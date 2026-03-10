Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу

13:16 17.03.2026

Они там, в Вашингтоне все малахольные?!



Чем дальше в лес, тем безумнее конгрессмены… Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США от республиканцев Ньют Гингрич решил присоветовать Трампу, как "легко и дешево" создать альтернативный Ормузскому проливу водный путь.



"Вместо того чтобы вечно сражаться за 21-мильный узкий проход, мы пророем новый канал через дружественную территорию. Дюжина термоядерных взрывов - и у вас будет водный путь шире Панамского канала, глубже Суэцкого и безопасный от атак Ирана", - написал Гингрич в соцсети.



Самое замечательное, что проложить новую транспортную артерию с помощью атомных бомб этот "гений" предлагает через территорию Объединенных Арабских Эмиратов! Главное же заключается в том, что Гингрич уже подсчитал: чтобы таким способом соединить воды Персидского и Оманского заливов потратить придется всего-то 5 миллиардов долларов – меньше, чем уже ушло на войну с Ираном.



Вы как там, в Эмиратах - живы еще? Не померли от счастья?



На картинке – прекрасный альтернативный вариант:



