 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.03.2026
11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:09 18.03.2026

Там, где говорит история, там, где извлекаются из нее уроки, обязательно будут знания, просвещение и процветание
С участием Президента Шавката Мирзиеева состоялись церемония официального открытия Центра исламской цивилизации в Узбекистане и ифтарлик.



Через студии, расположенные в регионах, в мероприятии приняли участие представители старшего поколения и широкая общественность. Также присутствовали представители различных национальностей и религиозных конфессий, дипломатического корпуса, международных организаций.

В начале глава нашего государства еще раз искренне поздравил весь наш народ со священным месяцем Рамазан. Выражена благодарность Всевышнему за то, что эти светлые дни наша страна встречает в обстановке мира и спокойствия.

Месяц Рамазан – символ заботы и внимания, добра и благих дел. Государственными и негосударственными организациями, Национальным агентством социальной защиты, Ассоциацией махаллей, фондом "Вакф" Управления мусульман, центрами "Инсон", а также предпринимателями оказывается моральная и материальная помощь пожилым и нуждающимся людям, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям. Медицинские бригады выезжают в отдаленные и труднодоступные районы, проводят обследования женщин, детей, ветеранов, оперируют тяжелобольных.

Отмечено, что эти добрые дела служат возвышению достоинства человека, укреплению в обществе атмосферы мира и общенационального единства.

Глава государства подчеркнул необходимость еще более глубокого осознания того, каким великим, поистине бесценным благом является мир в нынешнее очень тревожное время, и что самое большое богатство – то, что более чем 38-миллионное население страны живет как дружная, единая семья.

Тот факт, что в мероприятии участвовали также представители дипломатического корпуса в Узбекистане воспринят как проявление уважения к ценностям нашей религии – гуманизму и толерантности, а также к политике открытости нашего государства.

Особо отмечено, что этот день знаменует собой еще одно историческое событие для нашего народа – официально открывается Центр исламской цивилизации в Узбекистане.

– Искренне, от всей души поздравляю всех вас с этим историческим событием, когда сбылись мечты и чаяния многих поколений наших предков, настоящим праздником науки, духовности и просвещения.

Поздравляю всех вас, весь наш народ с созданием такого неповторимого, величественного комплекса, ставшего ярким отражением нашей славной трехтысячелетней истории и богатейшей культуры, больших возможностей Нового Узбекистана! – сказал Президент.

Как отмечалось, для построения в стране фундамента развитого государства и свободного общества претворяется в жизнь высшая цель: "наука и образование – прежде всего". Ведь именно к этому призывает наша священная религия. Поэтому то, что на Портале Улугбека в Центре исламской цивилизации запечатлен священный аят Корана "Иқра!" – "Учись!" несет символический и глубокий смысл.

Благородная инициатива по возведению центра, объявленная на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, получила поддержку мировой общественности, особенно исламского мира. Проект реализован без спешки, продуманно, в соответствии с научными исследованиями и изысканиями.

В результате рядом с комплексом Хазрати Имам вырос целый восточный городок с неповторимым архитектурным обликом, пронизанный национальным духом.

В Центре в едином просветительском пространстве одновременно можно увидеть жемчужины древней истории и цивилизации Узбекистана, наглядно убедиться в интеллектуальном и культурном потенциале узбекского народа.

– Здесь каждый человек, особенно молодежь, сможет лучше понять истинные ценности религии ислам, осознать, преемниками какого великого наследия мы являемся, – отметил Президент.

Подчеркнуто, что в целях более глубокого изучения и популяризации во всем мире духовного достояния не только нашей страны, но и всего обширного региона, принято решение демонстрировать его под общим названием "Исламская цивилизация". Отмечено, что по признанию международных экспертов, Узбекистан смог продемонстрировать миру то, что в стране формируется своеобразная научная школа по изучению и популяризации наследия исламской цивилизации, имеется огромный интеллектуальный потенциал.

Затронув масштабы и возможности центра, Президент отметил, что этот уникальный комплекс расположен на территории почти 10 гектаров, общая используемая площадь здания составляет 50 тысяч квадратных метров. Здесь созданы такие экспозиционные залы, как "Доисламский период на земле Узбекистана", "Первый и Второй Ренессанс", "Новый Узбекистан – фундамент Третьего Ренессанса".

