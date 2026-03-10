|Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
15:01 17.03.2026
Пожар на авианосце USS Gerald Ford тушили 30 часов, пишет The New York Times
В ВМФ США рассказали, что возгорание началось в вентиляционном отверстии сушилки и быстро распространилось. Теперь морякам негде спать, потому что они "потеряли" 600 кроватей, а также негде стирать вещи, потому что сгорела прачечная.
Ранее злые языки (авторы ряда западных СМИ) утверждали, что американцы сами подпалили авианосец. Так они якобы хотели откосить от войны с Ираном.
Информация ТГ-канала Ино СМИ:
Краткая справка по инцидентам с авианосцами США, связанным с саботажем, крупными пожарами и бытовым вредительством за последние годы:
1. USS Gerald R. Ford (CVN-78)
- Март 2026 г.: Масштабный пожар (тушение длилось 30 часов), начавшийся в прачечной. Уничтожено более 600 спальных мест, выведена из строя система стирки. Официальная причина - возгорание в вентиляции, однако инцидент произошел на фоне рекордного по длительности похода (более 10 месяцев) и крайнего истощения экипажа.
- 2020–2024 гг.: Системный саботаж канализации. Экипаж регулярно выводил из строя вакуумные системы, смывая посторонние предметы. Каждая прочистка обходилась бюджету в $400 000, что стало предметом разбирательства Счетной палаты США.
2. USS George Washington (CVN-73)
2022 г.: Серия инцидентов во время затянувшегося ремонта. На борту зафиксирована вспышка смертей (включая самоубийства) и многочисленные акты порчи имущества. Моряки жаловались на "нечеловеческие условия" (отсутствие горячей воды, электричества и работающих туалетов), что приводило к намеренному повреждению бытовых систем корабля в знак протеста.
3. USS Bonhomme Richard (LHD-6)
Июль 2020 г.: Полное уничтожение корабля стоимостью $3 млрд в результате поджога. Виновником следствие назвало матроса, который был разочарован службой и хотел отомстить командованию. Корабль восстановлению не подлежал и был списан на металлолом.
4. USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69)
2024 г.: Во время боевого дежурства в Красном море фиксировались массовые поломки сантехники и систем жизнеобеспечения. Эксперты связывали это с "усталостью металла" и намеренными действиями экипажа, стремившегося ускорить возвращение на базу после многократных продлений сроков миссии.