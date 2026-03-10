01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
01:53  Референдум по Конституции Казахстана: где 15 марта первыми откроются участки, а где не будут работать
00:42  Узбекистан ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Афганистаном
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 10 марта
Вторник, 10.03.2026
21:55  ФСК: Агрессией против Ирана США переводят экономическую конкуренцию с КНР в военную плоскость
00:05 18.03.2026

ВС РФ начали прорыв на коммуникации гарнизона ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 17 марта

Михаил Пшеничников

Редакция Readovka собрала самые важные события 17 марта в разрезе СВО. Русские войска прорываются к маршрутам снабжения Краснолиманской группировки ВСУ. На Украине отмечены признаки подготовки к мобилизации женщин.



"Не пускают тут, пройдем там"

Части 25-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились успеха в боях к югу от Красного Лимана. Русские штурмовые подразделения из района села Диброва успешно начали прорыв на коммуникации украинского гарнизона города. Наши передовые силы вышли на дистанцию порядка 1,5 км до Т-образного перекрестка, играющего крайне важную роль в системе снабжения Краснолиманской группировки ВСУ.

Части 25-й ОА начали прорыв по лесам из района Дибровы не просто так. В окрестностях села Дробышево, которое до недавнего времени считалось самым перспективным для выхода на коммуникации противника, он провел ряд контратак силами 60-й ОМБр. На данный момент о полном контроле над указанным населенным пунктом говорить не приходится. Неприятелю удалось облегчить там свое положение. Прорыв в лесной массив "Святые горы" к северо-востоку от Красного Лимана в настоящее время нереализуем. Но если 20-я гвардейская общевойсковая армия временно занята решением других задач, выход на коммуникации гарнизона ВСУ взяла на себя 25-я ОА.

Было ожидаемо, что если на одном участке прорыв не получится, то в дело вступят войска на другом. Но бойцам 25-й армии ВС РФ предстоит решение крайне непростой задачи. Противник располагает подготовленными оборонительными позициями у Т-образного перекрестка. Кроме того, из района сел Старый Караван и Брусовка он может оказывать поддержку своим частям, которые занимают позиции, прикрывающие перекресток. Украинские силы в районе указанных населенных пунктов существенны. Там развернуты подразделения 33-й ОМБр. Но с учетом того, что местность лесистая, бои будут преимущественно пехотные. Техника может применяться в подобных условиях крайне ограниченно по множеству причин. Таким образом, как и в сражении за Кременские леса, именно подготовленность и опытность пехоты будут определять все.

Части 25-й армии ВС РФ, возможно, самые опытные из всех в деле ведения боевых действий в лесистой местности. Именно они разгромили оборону ВСУ, основанную на качественно развитой сети укреплений, в Кременском лесничестве летом 2025 года. Это значит, что опыта штурмовикам 25-й ОА не занимать. Тем не менее накал боев обещает быть высочайшим. На кону стоит вся система снабжения украинского гарнизона Красного Лимана. Если ВС РФ выйдут на его коммуникации, то 2 механизированные бригады (60-я и 63-я) и другие более мелкие украинские подразделения окажутся в ловушке без возможности отойти за Северский Донец вместе с техникой и тяжелым вооружением.

На южном берегу Северского Донца русские войска сумели добиться значительных успехов. Казаки 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени атамана Платова из состава 3-й ОА ВС РФ отличились в боях за недавно освобожденный населенный пункт Каленики на Славянском оперативном направлении. Вместе со смежными подразделениями они сумели нанести противнику существенные потери в живой силе и технике. Благодаря их умелым действиям неприятель суммарно потерял более 2 рот мотопехоты (свыше 200 солдат), множество единиц автотранспорта и артиллерийскую батарею (4 буксируемых орудия). Это говорит о степени накала боев за село, которое украинские части надеялись удержать, чтобы не допустить ВС РФ к Рай-Александровке. Контроль над этим населенным пунктом открывает для наших операторов БПЛА возможность взятия под полный и постоянный контроль неба над Славянском, в котором сосредоточено множество складов, пунктов управления и рембаз противника.

Подготовка к изменению характера кадрового состава

Зеленский подписал закон о предотвращении сексуального насилия в рядах ВСУ (законопроект 4797-IX был зарегистрирован в Раде в феврале 2025 года). Согласно новой норме, командиры всех частей и подразделений обязаны немедленно реагировать на "преступления против половой свободы" (писать рапорт в военно-специальную службу, которая задержит подозреваемого в нарушении – прим. ред.). Закон также подразумевает запрет на дискриминацию в том числе и по признаку пола.

В ВСУ процветают все виды насилия, в том числе и сексуального. Это один из своеобразных способов поддержания дисциплины через страх. Но почему именно сейчас принят подобный закон, когда нужда в нем отчетливо проявилась еще в начале 2024 года? Тогда издание "Украинская правда" сообщало о том, что в некоторых украинских частях издеваются над военнослужащими, которые отказываются платить "дань" командованию. Проще говоря, причин для подобных законодательных новшеств было предостаточно и 2, и 3 года назад. Что же изменилось сейчас? Стоит предположить, что этот закон предваряет расширение мобилизации в ряды ВСУ на женщин. Сейчас мобилизуют лишь военнообязанных украинок, то есть имеющих военно-учетную специальность или же врачей определенных категорий. В войска незалежной также могут попасть женщины-добровольцы по специальному контракту, но таких крайне мало. Но вот если Банковая примет решение массово загонять в окопы слабый пол, то этот закон из "чемодана без ручки" превращается в весьма своевременный, даже упреждающий. Ведь резкое изменение характера кадрового состава – это предвестник взрывного роста "неуставщины". Излишне давать характеристику ситуации, когда в закрытые мужские коллективы попадают женщины.

Режиму Зеленского резкое наращивание "формальной численности" личного состава жизненно необходимо. При текущем дефиците людей ВСУ не думают уходить в глухую оборону, готовятся локальные контрнаступательные операции. Это означает, что боевые подразделения вновь понесут серьезные потери без гарантии какого-либо результата. Пополнение же брать неоткуда, человеческий ресурс при текущем порядке мобилизации исчерпан. Забирать вчерашних школьников по достижении ими 18 лет Банковая боится. Ведь женщины не менее мужчин склонны к протестам. Когда у матери или сестры забирают родственника-подростка воевать, даже если по всем нормам он совершеннолетний, – это уже повод к активному действию. Таким образом украинские власти, помимо решения проблемы дефицита людей на передовой, пытаются реализовывать и неочевидный план по выбиванию протестного потенциала населения.

Вчера, 16 марта, главным событием дня стала подготовка ВС РФ к отражению потенциальной контрнаступательной операции ВСУ на Запорожском и Добропольском направлениях.

