В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины

16:02 17.03.2026

В Индии арестовали граждан Украины по подозрению в подготовке террористов

Индийское национальное агентство расследований задержало шестерых украинцев и одного американца по делу о поставках дронов и подготовке боевиков для этнических групп в Мьянме



17 марта 2026



Национальное агентство расследований Индии (NIA) задержало шестерых граждан Украины и одного американца по подозрению в подготовке террористов для действий в Мьянме, пишет The Indian Express.



