Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке

18:10 17.03.2026

Это уже третья фабрика горно-металлургического комплекса АГМК. Стоимость проекта - $2,7 млрд. Ключевым партнером стал "Уралмашзавод", взяв на себя поставку полного комплекта технологического оборудования - более 100 единиц тяжелой техники.



Технологические процессы завода будут работать на базе ИИ, что снизит энергопотребление на 10%, себестоимость продукции - на 15%. Производительность увеличится на 10%.



После выхода завода на полную мощность производство медного концентрата возрастет до 5 тысяч тонн. Более 6 тысяч человек получат высокооплачиваемые рабочие места.



Для подготовки кадров в Алмалыке уже работает инженерная школа "ГеоМетТех" - совместный проект российского МИСиС и АГМК.



Президент Узбекистана Мирзиеев сообщил, что сейчас ведется предпроектная работа по медно-обогатительной фабрике № 4, она позволит увеличить показатели АГМК еще в 1,5 раза.



