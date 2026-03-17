Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане

11:09 18.03.2026 Там, где говорит история, там, где извлекаются из нее уроки, обязательно будут знания, просвещение и процветание

17.03.2026



С участием Президента Шавката Мирзиеева состоялись церемония официального открытия Центра исламской цивилизации в Узбекистане и ифтарлик.







Через студии, расположенные в регионах, в мероприятии приняли участие представители старшего поколения и широкая общественность. Также присутствовали представители различных национальностей и религиозных конфессий, дипломатического корпуса, международных организаций.



В начале глава нашего государства еще раз искренне поздравил весь наш народ со священным месяцем Рамазан. Выражена благодарность Всевышнему за то, что эти светлые дни наша страна встречает в обстановке мира и спокойствия.



Месяц Рамазан – символ заботы и внимания, добра и благих дел. Государственными и негосударственными организациями, Национальным агентством социальной защиты, Ассоциацией махаллей, фондом "Вакф" Управления мусульман, центрами "Инсон", а также предпринимателями оказывается моральная и материальная помощь пожилым и нуждающимся людям, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям. Медицинские бригады выезжают в отдаленные и труднодоступные районы, проводят обследования женщин, детей, ветеранов, оперируют тяжелобольных.



Отмечено, что эти добрые дела служат возвышению достоинства человека, укреплению в обществе атмосферы мира и общенационального единства.



Глава государства подчеркнул необходимость еще более глубокого осознания того, каким великим, поистине бесценным благом является мир в нынешнее очень тревожное время, и что самое большое богатство – то, что более чем 38-миллионное население страны живет как дружная, единая семья.



Тот факт, что в мероприятии участвовали также представители дипломатического корпуса в Узбекистане воспринят как проявление уважения к ценностям нашей религии – гуманизму и толерантности, а также к политике открытости нашего государства.



Особо отмечено, что этот день знаменует собой еще одно историческое событие для нашего народа – официально открывается Центр исламской цивилизации в Узбекистане.



– Искренне, от всей души поздравляю всех вас с этим историческим событием, когда сбылись мечты и чаяния многих поколений наших предков, настоящим праздником науки, духовности и просвещения.



Поздравляю всех вас, весь наш народ с созданием такого неповторимого, величественного комплекса, ставшего ярким отражением нашей славной трехтысячелетней истории и богатейшей культуры, больших возможностей Нового Узбекистана! – сказал Президент.



Как отмечалось, для построения в стране фундамента развитого государства и свободного общества претворяется в жизнь высшая цель: "наука и образование – прежде всего". Ведь именно к этому призывает наша священная религия. Поэтому то, что на Портале Улугбека в Центре исламской цивилизации запечатлен священный аят Корана "Иқра!" – "Учись!" несет символический и глубокий смысл.



Благородная инициатива по возведению центра, объявленная на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, получила поддержку мировой общественности, особенно исламского мира. Проект реализован без спешки, продуманно, в соответствии с научными исследованиями и изысканиями.



В результате рядом с комплексом Хазрати Имам вырос целый восточный городок с неповторимым архитектурным обликом, пронизанный национальным духом.



В Центре в едином просветительском пространстве одновременно можно увидеть жемчужины древней истории и цивилизации Узбекистана, наглядно убедиться в интеллектуальном и культурном потенциале узбекского народа.



– Здесь каждый человек, особенно молодежь, сможет лучше понять истинные ценности религии ислам, осознать, преемниками какого великого наследия мы являемся, – отметил Президент.



Подчеркнуто, что в целях более глубокого изучения и популяризации во всем мире духовного достояния не только нашей страны, но и всего обширного региона, принято решение демонстрировать его под общим названием "Исламская цивилизация". Отмечено, что по признанию международных экспертов, Узбекистан смог продемонстрировать миру то, что в стране формируется своеобразная научная школа по изучению и популяризации наследия исламской цивилизации, имеется огромный интеллектуальный потенциал.



Затронув масштабы и возможности центра, Президент отметил, что этот уникальный комплекс расположен на территории почти 10 гектаров, общая используемая площадь здания составляет 50 тысяч квадратных метров. Здесь созданы такие экспозиционные залы, как "Доисламский период на земле Узбекистана", "Первый и Второй Ренессанс", "Новый Узбекистан – фундамент Третьего Ренессанса".



