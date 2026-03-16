04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
12:51  На месте удара по школе в Минабе обнаружены фрагменты американской ракеты Tomahawk
10:44  В Кыргысзтане утвержден порядок блокирования сайтов с элементами порнографии
10:36  Кадровые перестановки в Туркменистане 6 марта 2026
10:32  Кадровые изменения в Таджикистан 6 марта 2026
10:22  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-9 марта 2026
Экс-президент Туркменистана отправился в Китай с визитом доброй воли

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
16.03.2026

Предстоящий 17–19 марта визит доброй воли Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в Китай закрепит за Пекином статус ключевого стратегического партнера Ашхабада. На фоне растущей напряженности вокруг Ирана поездка Бердымухамедова по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина приобретает особое значение: именно сейчас должны быть определены векторы сотрудничества на ближайшие годы. Несмотря на отсутствие детально прописанной повестки, в экспертной среде не исключают, что этот визит Аркадага ("покровителя" – титул Гурбангулы Бердымухамедова) в КНР может стать судьбоносным.

Учитывая объявленный китайским МИД статус визита Гурбангулы Бердымухамедова как "визита доброй воли", можно ожидать, что он приурочен к проведению выставки Appliance & Electronics World Expo (AWE) 2026, которая проводилась c 12 по 15 марта в Шанхае и имеет "деловое" продолжение за рамками официальных сроков проведения.

Эта выставка была ключевой площадкой для мировых технологических гигантов и, как пишут организаторы, "станет маяком будущего "умного" образа жизни" и проходит под девизом: "Умный ИИ, умное будущее". В этом году она объединила более 1200 ведущих компаний со всего мира. На ней демонстрируются передовые технологии, приложения искусственного интеллекта и интеллектуальные экосистемы, а также освещаются последние цифровые и экологические достижения в области бытовой техники и потребительской электроники.

"Зная, что Аркадаг превратил в общенациональный проект свой "умный город" – одноименный Аркадаг, его интерес к подобным мероприятиям вполне оправдан и статус "визита доброй воли" совместим с его желанием ознакомиться с передовым мировым опытом. И, если бы его желание в постройке "умного города" с "умными домами" распространялось дальше скупки новейших гаджетов, он вполне мог бы скорость и доступность интернета в Туркменистане перевести из конца общемирового списка в его начало. Иначе даже самые "умные" гаджеты не работают и интеллекту, в том числе искусственному, жить и работать в условиях фактического отсутствия интернета просто невозможно", – сказал "НГ" политолог Дерья Караев.

Однако, по его словам, все эти увлечения туркменского руководства не снимают всех вопросов туркмено-китайских отношений, которые имеют главную базу – поставки туркменского газа в Китай и целый ворох накопившихся проблем, которые обрамляют этот вопрос (см. "НГ" от 29.10.23).

По информации туркменского МИД, после визита в Китай в сентябре 2025 года было объявлено "о подготовке Генеральной договоренности об основных принципах сотрудничества в газовой сфере между Туркменистаном и Китаем", но, по словам Караева, никаких реальных подвижек в этой сфере не наблюдается. В сообщении внешнеполитического туркменского ведомства указывается, что в ее преамбуле есть прямая ссылка на "Клятвенный договор" между туркменским и китайским народами.

"Это уникальный документ, датированный 49 годом до нашей эры, который предки туркмен подписали с народом Китая. Само название "Клятвенный договор" подчеркивает незыблемость и святость заложенных в его основу устоев во взаимоотношениях двух народов", – говорится в сообщении.

"Эта самая "Клятва верности" сейчас звучит как никогда актуально, учитывая, что предназначена она была как раз для подобных случаев, когда действия США отрезают Китай от основных поставщиков энергоресурсов – примеры Венесуэлы, Ирана, а также гражданской войны в Мьянме, третьего после России и Туркменистана поставщика трубопроводного газа в Китай, более чем красноречивы", – подчеркнул Караев.

По мнению политолога, дипломатические игры Туркменистана с Соединенными Штатами (см. "НГ" от 02.06.24) дали повод насторожиться китайским властям еще два года назад. И, кроме сущностных вопросов о поставках газа – о формировании "формулы цены", определении валют расчета, о судьбе четвертой ветки/линии D газопровода Туркменистан–Китай, китайские власти уже думают о том, насколько власти Туркменистана смогут быть искренними в попытках устоять перед давлением США по ограничению возможностей Китая в его энергетической устойчивости. Недавние истории с необъявленными визитами специального посланника США по Центральной Азии Серджио Гора и министра армии США Дэниела Дрисколла в Ашхабад (см. "НГ" от 25.01.26), с посадкой американских военных самолетов на одном из аэродромов Туркменистана, попытки Аркадага попасть на "Саммит мира" Дональда Трампа (см. "НГ" от 18.02.26), а также экстренное назначение нового посла Туркменистана в США создают колоссальный объем неопределенности во внешней политике Ашхабада и касается она в первую очередь Китая.

"И если ранее представители США на различных переговорах с туркменскими властями заявляли об их поддержке в качестве альтернативы поставкам в Китай других экспортных маршрутов – ТАПИ (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия), Южного газового коридора для транзита в Европу, сейчас речь может идти о прекращении поставок в Китай без всяких альтернатив, но с обещанием поддержать таковые в будущем. В свою очередь, это привносит фактор неопределенности уже в положение самого Туркменистана, поскольку деньги за поставки газа в Китай являются основой его бюджета в принципе. Могут ли пойти США на такие радикальные шаги в отношении государства, избегающего участия в любых блоках и объединениях, когда Ирану и членство в ШОС не помогло, вопрос даже не риторический, а претензий к туркменским властям может внезапно найтись достаточно, о чем неоднократно говорилось в докладах правозащитников и диссидентов. Да и фактор дестабилизации обстановки в Иране и Афганистане с формированием потоков беженцев в Туркменистан никто с повестки не снимал", – отметил Караев.

Будет ли сейчас готов сам Гурбангулы Бердымухамедов давать некие гарантии китайской стороне по непрерывности поставок газа, вопрос открытый. Как показывает пример Ирана, такие обещания легко переходят в категорию трудновыполнимых или невыполнимых вовсе. И статус нейтралитета, еще одного символа Туркменистана, хоть и признанного ООН, может "не сыграть", так как с учетом нынешних условий его попросту некому будет отстоять.

Источник - Независимая газета
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев посетил избирательный участок №228 города Астаны
- О предварительных итогах явки граждан на 20.00
- Маулен Ашимбаев ознакомил наблюдателей ТюркПА с ключевыми нормами новой Конституции
- Большинство казахстанцев поддерживают новую Конституцию – Коалиция
- О влиянии ИИ на государственное управление
- Ерлан Кошанов встретился с делегацией международных наблюдателей МПА СНГ
- Кадровые перестановки
- Доля переработки сельхозпродукции в Казахстане достигнет 70% до конца года
- Канат Бозумбаев проверил паводкоопасные районы области Улытау
