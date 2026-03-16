 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.03.2026
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
Архив
  © CentrAsiaВверх  
01:01 17.03.2026

Иран и матрица лжи: против чего на самом деле воюют на Ближнем Востоке
Как глава иранского МИД громит неправду
16.03.2026 | Платон БЕСЕДИН

В социальных сетях и медиа США появился новый герой. Это не Дональд Трамп, не Илон Маск и даже не Эминем. Это глава иранского МИД Аббас Арагчи. Периодически он выступает в американских эфирах; после чего цитаты из его спичей разлетаются по социальным сетям и весям США. Что же такое ценное или, получается, бесценное сообщает миру Арагчи? Какими откровениями он фонтанирует, разоблачая подлый западный истеблишмент? Можно сказать, что Арагчи метко бьет в проблемные места США.

Он говорит, что Иран не является угрозой для простых американцев, а Трамп ставит интересы Израиля выше безопасности простых граждан США. Более того, на это тратятся гигантские деньги налогоплательщиков, и, несомненно, американский народ заслуживает адекватного расходования средств. Рост цен, удорожание кредитов, потери на пенсионных счетах - все это результат действий американского и израильского правительств.

Как видим, на самом деле, Аббас Арагчи произносит абсолютно стандартные вещи. Он выступает в роли того самого Капитана Очевидности. Однако даже столь простые вещи еще должны пробиться к аудитории. Они отзываются не у всех, а главным образом в сердцах тех, кто еще не разучился сострадать и мыслить. Это важно понимать: тотальная матрица лжи стала настолько всепроникающей, что, казалось бы, хрестоматийные вещи давно отменены.

Уже вроде бы моветон вспомнить великие антиутопии Хаксли, Оруэлла и Замятина, но все происходит именно так, как там описано. "Война – это мир. Свобода – это рабство". Получается, что ложь – это правда. И, действительно, то, как действуют США и Израиль по отношению к остальным государствам, заставляет вспомнить классическое: "Дьявол – отец лжи". Потому что ложь эта становится не только средством, но и средой обитания.

Кто убил 165 школьниц в Иране? Вашингтон дает ответ в "лучших украинских" традициях: это сам Иран убивает своих детей. Что будет с ценами на нефть? "Я стабилизирую их" – так отвечает Трамп, но за счет чего? И что будет с теми странами на Ближнем Востоке, кто доверился Вашингтону? Это их небоскребы и торговые центры, это их порты и аэропорты задевает Иран вместе с американскими военными базами, которые, точно коровьи лепешки, раскиданы в регионе.

Ложь американцев очевидна даже самым слепым и убогим. Поэтому диалог с иранцами на американском телевидении выглядит примерно так.

- Почему вы атакуете наши военные базы?

- Потому что вы бомбите нас и убиваете наших детей, – отвечают иранцы.

Гениальный фильм "Не смотрите наверх", кроме прочего, содержит прекрасную сцену, где американский генерал впаривает посетителям Белого дома за деньги то, что раздается бесплатно. И люди ведутся на это. Собственно, так устроена матрица лжи, в которую Запад пытается затянуть всех нас. Фокус в том, что лишь две страны отказались пребывать там – это Иран и Северная Корея. Одну из них Вашингтон решился атаковать. И что?

Я не знаю, что будет дальше. На самом деле, никто не знает. Более того, победа в войне в современном мире – это что-то в принципе довольно призрачное, туманное. Поэтому американцы уверены в том, что уже достигли поставленных целей. Это не просто декларация "нам бы так хотелось" и сотрясение воздуха – это на самом деле уверенность в результатах. А меж тем в ответ из Ирана летит, что победы в войне нельзя достичь несколькими постами в социальных сетях.

И можно как угодно относиться к Ирану: радикализировать, демонизировать или, наоборот, ванилизировать его. Но даже мало-мальски мыслящим людям очевидно, что именно Иран сегодня бросил вызов Системе Зла и Матрице Лжи. Те выстраивались годами – и казалось, все добровольно согласились стать их рабами, полюбив, согласно Хаксли, свое рабство. Иран показал, что можно иначе. Он явил другое отношение и к угрозам извне, и к самим себе.



Именно Иран дал отпор Системе Зла и Матрице лжи. Именно Иран показал, как надо сражаться. По сути, Иран стал единственной страной, бросившей вызов. И главное – Иран явил, что такое национальное достоинство. На место тех, кто был убит, встали новые, и они говорят, что постараются взять свое. Это вызывает уважение, а порою и восхищение. Независимо от того, симпатичен Иран и его руководство или нет. Суть в другом: мы видим удар по лжи. Мы видим сопротивление. Это суверенитет. Это честь. Это воля.

Потому и слушают люди Аббаса Арагчи. С одной главной целью слушают: чтобы убедиться – мир не перевернут и не извращен окончательно. Черное – это черное, а белое – это белое. Да, мы дошли до того состояния, когда девять больных не только приходят к одному здоровому и заявляют, что он болен, потому что он не такой, как они, но и бьют его. Эти больные объявляют войну и ведут огонь на поражение всему тому, что не хотят принимать, а мечтают изгадить и извратить. Это не просто война с другим политическим режимом и с другой религией – это война с неприятием тотальной, омерзительной лжи.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773698460


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  