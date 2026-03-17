11:36  ФСК: Трамп в Ормузском проливе попал в собственноручно расставленную ловушку
11:14  Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:09  Президент Шавкат Мирзиеев официально открыл Центр исламской цивилизации в Узбекистане
11:05  Директором Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК назначена Айгул Рыскулова
01:40  Парадоксальный афгано-пакистанский конфликт, - Георгий Мачитидзе
00:05  ВС РФ прорываются к ключевым маршрутам снабжения ВСУ под Красным Лиманом – итоговая сводка Readovka за 17 марта
Вторник, 17.03.2026
18:10  Узбекистан совместно с Россией запустил крупнейшую в ЦА медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
17:09  Первая громкая отставка в США: Иран не представлял угрозы, мы начали войну под давлением Израиля
16:02  В Индии по подозрению в подготовке "повстанческих групп" задержали граждан США и Украины
15:01  Хроника "самострелов" на авианосцах США: почему Трамп запрашивает помощь союзников
13:16  Rogandar: Пролив имени Сталина как альтернатива Ормузскому проливу
04:22  Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев
03:18  Взгляд: Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
02:06  НГ: Привезет ли Бердымухамедов в Поднебесную "Клятву верности"
01:01  Аббас Арагчи в роли Капитана Очевидности. Как глава иранского МИД громит неправду, - Платон Беседин
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 16 марта
Понедельник, 16.03.2026
23:12  Пакистан нанес удары по военным объектам в столице Афганистана Кабуле
16:02  Страна огней: Что такое этнический национализм и почему в Иране не признают название "азербайджанцы"?
15:01  В Узбекистане женщина более 30 лет жила с паспортом СССР
14:51  Кухня Роджерса: Иран. Начало третьей недели педофильской агрессии. Скрывать гибель верхушки Израиля долго не получится
14:12  О помиловании граждан по случаю священной Ночи всемогущества. Отчет о заседании кабмина Туркменистана
12:04  Скончался народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов
05:20  Как Иран 75 лет назад вернул себе захваченные Западом природные богатства
04:03  "Вкусно - и точка" объявила о выходе на рынок Киргизии
03:54  Таджикистан - Узбекистан: новый этап партнерства
00:05  Русская армия усиливает давление сразу на нескольких направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.03.2026
22:51  Steigan: поражение в Иране ляжет на плечи Европы и США тяжелым грузом
20:08  НГ: Жители Казахстана одобрили новую Конституцию. Что изменится
15:31  NYT: приостановка санкций США стала для России политическим триумфом
12:00  Известия: топливный кризис бьет по самым русофобским странам Европы
11:54  Центральная Азия: агрессия США против Ирана чревата экономическим обвалом и транспортным коллапсом
01:28  Товарооборот Афганистана со странами Центральной Азии значительно вырос
Суббота, 14.03.2026
20:13  Путин может встретиться с лидером Ирана на Каспийском саммите
17:17  МИД КНР: Афганистан и Пакистан - неразделимые братья и соседи
13:01  Кыргызстан: Как заяц-толай вступил в схватку с коршуном - рассказ егеря
10:35  О внедрении британской образовательной системы в Таджикистан, - Марат Нургожаев
09:16  Что написано на эмблеме Службы правопорядка Ирана, - П.В.Густерин
05:54  КП: Победа для Ирана – это полное изгнание американцев из региона
00:05  ВС РФ истощают группировку ВСУ в боях на юго-востоке Днепропетровщины – итоговая сводка Readovka за 13 марта
Пятница, 13.03.2026
19:10  СП: Сколько продлится война США против Ирана? К Наврузу закончится?
13:01  Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий, - Екатерина Смышляева
12:26  В Таджикистане поменяли уполномоченного по правам ребенка
11:22  В ЕЭК зам.директора департамента конкурентной политики и госзакупок назначен Аманат Ишимов
05:55  Иран борется с армией Эпштейна, которая, когда не насилует маленьких девочек, то бомбит их
04:00  С оператора Карачаганака взыскали $4 млн штрафа
02:27  НГ: Пекин вкладывается в охрану афгано-таджикской границы
00:05  Самые важные события 12 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Четверг, 12.03.2026
18:00  Антисоветская пропаганда в странах ЦентрАзии продолжает "пробивать дно", - Сергей Кожемякин
14:15  НГ: Узбекистан прокладывает новый маршрут в ЕС
13:01  Президент Садыр Жапаров: Мы должны выполнить клятву работать честно и искоренить коррупцию
11:01  Кадровые назначения в Кыргызстане 10-11 марта 2026
05:15  США унижены - эксперт о текущей ситуации в иранской войне
00:05  Самые важные события 11 марта в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.03.2026
21:21  Гендиректор ИРНА призвал СМИ Центральной Азии объективно освещать войну против Ирана
19:28  Кыргызстан: кому не по нраву русский язык и его место в обществе? - Рустам Масалиев
12:00  Цена ошибки Вашингтона - возвышение Москвы. "Эпическая ярость" грозит перерасти в эпический закат Запада, - Антон Трофимов
11:06  Царьград: "Маги" и "колдуны" из Средней Азии штурмуют Россию
10:54  Вторая иранская война: кто за кого, и на чьей стороне Казахстан? - Николай Кузьмин
06:50  Афгано-пакистанский военный конфликт как часть иранской головоломки, - Дмитрий Минин
06:41  В Монголии открыт курс по русскому языку для журналистов
03:01  Национальный Лидер туркменского народа поздравил Верховного Лидера Ирана
Национальный Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посещает КНР с дружественным визитом
11:14 18.03.2026

Дружественный визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага в Китайскую Народную Республику
17.03.2026

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина отбыл с дружественным визитом в Китайскую Народную Республику.