Проведена значительная работа по формированию и обогащению экспозиций музея. Только в прошлом году их пополнили более 1,5 тысячи экспонатов, в частности, около 800 древних рукописей, археологических находок и исторических карт. Подчеркнуто, что установлено сотрудничество с зарубежными аукционными домами, крупными коллекционерами и арт-дилерами, в страну доставлено 743 экспоната-подлинника.

В главном помещении центра – зале священного Корана занял свое достойное, почетное место один из 6-ти самых древних в мире Коранов – Мусхаф Усмана. Здесь также собраны редкие рукописи Корана, относящиеся к разным периодам.

Как отмечалось, Центр исламской цивилизации уже в 2025 году вызвал большой интерес у тысяч зарубежных гостей. Среди них были главы государств, парламентов и правительств, депутаты, сенаторы, министры, послы, ученые и общественные деятели, руководители религиозных организаций. В работе по проектированию, строительству Центра и его оснащению современными информационными технологиями активное участие принимали также высококвалифицированные специалисты из Франции, Китая, Великобритании, США, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Турции, Германии, Испании, Италии, Малайзии, Азербайджана, Саудовской Аравии, Индии, центральноазиатских и ряда других стран.

Глава нашего государства выразил искреннюю признательность умелым проектировщикам, строителям и инженерам, ученым и улемам, зарубежным партнерам и экспертам, в частности, членам Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, всем самоотверженным людям, внесшим достойный вклад в создание комплекса, а также отдельную благодарность – отечественным и зарубежным предпринимателям, деятелям культуры и спорта, оказавшим спонсорскую помощь в строительстве такого грандиозного сооружения.

– Приступая к строительству Центра исламской цивилизации, я ставил перед собой цель найти и привезти в нашу страну любую рукопись или экспонат, относящийся к нашей истории, где бы в мире он ни находился. Сегодня, слава Всевышнему, нам удалось осуществить ее. И мы обязательно продолжим эту работу, – сказал глава нашего государства.

Отмечено, что для выявления и изучения редких рукописей, хранящихся в разных странах мира, будут организованы новые международные научные экспедиции. К работе в этом направлении будут привлечены отечественные и зарубежные ученые, ведущие научные центры мира.

Подчеркнуто, что в целях расширения масштабов деятельности Центра в нем на основе международного сотрудничства организованы офисы таких организаций, как АЙСЕСКО, ИРСИКА, Оксфордский центр изучения ислама, Ассоциация изучения истории и искусства эпохи Темуридов во Франции, ТЮРКСОЙ. Намечено создать все необходимые условия для усиления сотрудничества с ними.

Отмечено, что в Центре также обрело новую резиденцию Управление мусульман Узбекистана. Подчеркнута целесообразность организации здесь работы по глубокому изучению исламского наследия, повышению квалификации религиозных деятелей, имам-хатибов, развитию международного сотрудничества.

В ближайшем будущем планируется провести презентацию Центра исламской цивилизации в Узбекистане, международных научно-исследовательских центров Имама Бухари, Имама Термези, Имама Матуриди в штаб-квартире ООН.

Президент особо отметил, что этот центр станет фундаментальной базой для духовно-просветительской деятельности. Именно здесь будут проходить обучение студенты старших курсов Международной исламской академии Узбекистана, а преподаватели – повышать свои знания и квалификацию. Самое важное, центр должен стать прочной духовной опорой для молодежи, способствовать появлению у нас новых Хорезми, Беруни и Улугбеков, Фергани и Ибн Сино, Бухари и Термези.

В этой связи глава нашего государства обратился к ученым и исследователям, поэтам и писателям, религиозным деятелям и улемам, режиссерам и художникам, журналистам, творческой молодежи.

– Пусть ваши научные исследования, произведения художественной литературы, кино- и театрального искусства, картины и передачи, вдохновленные этим уникальным наследием, звучат во всем мире как голос трехтысячелетней истории и культуры нашего народа. Пусть они прославляют Новый Узбекистан как страну мира и добра, знаний и просвещения, послужат воспитанию нашей молодежи! – сказал Президент.

В заключение Президент выразил уверенность в том, что Центр исламской цивилизации в Узбекистане навсегда останется платформой мира, добра, знаний и просвещения, представляющей возможности как нашему народу, так и всему мировому сообществу.

В церемонии ифтарлик прочитаны суры из священного Корана и дуа с просьбой ко Всевышнему принять рузу и молитвы, совершенные в священный месяц Рамазан, а также оберегать нашу Родину и народ.

Источник - President.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1773821340


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  