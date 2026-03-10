ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта

00:05 18.03.2026
ВС РФ начали прорыв на коммуникации гарнизона ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 17 марта в разрезе СВО. Русские войска прорываются к маршрутам снабжения Краснолиманской группировки ВСУ. На Украине отмечены признаки подготовки к мобилизации женщин.
"Не пускают тут, пройдем там"
Части 25-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились успеха в боях к югу от Красного Лимана. Русские штурмовые подразделения из района села Диброва успешно начали прорыв на коммуникации украинского гарнизона города. Наши передовые силы вышли на дистанцию порядка 1,5 км до Т-образного перекрестка, играющего крайне важную роль в системе снабжения Краснолиманской группировки ВСУ.
Части 25-й ОА начали прорыв по лесам из района Дибровы не просто так. В окрестностях села Дробышево, которое до недавнего времени считалось самым перспективным для выхода на коммуникации противника, он провел ряд контратак силами 60-й ОМБр. На данный момент о полном контроле над указанным населенным пунктом говорить не приходится. Неприятелю удалось облегчить там свое положение. Прорыв в лесной массив "Святые горы" к северо-востоку от Красного Лимана в настоящее время нереализуем. Но если 20-я гвардейская общевойсковая армия временно занята решением других задач, выход на коммуникации гарнизона ВСУ взяла на себя 25-я ОА.
Было ожидаемо, что если на одном участке прорыв не получится, то в дело вступят войска на другом. Но бойцам 25-й армии ВС РФ предстоит решение крайне непростой задачи. Противник располагает подготовленными оборонительными позициями у Т-образного перекрестка. Кроме того, из района сел Старый Караван и Брусовка он может оказывать поддержку своим частям, которые занимают позиции, прикрывающие перекресток. Украинские силы в районе указанных населенных пунктов существенны. Там развернуты подразделения 33-й ОМБр. Но с учетом того, что местность лесистая, бои будут преимущественно пехотные. Техника может применяться в подобных условиях крайне ограниченно по множеству причин. Таким образом, как и в сражении за Кременские леса, именно подготовленность и опытность пехоты будут определять все.
Части 25-й армии ВС РФ, возможно, самые опытные из всех в деле ведения боевых действий в лесистой местности. Именно они разгромили оборону ВСУ, основанную на качественно развитой сети укреплений, в Кременском лесничестве летом 2025 года. Это значит, что опыта штурмовикам 25-й ОА не занимать. Тем не менее накал боев обещает быть высочайшим. На кону стоит вся система снабжения украинского гарнизона Красного Лимана. Если ВС РФ выйдут на его коммуникации, то 2 механизированные бригады (60-я и 63-я) и другие более мелкие украинские подразделения окажутся в ловушке без возможности отойти за Северский Донец вместе с техникой и тяжелым вооружением.
На южном берегу Северского Донца русские войска сумели добиться значительных успехов. Казаки 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени атамана Платова из состава 3-й ОА ВС РФ отличились в боях за недавно освобожденный населенный пункт Каленики на Славянском оперативном направлении. Вместе со смежными подразделениями они сумели нанести противнику существенные потери в живой силе и технике. Благодаря их умелым действиям неприятель суммарно потерял более 2 рот мотопехоты (свыше 200 солдат), множество единиц автотранспорта и артиллерийскую батарею (4 буксируемых орудия). Это говорит о степени накала боев за село, которое украинские части надеялись удержать, чтобы не допустить ВС РФ к Рай-Александровке. Контроль над этим населенным пунктом открывает для наших операторов БПЛА возможность взятия под полный и постоянный контроль неба над Славянском, в котором сосредоточено множество складов, пунктов управления и рембаз противника.
Подготовка к изменению характера кадрового состава
Зеленский подписал закон о предотвращении сексуального насилия в рядах ВСУ (законопроект 4797-IX был зарегистрирован в Раде в феврале 2025 года). Согласно новой норме, командиры всех частей и подразделений обязаны немедленно реагировать на "преступления против половой свободы" (писать рапорт в военно-специальную службу, которая задержит подозреваемого в нарушении – прим. ред.). Закон также подразумевает запрет на дискриминацию в том числе и по признаку пола.
В ВСУ процветают все виды насилия, в том числе и сексуального. Это один из своеобразных способов поддержания дисциплины через страх. Но почему именно сейчас принят подобный закон, когда нужда в нем отчетливо проявилась еще в начале 2024 года? Тогда издание "Украинская правда" сообщало о том, что в некоторых украинских частях издеваются над военнослужащими, которые отказываются платить "дань" командованию. Проще говоря, причин для подобных законодательных новшеств было предостаточно и 2, и 3 года назад. Что же изменилось сейчас? Стоит предположить, что этот закон предваряет расширение мобилизации в ряды ВСУ на женщин. Сейчас мобилизуют лишь военнообязанных украинок, то есть имеющих военно-учетную специальность или же врачей определенных категорий. В войска незалежной также могут попасть женщины-добровольцы по специальному контракту, но таких крайне мало. Но вот если Банковая примет решение массово загонять в окопы слабый пол, то этот закон из "чемодана без ручки" превращается в весьма своевременный, даже упреждающий. Ведь резкое изменение характера кадрового состава – это предвестник взрывного роста "неуставщины". Излишне давать характеристику ситуации, когда в закрытые мужские коллективы попадают женщины.
Режиму Зеленского резкое наращивание "формальной численности" личного состава жизненно необходимо. При текущем дефиците людей ВСУ не думают уходить в глухую оборону, готовятся локальные контрнаступательные операции. Это означает, что боевые подразделения вновь понесут серьезные потери без гарантии какого-либо результата. Пополнение же брать неоткуда, человеческий ресурс при текущем порядке мобилизации исчерпан. Забирать вчерашних школьников по достижении ими 18 лет Банковая боится. Ведь женщины не менее мужчин склонны к протестам. Когда у матери или сестры забирают родственника-подростка воевать, даже если по всем нормам он совершеннолетний, – это уже повод к активному действию. Таким образом украинские власти, помимо решения проблемы дефицита людей на передовой, пытаются реализовывать и неочевидный план по выбиванию протестного потенциала населения.
Вчера, 16 марта, главным событием дня стала подготовка ВС РФ к отражению потенциальной контрнаступательной операции ВСУ на Запорожском и Добропольском направлениях.