Герой-Аркадаг прибыл в Международный аэропорт столицы для вылета в КНР.

Здесь Герой-Аркадаг побеседовал с руководителями политических партий и общественных организаций нашей страны.

Национальный Лидер туркменского народа отметил, что в последние годы сотрудничество между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой вышло на качественно новый уровень.

Активно развивается межпарламентское сотрудничество и межпартийные связи. В этом направлении регулярно организуются взаимные визиты, что способствует ­качественному обогащению всего комплекса двусторонних отношений.

Герой-Аркадаг сделал акцент на глобальных инициативах, касающихся безопасности, цивилизации, развития и управления, которые были приняты на недавно состоявшейся сессии Всекитайского собрания народных представителей.

В данной связи Герой-Аркадаг отметил, что эти предложения по содержанию согласуются с туркменскими инициативами "Мир через развитие" и "Диалог – гарантия мира". Кроме того, подчеркивалось, что они соответствуют усилиям нашей страны по возрождению Великого Шелкового пути и широкой популяризации национального культурного наследия в мире.

Герой-Аркадаг отметил, что культурно-гуманитарное сотрудничество является одним из приоритетных направлений двусторонних отношений. Тот факт, что тысячи туркменских студентов обучаются в китайских высших учебных заведениях, свидетельствует о развитии взаимодействия в этой области.

Как известно, в августе 2025 года состоялся визит туркменской делегации во главе с вице-президентом Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова в Китайскую Народную Республику, сказал Герой-Аркадаг.

В его рамках проведены встречи с руководством Фонда имени Сун Цинлин и представителями системы образования дружественной страны. Также делегация посетила Китайский молодежный центр научно-технических и культурных связей имени Сун Цинлин.

В завершение Герой-Аркадаг подчеркнул, что этот визит станет важным шагом в развитии сотрудничества между нашими странами в сфере образования и в объединении усилий во имя благополучия детей.

Сегодня туркмено-китайские отношения являются образцом стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении, равноправии и глубокой экономической интеграции. С момента установления дипломатических отношений был создан надежный фундамент сотрудничества, охватывающий различные сферы, в том числе энергетику, транспорт, высокие технологии и гуманитарные направления. Последовательно поддерживая статус постоянного нейтралитета Туркменистана, Китай рассматривает нашу страну как важный фактор обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

На международной арене наши государства координируют усилия в рамках таких крупных международных организаций, как ООН, и в формате "Центральная Азия–Китай". Выступая за решение всех противоречий мирным путем, стороны демонстрируют совпадение взглядов по ключевым вопросам мировой повестки дня. Последовательная поддержка инициатив друг друга в рамках международных структур подтверждает высокий уровень политического доверия между Туркменистаном и Китаем.

Энергетическое сотрудничество выступает прочным фундаментом двусторонних отношений. Транснациональный газопровод Туркменистан–Китай, являющийся крупнейшим инженерным сооружением современности, обеспечивает стабильный экспорт экологически чистого топлива в дружественную страну. Данный проект не только укрепляет энергетическую безопасность Китая, но и позволяет нашей стране диверсифицировать свою экономику.

В рамках комбинирования стратегии Туркменистана по возрождению Великого Шелкового пути с китайской инициативой "Один пояс, один путь" транспортно-логис­тическая сфера открывает новые возможности для взаимодействия.

Торгово-экономическое сотрудничество также динамично развивается. Китай является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны. Активизировалось партнерство и в текстильной промышленности, сельском хозяйстве, в сфере высоких технологий. Туркменские предприниматели регулярно принимают участие в выставках, проводимых в Китае, открывая для себя китайский рынок.

Высокие технологии и цифровые преобразования стали новыми направлениями межгосударственного сотрудничества. Ведущие технологические компании Китая активно участвуют в проектах по развитию систем связи в нашей стране. Это партнерство способствует внедрению инновационных решений в системы управления "умными" городами и в промышленное производство.

Культурно-гуманитарное сотрудничество создает прочный фундамент для сближения народов двух стран. Особое внимание уделяется взаимодействию в сферах здравоохранения и экологии. Совместные проекты в области борьбы с изменением климата и внедрения энергосберегающих технологий демонстрируют ответственный подход обеих стран к обеспечению благополучной жизни последующих поколений.

Можно с уверенностью отметить, что в дальнейшем туркмено-китайские отношения будут укрепляться. Эти проверенные временем связи являются важным условием стабильности в Центральной Азии и ярким примером эффективного сотрудничества двух государств во имя общего благополучия.

Нынешний дружественный визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага, осуществляемый по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, станет очередным важным шагом в укреплении двусторонних отношений, уходящих корнями в глубь веков, и в развитии долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

…Через несколько часов авиалайнер Героя-Аркадага совершил посадку в Пекинском международном аэропорту Шоуду, украшенном Государственными флагами двух стран.

Вдоль ковровой дорожки выстроились воины Почетного караула.

В воздушной гавани Национального ­ Лидера туркменского народа тепло встретили официальные лица КНР и нашей страны.

Дружественный визит Героя-Аркадага в Китайскую Народную Республику продолжается.

Источник - Туркменистан: Золотой век
