Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля

17:09 17.03.2026

Первая громкая отставка в США из-за конфликта с Ираном: со своего поста уходит директор Национального контртеррористического центра США в администрации Трампа Джо Кент.



"Я не могу с чистой совестью поддерживать войну в Иране", - написал он, комментируя свое заявление об уходе.



"После долгих раздумий я принял решение уйти в отставку с поста директора НКЦ, начиная с сегодняшнего дня. Иран не представлял угрозы для страны, и очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его лобби".



