18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
16:44  Кухня Роджерса: Просто выпустить джина из бутылки. А что, если иранцы не согласятся, что конфликт исчерпан?
14:16  Специально для RT: Звонок Трампа Путину: Разрубил ли он для Вашингтона "иранский узел"?
В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
16:02 17.03.2026

В Индии арестовали граждан Украины по подозрению в подготовке террористов
Индийское национальное агентство расследований задержало шестерых украинцев и одного американца по делу о поставках дронов и подготовке боевиков для этнических групп в Мьянме

17 марта 2026

Национальное агентство расследований Индии (NIA) задержало шестерых граждан Украины и одного американца по подозрению в подготовке террористов для действий в Мьянме, пишет The Indian Express.



В пятницу вечером, 13 марта, в отношении них было зарегистрировано уголовное дело. Всех обвиняют в сговоре с целью осуществления террористической деятельности против Индии.

Гражданин США был задержан сотрудниками бюро иммиграции в аэропорту Калькутты, а украинцы - в аэропортах Лакхнау и Дели (по трое).

"Оттуда они пересекли границу Мьянмы, где, по сообщениям, встретили этнические группы, враждебные Индии. Расследования также выявили, что они доставляли несколько партий дронов из Европы в Мизорам (индийский штат, граничит с Мьянмой. - РБК)", - сообщил источник издания.

По данным NIA, обвиняемые были замешаны в незаконном "импорте огромных партий дронов из Европы в Мьянму через Индию" для использования "этническими вооруженными группами". Последние, вероятно, также поддерживали некоторые "запрещенные индийские повстанческие группы", поставляя оружие и "другое террористическое оборудование" и обучая их.

Кроме того, агентство намерено задержать "близких неизвестных сообщников", которые все еще находятся на свободе и, вероятно, будут обнаружены после "технического анализа аккаунтов в социальных сетях".

В Мьянме с 27 октября 2023 года возобновились активные боевые действия между вооруженными силами страны и этническими группировками. Ситуация напрямую затронула Индию: через общую границу в штате Мизорам и других северо‑восточных регионах хлынул поток беженцев и дезертиров из мьянманской армии. В 2024 году около 600 солдат армии Мьянмы перешли на территорию Индии после ожесточенных столкновений с повстанцами. Тогда главный министр Мизорама Лалдухома заявил, что помогает бежавшим из Мьянмы из гуманитарных соображений.

Дестабилизация в Мьянме стала одной из причин внутреннего кризиса в индийском штате Манипур: насилие на межэтнической почве и приток людей через границу были использованы оппозицией как аргумент для вотума недоверия правительству Нарендры Моди, хотя парламент его не поддержал.

Нью-Дели не подписал Конвенцию ООН о беженцах 1951 года, где изложены права беженцев и обязанности государств по их защите. Кроме того, в Индии нет собственных законов, защищающих беженцев.

Источник - РБК
