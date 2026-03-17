Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом

11:14 18.03.2026

Дружественный визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага в Китайскую Народную Республику

17.03.2026



Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина отбыл с дружественным визитом в Китайскую Народную Республику.



Герой-Аркадаг прибыл в Международный аэропорт столицы для вылета в КНР.



Здесь Герой-Аркадаг побеседовал с руководителями политических партий и общественных организаций нашей страны.



Национальный Лидер туркменского народа отметил, что в последние годы сотрудничество между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой вышло на качественно новый уровень.



Активно развивается межпарламентское сотрудничество и межпартийные связи. В этом направлении регулярно организуются взаимные визиты, что способствует ­качественному обогащению всего комплекса двусторонних отношений.



Герой-Аркадаг сделал акцент на глобальных инициативах, касающихся безопасности, цивилизации, развития и управления, которые были приняты на недавно состоявшейся сессии Всекитайского собрания народных представителей.



В данной связи Герой-Аркадаг отметил, что эти предложения по содержанию согласуются с туркменскими инициативами "Мир через развитие" и "Диалог – гарантия мира". Кроме того, подчеркивалось, что они соответствуют усилиям нашей страны по возрождению Великого Шелкового пути и широкой популяризации национального культурного наследия в мире.



Герой-Аркадаг отметил, что культурно-гуманитарное сотрудничество является одним из приоритетных направлений двусторонних отношений. Тот факт, что тысячи туркменских студентов обучаются в китайских высших учебных заведениях, свидетельствует о развитии взаимодействия в этой области.



Как известно, в августе 2025 года состоялся визит туркменской делегации во главе с вице-президентом Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова в Китайскую Народную Республику, сказал Герой-Аркадаг.



В его рамках проведены встречи с руководством Фонда имени Сун Цинлин и представителями системы образования дружественной страны. Также делегация посетила Китайский молодежный центр научно-технических и культурных связей имени Сун Цинлин.



В завершение Герой-Аркадаг подчеркнул, что этот визит станет важным шагом в развитии сотрудничества между нашими странами в сфере образования и в объединении усилий во имя благополучия детей.



Сегодня туркмено-китайские отношения являются образцом стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении, равноправии и глубокой экономической интеграции. С момента установления дипломатических отношений был создан надежный фундамент сотрудничества, охватывающий различные сферы, в том числе энергетику, транспорт, высокие технологии и гуманитарные направления. Последовательно поддерживая статус постоянного нейтралитета Туркменистана, Китай рассматривает нашу страну как важный фактор обеспечения стабильности и безопасности в регионе.



На международной арене наши государства координируют усилия в рамках таких крупных международных организаций, как ООН, и в формате "Центральная Азия–Китай". Выступая за решение всех противоречий мирным путем, стороны демонстрируют совпадение взглядов по ключевым вопросам мировой повестки дня. Последовательная поддержка инициатив друг друга в рамках международных структур подтверждает высокий уровень политического доверия между Туркменистаном и Китаем.



Энергетическое сотрудничество выступает прочным фундаментом двусторонних отношений. Транснациональный газопровод Туркменистан–Китай, являющийся крупнейшим инженерным сооружением современности, обеспечивает стабильный экспорт экологически чистого топлива в дружественную страну. Данный проект не только укрепляет энергетическую безопасность Китая, но и позволяет нашей стране диверсифицировать свою экономику.



В рамках комбинирования стратегии Туркменистана по возрождению Великого Шелкового пути с китайской инициативой "Один пояс, один путь" транспортно-логис­тическая сфера открывает новые возможности для взаимодействия.



Торгово-экономическое сотрудничество также динамично развивается. Китай является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны. Активизировалось партнерство и в текстильной промышленности, сельском хозяйстве, в сфере высоких технологий. Туркменские предприниматели регулярно принимают участие в выставках, проводимых в Китае, открывая для себя китайский рынок.



Высокие технологии и цифровые преобразования стали новыми направлениями межгосударственного сотрудничества. Ведущие технологические компании Китая активно участвуют в проектах по развитию систем связи в нашей стране. Это партнерство способствует внедрению инновационных решений в системы управления "умными" городами и в промышленное производство.



Культурно-гуманитарное сотрудничество создает прочный фундамент для сближения народов двух стран. Особое внимание уделяется взаимодействию в сферах здравоохранения и экологии. Совместные проекты в области борьбы с изменением климата и внедрения энергосберегающих технологий демонстрируют ответственный подход обеих стран к обеспечению благополучной жизни последующих поколений.



Можно с уверенностью отметить, что в дальнейшем туркмено-китайские отношения будут укрепляться. Эти проверенные временем связи являются важным условием стабильности в Центральной Азии и ярким примером эффективного сотрудничества двух государств во имя общего благополучия.



Нынешний дружественный визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага, осуществляемый по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, станет очередным важным шагом в укреплении двусторонних отношений, уходящих корнями в глубь веков, и в развитии долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.



…Через несколько часов авиалайнер Героя-Аркадага совершил посадку в Пекинском международном аэропорту Шоуду, украшенном Государственными флагами двух стран.



Вдоль ковровой дорожки выстроились воины Почетного караула.



В воздушной гавани Национального ­ Лидера туркменского народа тепло встретили официальные лица КНР и нашей страны.



Дружественный визит Героя-Аркадага в Китайскую Народную Республику продолжается.