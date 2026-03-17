11:05 18.03.2026

Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова

17.03.2026



Айгул Маратбековна Рыскулова родилась в городе Фрунзе.



В 1995 году окончила Академию труда и социальных отношений.



С 1981 по 1995 годы работала в судебной системе Кыргызской Республики.



В 1995 – 2003 годах – на различных должностях, в том числе руководящих, в Министерстве труда и социальной защиты Кыргызской Республики.



С 2003 по 2005 годы – руководитель аппарата, первый заместитель председателя Социального фонда Кыргызской Республики.



В 2005 – 2010 годах – министр труда, занятости и миграции Кыргызской Республики.



С 2010 по 2011 годы – советник Президента Кыргызской Республики.



В 2012 году являлась заместителем руководителя аппарата Правительства, председателем Государственной регистрационной службы Кыргызской Республики.



С 2014 по 2018 годы – исполняющая обязанности вице-мэра, вице-мэр, исполняющая обязанности мэра Бишкека.



С 2020 по 2024 годы работала полномочным представителем Кыргызской Республики, председателем Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.



11 марта 2026 года назначена директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии.