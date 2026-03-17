В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины

В Индии арестовали граждан Украины по подозрению в подготовке террористов
Индийское национальное агентство расследований задержало шестерых украинцев и одного американца по делу о поставках дронов и подготовке боевиков для этнических групп в Мьянме
17 марта 2026
Национальное агентство расследований Индии (NIA) задержало шестерых граждан Украины и одного американца по подозрению в подготовке террористов для действий в Мьянме, пишет The Indian Express.
В пятницу вечером, 13 марта, в отношении них было зарегистрировано уголовное дело. Всех обвиняют в сговоре с целью осуществления террористической деятельности против Индии.
Гражданин США был задержан сотрудниками бюро иммиграции в аэропорту Калькутты, а украинцы - в аэропортах Лакхнау и Дели (по трое).
"Оттуда они пересекли границу Мьянмы, где, по сообщениям, встретили этнические группы, враждебные Индии. Расследования также выявили, что они доставляли несколько партий дронов из Европы в Мизорам (индийский штат, граничит с Мьянмой. - РБК)", - сообщил источник издания.
По данным NIA, обвиняемые были замешаны в незаконном "импорте огромных партий дронов из Европы в Мьянму через Индию" для использования "этническими вооруженными группами". Последние, вероятно, также поддерживали некоторые "запрещенные индийские повстанческие группы", поставляя оружие и "другое террористическое оборудование" и обучая их.
Кроме того, агентство намерено задержать "близких неизвестных сообщников", которые все еще находятся на свободе и, вероятно, будут обнаружены после "технического анализа аккаунтов в социальных сетях".
В Мьянме с 27 октября 2023 года возобновились активные боевые действия между вооруженными силами страны и этническими группировками. Ситуация напрямую затронула Индию: через общую границу в штате Мизорам и других северо‑восточных регионах хлынул поток беженцев и дезертиров из мьянманской армии. В 2024 году около 600 солдат армии Мьянмы перешли на территорию Индии после ожесточенных столкновений с повстанцами. Тогда главный министр Мизорама Лалдухома заявил, что помогает бежавшим из Мьянмы из гуманитарных соображений.
Дестабилизация в Мьянме стала одной из причин внутреннего кризиса в индийском штате Манипур: насилие на межэтнической почве и приток людей через границу были использованы оппозицией как аргумент для вотума недоверия правительству Нарендры Моди, хотя парламент его не поддержал.
Нью-Дели не подписал Конвенцию ООН о беженцах 1951 года, где изложены права беженцев и обязанности государств по их защите. Кроме того, в Индии нет собственных законов, защищающих беженцев.