Проведена значительная работа по формированию и обогащению экспозиций музея. Только в прошлом году их пополнили более 1,5 тысячи экспонатов, в частности, около 800 древних рукописей, археологических находок и исторических карт. Подчеркнуто, что установлено сотрудничество с зарубежными аукционными домами, крупными коллекционерами и арт-дилерами, в страну доставлено 743 экспоната-подлинника.



В главном помещении центра – зале священного Корана занял свое достойное, почетное место один из 6-ти самых древних в мире Коранов – Мусхаф Усмана. Здесь также собраны редкие рукописи Корана, относящиеся к разным периодам.



Как отмечалось, Центр исламской цивилизации уже в 2025 году вызвал большой интерес у тысяч зарубежных гостей. Среди них были главы государств, парламентов и правительств, депутаты, сенаторы, министры, послы, ученые и общественные деятели, руководители религиозных организаций. В работе по проектированию, строительству Центра и его оснащению современными информационными технологиями активное участие принимали также высококвалифицированные специалисты из Франции, Китая, Великобритании, США, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Турции, Германии, Испании, Италии, Малайзии, Азербайджана, Саудовской Аравии, Индии, центральноазиатских и ряда других стран.



Глава нашего государства выразил искреннюю признательность умелым проектировщикам, строителям и инженерам, ученым и улемам, зарубежным партнерам и экспертам, в частности, членам Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, всем самоотверженным людям, внесшим достойный вклад в создание комплекса, а также отдельную благодарность – отечественным и зарубежным предпринимателям, деятелям культуры и спорта, оказавшим спонсорскую помощь в строительстве такого грандиозного сооружения.



– Приступая к строительству Центра исламской цивилизации, я ставил перед собой цель найти и привезти в нашу страну любую рукопись или экспонат, относящийся к нашей истории, где бы в мире он ни находился. Сегодня, слава Всевышнему, нам удалось осуществить ее. И мы обязательно продолжим эту работу, – сказал глава нашего государства.



Отмечено, что для выявления и изучения редких рукописей, хранящихся в разных странах мира, будут организованы новые международные научные экспедиции. К работе в этом направлении будут привлечены отечественные и зарубежные ученые, ведущие научные центры мира.



Подчеркнуто, что в целях расширения масштабов деятельности Центра в нем на основе международного сотрудничства организованы офисы таких организаций, как АЙСЕСКО, ИРСИКА, Оксфордский центр изучения ислама, Ассоциация изучения истории и искусства эпохи Темуридов во Франции, ТЮРКСОЙ. Намечено создать все необходимые условия для усиления сотрудничества с ними.



Отмечено, что в Центре также обрело новую резиденцию Управление мусульман Узбекистана. Подчеркнута целесообразность организации здесь работы по глубокому изучению исламского наследия, повышению квалификации религиозных деятелей, имам-хатибов, развитию международного сотрудничества.



В ближайшем будущем планируется провести презентацию Центра исламской цивилизации в Узбекистане, международных научно-исследовательских центров Имама Бухари, Имама Термези, Имама Матуриди в штаб-квартире ООН.



Президент особо отметил, что этот центр станет фундаментальной базой для духовно-просветительской деятельности. Именно здесь будут проходить обучение студенты старших курсов Международной исламской академии Узбекистана, а преподаватели – повышать свои знания и квалификацию. Самое важное, центр должен стать прочной духовной опорой для молодежи, способствовать появлению у нас новых Хорезми, Беруни и Улугбеков, Фергани и Ибн Сино, Бухари и Термези.



В этой связи глава нашего государства обратился к ученым и исследователям, поэтам и писателям, религиозным деятелям и улемам, режиссерам и художникам, журналистам, творческой молодежи.



– Пусть ваши научные исследования, произведения художественной литературы, кино- и театрального искусства, картины и передачи, вдохновленные этим уникальным наследием, звучат во всем мире как голос трехтысячелетней истории и культуры нашего народа. Пусть они прославляют Новый Узбекистан как страну мира и добра, знаний и просвещения, послужат воспитанию нашей молодежи! – сказал Президент.



В заключение Президент выразил уверенность в том, что Центр исламской цивилизации в Узбекистане навсегда останется платформой мира, добра, знаний и просвещения, представляющей возможности как нашему народу, так и всему мировому сообществу.



В церемонии ифтарлик прочитаны суры из священного Корана и дуа с просьбой ко Всевышнему принять рузу и молитвы, совершенные в священный месяц Рамазан, а также оберегать нашу Родину и народ. Источник - President.uz

