшее освобождение детектива НАБУ в Сумах, – своего рода эхо переговорного процесса между структурами. Вероятно, СБУ могла получить некоторые заверения в том, что антикоррупционное бюро что-то сделает или делать не будет. Затем последовало освобождение задержанного сотрудника.



В этом случае можно наблюдать, что СБУ с новым врио руководителя генерал-майором Хмарой ведет системную работу против потенциальных угроз Зеленскому. На той неделе намек на необходимость "сидеть ровно и не рыпаться" был дан командиру 3-го АК ВСУ Билецкому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Сейчас намек а-ля "если что-то нарыл, вслух не говори" дан НАБУ. И рычаг воздействия СБУ до неприличия прост. Кого надо обвинят в сотрудничестве с Москвой и какими весомыми не были бы улики, они не будут ничего стоить, если начнется масштабная кампания по обвинению борцов с коррупцией в госизмене. В таком случае даже конкретные доказательства можно будет подать в качестве подделок Москвы.



Вчера, 15 марта, редакция подвела итоги недели. Источник - Readovka

